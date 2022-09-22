联合国调查委员会: 俄罗斯在乌克兰犯下“战争罪”

（德国之声中文网）联合国方面周五（9月23日）表示，其调查人员发现俄罗斯在乌克兰犯下战争罪的证据。

相关调查委员会的负责人莫塞（Erik Mose）对联合国人权理事会说：“根据委员会收集的证据，委员会得出结论，在乌克兰发生了战争罪。”

该委员会成立于今年5月，旨在调查战争罪的指控。到目前为止，他们把重点放在了四个地区，分别是基辅、哈尔科夫、苏梅和切尔尼戈夫。

“我们对所访之处的大量处决事件感到震惊”，委员会主席莫塞说，表示目前正在调查16个城镇和定居点的此类死亡事件。

大规模的调查

联合国调查员与150多名受害者、目击证人交谈，并访问了27个城镇和定居点，还调查了坟墓以及拘留和酷刑所。

该小组也调查了两起乌克兰士兵虐待俄罗斯人的案件。

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这个调查委员会在一份声明中说：截至明天（9月24日），这场战争已经进行了七个月。“我们对发生在乌克兰的国际武装冲突给平民百姓带来的痛楚感到担忧。”声明称，联合国人权事务高专办定期更新的伤亡数字、以及联合国难民署关于难民和流离失所者已经说明了这一点。声明补充说，“最近发现了更多的坟墓，这说明了局势的严重性”。

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性暴力的受害者从4岁到82岁

这份调查委员会的报告强调了俄罗斯行动产生特别有害影响的几个方面，其中包括对平民区的全面的、不分青红皂白的攻击，以及处决、酷刑以及性暴力等暴力行径。

委员会报告说，俄罗斯“在居民区使用具有大面积效应的爆炸性武器，给平民带来了巨大的伤害和痛楚”，一些攻击“是在不区分平民和战斗人员的情况下进行的”，包括使用“集束弹药、多管火箭系统，以及在居民区进行空袭”。

报告列举了16个正在调查处决事件的城镇和定居点，表示还有提出“可信指控”的更多案件。

调查委员会表示，乌克兰受害者们“一致表示受到了虐待和酷刑”，其中一些人称被转移到俄罗斯的拘留中心，在那里被关押了数周。一些受害者据称已经失踪。委员会还提交了曾被拘留者在俄罗斯拘留中心遭受殴打、电击和强迫裸体的证词。

委员会主席莫斯也表示，他们发现了俄罗斯士兵犯下性暴力、基于性别的暴力罪行的证据。受害者的年龄从4岁到82岁不等。

声明说：“委员会记录了儿童被强奸、遭受酷刑和被非法监禁的案件。”

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（美联社，法新社，路透社）

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