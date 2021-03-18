联合国贸发会议：全球经济增长前景好于预期 

联合国贸易和发展会议称，鉴于大规模景气计划及美国经济快速增长，全球经济前景好于预期。其对中国的增长预期也高于北京的目标。不过，并非所有地方都是这样。
（德国之声中文网）由于许多国家出台巨额景气刺激计划，联合国贸易和发展组织预计，2021年，全球经济将增长4.7%。而6个月前，该组织尚不这么乐观，当时的预期增长率为4.3%。
贸发会议秘书处尤其指出，今年，美国经济增长速度将超预期。不过，尽管前景看好，但至今年年底，全球经济总水平仍将低于新冠大流行瘟疫爆发前10万亿美元以上。该值约为世界第三大经济体——日本国内生产总值的两倍。
一月份时，世界银行的预期增长率为4%，国际货币基金组织为5.5%。今年早些时候，经济合作与发展组织亦将全球增长预期值从4.2%上调至5.7%。
联合国贸发会议确认，自第二次世界大战以来，全球经济活动未曾如此下滑过，而发展中国家受创最重。贸发会议秘书处在分析报告中指出，经济复苏已于2020年第三季度出现，今年将得以继续，速度则因地区而异。
涉及中国，该组织预期增长8%，而北京确定的目标是增长6%。该组织写道，中国能够对新一波疫情做出迅速反应。
贸发会议指出，有迹象显示，很多发展中国家正回归紧缩政策，而在经济深度衰退之后，此举恐为有害，会导致这些受影响尤重的国家难以增强实力，更有力应对未来冲击。此外，在这方面着力太少，不平等、债务和投资匮乏等问题依旧。贸发会议秘书处写道：“如不改变政策，不平衡的经济复苏、脆弱性和持续的经济不确定性或会成为许多国家的新常态”。该组织表示，若不改变这一状况，即使经济活动小幅下滑也可能是毁灭性的，比如，将很难预测，进一步的限制措施会对菲律宾和马来西亚这样的国家造成何种影响。
贸易和发展会议1964年在日内瓦成立，在联合国中尤其致力于中小收入国家的利益。
凝炼/洪沙 （路透社，德新社）
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德国工商大会（DIHK）对本国企业所作的一项景气前瞻问卷调查结果显示，因受新冠疫情打击，目前约有5%的企业可能很快会进入破产程序。德国经济部长也于1月27日表示，2021年德国经济增长“可能只有3%”。