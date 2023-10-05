联合国贸发会议：中国增长放缓 但不会出现严重危机

（德国之声中文网）中国房地产危机扩大，数家巨头深陷债务泥潭，引发对中国经济更广泛的忧虑，以及可能的全球效应。

不过，联合国贸易和发展会议秘书长蕾韦卡·格林斯潘（Rebecca Grynspan）表示："我们不赞同对中国十分悲观的预测。"

联合国贸易和发展会议对中国2024年的增长预测从5%降至4.8%，归因于国内需求疲弱。

格林斯潘在联合国贸易和发展会议年度经济预测新闻发布会上表示："增速放缓，但并非我们在某些公开出版物上看到的那种非常悲观的评估。"

她说："我们认为中国经济会放缓，但不会出现严重的危机。"

曾任哥斯达黎加副总统的格林斯潘补充说，中国"有不少财政空间，与其它国家不同"，因此，北京手中还有工具"促进经济反弹"。

长时间以来，房地产业是中国增长的一大支柱，再就是建筑业。两者占到GDP的约四分之一。相当长的时间里，房地产市场一路飙升。

然而，房地产业最大的几家企业累积起巨额债务，引起北京忧虑，担心危机中国金融体系以及整体经济健康。

从2020年起，有关部门逐渐收紧了房地产开发商的贷款渠道。一波债务违约事件随之而来。最引人注目的是房地产巨头恒大。

危机重重的中国房地产业 恒大债务重组计划告吹 恒大9月22日提交给证券监管机构的公告中称，由于房地产销售不如预期，该公司认为有必要重新审视350亿美元的债务重组的方案。2021年恒大陷入资不抵债，导致了一系列开发商违约，引发了中国的房地产泡沫崩解。如果恒大不能与债权人达成新协议，向其提供约150亿美元贷款的债券持有人可能会要求对该公司进行清算。8月中恒大已在美国纽约申请破产保护。华尔街日报分析称，恒大债务重组搁浅表明，中国目前的房地产危机仍有可能恶化。

危机重重的中国房地产业 房企接连爆雷 2023年8月，中国最大私营房地产商之一碧桂园、拥有国营资本背景的远洋集团也陷入违约危机。此前碧桂园是为数不多的没有出现资金问题的中国大型开发商之一，但今年上半年亏损达到了67亿美元。9月中，碧桂园获得债权人的批准，将六只境内债券的偿还期限延长三年。

危机重重的中国房地产业 金融信托巨头陷入财务危机 2023年8月，有报道称中国最大私人信托公司中融信托出现财务危机，无法完成信托产品的兑付，影响范围可能达到人民币3500亿元。其母公司中植集团也承认有流动性困难，计划债务重组。8月16日，约二十名抗议者在北京中融信托大楼前抗议要求还钱，他们购买了高收益的金融产品，却无法得到兑付。信托业历来是房地产商重要的资金来源，房地产业的爆雷也使信托业陷入危机。

危机重重的中国房地产业 放松限购刺激房市效果不彰 中国央行上个月宣布降低首次购房者现有抵押贷款利率，以及部分城市的购房首付款比例。从8月末到9月初，广州、深圳、北京、上海相继官宣实施"认房不认贷"政策，名下无房人群的购房门槛比之前降低，不少购房人将由二套房资格变为首套房资格，首付比例大幅下调。此后有报导指北京的房产交易出现小幅反弹。但更多的专家指出，这些措施可能会使房地产交易中产生短期反弹，但不足以稳定房地产市场。”

危机重重的中国房地产业 空置房屋“14亿人住不完” 据中新社发布的一段视频，中国国家统计局原副局长、全国人大财经委副主任的贺铿9月23日在2023中国实体经济发展大会上称，“现在房地产供应过剩，空置的房屋究竟有多少，各个专家估出来的数字相差很大，但是14亿人可能住不完。”他认为“房地产企业必须转型，早转型早主动”。

危机重重的中国房地产业 数百万套房屋未售出 资产管理集团思睿投资（Grow Investment）首席经济学家洪灏表示，调整中国的房地产行业可能需要多年甚至长达十年的时间。“原因是，我们为中国人建造了太多的住房。”中国国家统计局的最新数据显示，截至8月底，全国未售出房屋的总建筑面积为6.48亿平方米。根据路透社的计算，以平均房屋面积90平方米来算，中国未售出房屋的总建筑面积当于720万套房屋。这还不包括因现金流问题已售出但尚未竣工的大量住宅项目。



联合国贸发会议全球化与发展战略司司长柯索尔-赖特（Richard Kozul-Wright）与格林斯潘的乐观看法相比，则略有谨慎。

他说，此前对于中国经济今年将快速复苏的预期并未实现，原因是房地产市场上一系列强大阻力。此外，中国的消费需求也比预期要低得多。"但我们当然并不赞同一些西方媒体对于中国的某些近乎歇斯底里的反应。"

柯索尔-赖特表示，联合国贸发会议报告预测，中国今年的增速将是欧元区的10-12倍，并且将继续成为全球增长的主要贡献者。

除内需疲弱导致增长放缓外，中国的经济伙伴对房地产市场震荡颇为忧虑。许多分析人士认为，中国经济模式似乎已经达到极限。

“5%目标有困难”

中国决策者近来数月面临很大压力去采取措施扶持房地产领域。然而，决策层对于采取2008年全球金融危机时那种巨额投资的做法并不热衷。这意味着，政府今年要达到5%的增长目标可能有困难。

柯索尔-赖特表示，中国决策者可能需要去处理某些问题，因为5%的目标"将难以达到，除非他们动用财政工具刺激增长"。"所以有挑战，--但并非我们在西方媒体中经常读到的那种规模。"

在报告中，联合国贸发会议称，2023年，世界经济增长预计将从去年的3%降至2.4%，明年也几乎没有反弹迹象。

报告称，所需要的措施包括，对全球金融架构进行机构性改革，对通胀采取更具实效的政策，应对不平等以及主权债务问题，以及加强对重要市场的监管。

河南爛尾房項目殘局難收

（法新社）

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