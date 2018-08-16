联合国警告福岛地区出现剥削现象

（德国之声中文网）周四（8月16日），在日内瓦发表的一份声明中，联合国人权专家表示，日本政府必须立即采取措施，保护数以万计的劳工。据有关报道，这些劳工被安排清理2011年3月被严重损坏的福岛核电站，遭受剥削和放射性污染。报道称，参与福岛核清理工作的劳工中也包括移民、避难申请人以及流浪者。

专家们在声明中指出，考虑到可能存在着有关当局掩盖放射污染危险、当事人因经济困难而被迫接受危险工作条件、可能缺乏合适的培训及保护措施，联合国方面深为忧虑。

根据联合国的报告，过去7年里，根据一项去核污染计划，日方雇佣了成千上万劳工。据日本卫生和劳工部称，2016年，雇工人数约为46400。在放射登记中心，至2016年的5年内，共有约77000名雇工注册。

今年7月，日本司法部主持进行的一次调查结果显示，有4家建筑公司安排外籍培训生在核电站从事放射污染清理工作。

挥之不去的福岛核阴影 毁灭性的大地震 这是日本战后迄今最严重的一次灾难：四年前，日本东北部海岸发生强烈海啸。9.3级的强震引发大海啸，摧毁了日本东北部海岸。15880人丧生，约6000人受伤。

挥之不去的福岛核阴影 福岛核电站堆芯熔毁 海啸引发福岛核泄漏。出现冷却系统失灵，三个反应堆堆心过热。废液放射性物质流出。超过2万人被紧急疏散。约8万癌症病例可能由核辐射引起的。清理工作将持续约30年。

挥之不去的福岛核阴影 三哩岛核洩漏事故 1979年发生在美国宾夕法尼亚洲的“三哩岛核泄漏事故”，核电站发生堆芯熔毁的严重事故。原因是反应堆一个主水泵停转，辅助水泵的一个阀门没有按规定打开，导致冷却系统失灵，堆芯熔毁。14万儿童和妇女从该地区撤离。

挥之不去的福岛核阴影 美国新建核电站 目前正在美国田纳西州修建的瓦茨巴核电站（Watts Bar Unit 2）2号机组的工程已进入最后阶段。瓦茨巴核电站1号机组是美国最新的核电站，于1996年投入运行。美国仍在计划修建新的核电站，将核能作为替代化石能源的一个选择。

挥之不去的福岛核阴影 退出核能 德国凭借其强大的反核运动，将陆续关闭国内所有核电站。德国最后一个核电站将在2022年关闭。实际上，“逐步退出核电”的法令是由默克尔的前任——德国前总理施罗德政府颁布的。目前，德国正在大力兴建可再生能源设施，如风能、太阳能和沼气厂。

挥之不去的福岛核阴影 推行可再生能源 2011年3月福岛核电事故发生后，德国政府迅速做出反应，关闭了8个核反应堆。之后，默克尔的联合政府决定到2022年德国彻底退出核电。德国设定的目标是，到2050年之前可再生能源的比重达到80%。目前，德国可再生能源占总发电量的27%。

挥之不去的福岛核阴影 英国的核电未来 为减少二氧化碳的排放，英国政府正试图推进核电的发展。在英国萨莫塞特地区投资兴建的辛克力C核电站（Hinkley Point C）是英国政府自1996年以来，批准的首个核电修建计划。计划于2023年完工。据估计，该核电站的建设项目现已耗资344亿英镑。

挥之不去的福岛核阴影 中国：少用煤、更多核电 中国希望到2020年6%的电力产自核能。与现在相比，核电发电量只占2%。海南昌江核电站目前正在修建当中。核能可以减少中国对高污染的煤炭厂的依赖。 作者: Spencer Kimball / Sonya Angelica Diehn / hf



调查报告称，其中一家公司每天仅付给培训生2000日元（约18美元）核清理补贴费，远低于政府批准的净化工作特殊津贴（6600日元）。

路透社2013年的一次调查也发现了广泛的剥削劳工现象。

联合国指出，有详细报告指出，多个大协议伙伴被确保得到合同，实际上却雇佣了数以百计的缺乏经验的小企业，这令人忧虑。这样的合同，以及由中间人介绍劳工，为滥用以及违反劳工权益大开了方面之门。

联合国专家们呼吁政府当局立即采取措斯，保护劳工。

本周五，日本外务省驳回了联合国的指控。共同社报道说，日本外务省称，联合国专家的相关声明有可能引起不必要的忧虑和混乱。外务省表示，"该声明建立在单方面指控的基础之上，有可能加重灾区住民的痛苦"。日本卫生、劳工与福利部一名未透露姓名的官员对共同社说，"迄今，我们在相关问题上行动正确，不认为目前的情况需采取紧急对策"。

凝炼／乐然（基督教通讯社）