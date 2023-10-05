联合国贸发会议：中国增长放缓 但不会出现严重危机

联合国贸易和发展会议秘书长周三表示，对中国经济困境的忧虑是被夸大的，北京还有相当大的财政手段空间。
（德国之声中文网）中国房地产危机扩大，数家巨头深陷债务泥潭，引发对中国经济更广泛的忧虑，以及可能的全球效应。
不过，联合国贸易和发展会议秘书长蕾韦卡·格林斯潘（Rebecca Grynspan）表示："我们不赞同对中国十分悲观的预测。"
联合国贸易和发展会议对中国2024年的增长预测从5%降至4.8%，归因于国内需求疲弱。
格林斯潘在联合国贸易和发展会议年度经济预测新闻发布会上表示："增速放缓，但并非我们在某些公开出版物上看到的那种非常悲观的评估。"
她说："我们认为中国经济会放缓，但不会出现严重的危机。"
曾任哥斯达黎加副总统的格林斯潘补充说，中国"有不少财政空间，与其它国家不同"，因此，北京手中还有工具"促进经济反弹"。
长时间以来，房地产业是中国增长的一大支柱，再就是建筑业。两者占到GDP的约四分之一。相当长的时间里，房地产市场一路飙升。
然而，房地产业最大的几家企业累积起巨额债务，引起北京忧虑，担心危机中国金融体系以及整体经济健康。
从2020年起，有关部门逐渐收紧了房地产开发商的贷款渠道。一波债务违约事件随之而来。最引人注目的是房地产巨头恒大。
联合国贸发会议全球化与发展战略司司长柯索尔-赖特（Richard Kozul-Wright）与格林斯潘的乐观看法相比，则略有谨慎。
他说，此前对于中国经济今年将快速复苏的预期并未实现，原因是房地产市场上一系列强大阻力。此外，中国的消费需求也比预期要低得多。"但我们当然并不赞同一些西方媒体对于中国的某些近乎歇斯底里的反应。"
柯索尔-赖特表示，联合国贸发会议报告预测，中国今年的增速将是欧元区的10-12倍，并且将继续成为全球增长的主要贡献者。
除内需疲弱导致增长放缓外，中国的经济伙伴对房地产市场震荡颇为忧虑。许多分析人士认为，中国经济模式似乎已经达到极限。
中国决策者近来数月面临很大压力去采取措施扶持房地产领域。然而，决策层对于采取2008年全球金融危机时那种巨额投资的做法并不热衷。这意味着，政府今年要达到5%的增长目标可能有困难。
柯索尔-赖特表示，中国决策者可能需要去处理某些问题，因为5%的目标"将难以达到，除非他们动用财政工具刺激增长"。"所以有挑战，--但并非我们在西方媒体中经常读到的那种规模。"
在报告中，联合国贸发会议称，2023年，世界经济增长预计将从去年的3%降至2.4%，明年也几乎没有反弹迹象。
报告称，所需要的措施包括，对全球金融架构进行机构性改革，对通胀采取更具实效的政策，应对不平等以及主权债务问题，以及加强对重要市场的监管。
（法新社）
© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。