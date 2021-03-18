联合国贸发会议：全球经济增长前景好于预期 

（德国之声中文网）由于许多国家出台巨额景气刺激计划，联合国贸易和发展组织预计，2021年，全球经济将增长4.7%。而6个月前，该组织尚不这么乐观，当时的预期增长率为4.3%。

贸发会议秘书处尤其指出，今年，美国经济增长速度将超预期。不过，尽管前景看好，但至今年年底，全球经济总水平仍将低于新冠大流行瘟疫爆发前10万亿美元以上。该值约为世界第三大经济体——日本国内生产总值的两倍。

中国恢复尤快

一月份时，世界银行的预期增长率为4%，国际货币基金组织为5.5%。今年早些时候，经济合作与发展组织亦将全球增长预期值从4.2%上调至5.7%。

中国前景良好

联合国贸发会议确认，自第二次世界大战以来，全球经济活动未曾如此下滑过，而发展中国家受创最重。贸发会议秘书处在分析报告中指出，经济复苏已于2020年第三季度出现，今年将得以继续，速度则因地区而异。

涉及中国，该组织预期增长8%，而北京确定的目标是增长6%。该组织写道，中国能够对新一波疫情做出迅速反应。

发展中国家的不确定性

贸发会议指出，有迹象显示，很多发展中国家正回归紧缩政策，而在经济深度衰退之后，此举恐为有害，会导致这些受影响尤重的国家难以增强实力，更有力应对未来冲击。此外，在这方面着力太少，不平等、债务和投资匮乏等问题依旧。贸发会议秘书处写道：“如不改变政策，不平衡的经济复苏、脆弱性和持续的经济不确定性或会成为许多国家的新常态”。该组织表示，若不改变这一状况，即使经济活动小幅下滑也可能是毁灭性的，比如，将很难预测，进一步的限制措施会对菲律宾和马来西亚这样的国家造成何种影响。

贸易和发展会议1964年在日内瓦成立，在联合国中尤其致力于中小收入国家的利益。

从路上的车 看经济好坏 过路费是增是减？ 货物运输可以很好地反映一个国家经济活动现状，如果路上卡车少了，意味着经济需求正在下降。看看过路费是增是减，可以直接了解当前经济的走向。

从路上的车 看经济好坏 用电量是多是少？ 在今年3月底至4月初的德国新冠疫情高峰期，工作日的用电量比疫情前减少7.5%，当时德国实施了相对严格的防疫和封锁措施。目前，德国工业产出正缓慢恢复，但预计今年全年的用电量将比2019年降低10％。

从路上的车 看经济好坏 多少人使用导航？ 苹果、谷歌等科技巨头每天都会分析从地图导航等应用程序中获得的大量数据。在3月底停摆时，使用导航APP的德国人减少了60％，明显看出人们活动受限。

从路上的车 看经济好坏 多少人订餐？ 网络服务公司OpenTable今年3月发布的一项调查，让人们已经可以尝到新冠疫情对餐饮行业带来的苦涩影响。该月初，餐馆的预订量与去年同期大致相同。但在疫情肆虐后，整个停摆期间预订量几乎降为零。

从路上的车 看经济好坏 更倒霉的航空业 在德国，乘飞机的人数呈现前所未有的下降——从2月份的1500万下降至几乎为零。提供实时航班情况的Flightradar24所收集的数据，突显了新冠疫情期间全球航空业所受到的巨大冲击。今年4月比去年同期少飞了75000次。

从路上的车 看经济好坏 直观的失业人数 失业人数是反映经济生活的经典指标。在德国，4月的失业人数猛增41.5万，达到250万人。此后，该数字持续增长，但涨幅没有4月份那么明显，这也是因为德国政府的短时工作补贴政策减轻了就业市场的压力。

从路上的车 看经济好坏 多少新车注册？ 另一个经济领域具有前瞻性的指标是企业和私人购置新车的数量。而德国道路交通监管机构提供的最新数据显示，目前经济仍然处于困境之中。 今年3月，德国新车注册量比去年同期减少了37.7%，而4月份，德国汽车销售数量减少了61%。 作者: Magdalena Neubig



凝炼/洪沙 （路透社，德新社）

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