联合国要求缅军释放昂山素季 美考虑施行制裁

(德国之声中文网) 联合国安理会4日发布声明，呼吁缅甸军方释放民选政府领导人昂山素季和其他被军方拘留的政治领袖，强调缅甸军方必须维护民主。然而，声明中并未谴责本周ㄧ发生的政变。

同一天，美国国内警告缅甸军方领导人改变策略方向的声浪高涨。美国总统拜登表示缅甸军方应该下台，而他的安全顾问则说，美国政府正在考虑发布一项行政命令，其中可能包括对缅甸军方进行制裁。

联合国安理会4日在声明中说，他们「强调缅甸必须维护民主体制和民主转型的进程，并避免暴力，充分尊重人权丶基本自由和法治」。

根据路透社，声明中的语言比英国最初提出的草案更柔和，声明中也没有提到周一发生的政变，这个结果显然是为了赢得中国和俄罗斯的支持，这两个国家传统上一直为缅甸护航，不让安理会对缅甸军方的行为采取重大行动。中国在缅甸有很多经济利益，北京也与缅甸军方有联系。

中国驻联合国代表团4日表示，北京希望声明中的关键信息「能够得到各方的重视，并在缅甸取得积极成果」。

缅甸政府并未针对此事回覆路透社的采访要求。

拜登：美国与盟友合作应对

同一天，美国总统拜登则说，美国正在与盟国合作，试图解决缅甸政变的後续问题。拜登说：「毫无疑问的，在民主进程中，政府永远不应该试图推翻人民的意志，或者抹杀公正选举的结果。」

他呼吁缅甸军方放弃透过政变所夺来的权力，并释放被拘留的倡导者丶活动家和官员，取消对网路与电信网络的管制，以及不要使用暴力。他说：「正如我在本周早些时候所说，我们将与盟国合作，支持缅甸恢复民主和法治，并对责任人施加后果。」

两名美国参议员4日也表示，他们将在提出一项决议案，呼吁缅甸军方终止政变，否则他们将面临严重后果，其中包含受到制裁。

美国的国家安全顾问苏利文 (Jake Sullivan) 4日在新闻发布会上表示，拜登政府正在研究对缅甸军方中的个人和军方控制的实体进行针对性的制裁。但目前还不清楚此举的效果如何。发动政变的军方领导人几乎没有什么海外利益可以受到金融制裁的影响。

国际货币基金组织在政变发生前几天，将3.5亿美元的资金转至缅甸，希望以此帮助缅甸对抗新冠疫情。该组织表示，缅甸政府确实有效运用这些资金对抗疫情，而这些决策也将符合缅甸政府的利益，所以也符合缅甸人民的利益。

最新情势发展

缅甸政治犯援助协会 (AAPP) 4日说，自从军方发动政变以来，已有超过140人被拘留，其中包括倡议者丶立法委员和民选政府中的官员。

4日至少有四人被捕，包括3名参加街头示威的人和1名正在街头敲打锅子的少年，这些活动都已成为夜间反政变示威活动的一部分。

79岁的Win Htein是昂山素季的长期支持者。他5日告诉路透社，自己已经被捕，并遭警察以一辆车从仰光带到首都内比都。

在这个有着镇压示威游行血腥历史的国家，政变後并未出现大规模的街头示威活动。然而，缅甸的医生正在帮助领导一场公民抗命运动。此外，部分政府雇员丶学生与青年团体也加入了示威行动。

但医生们帮助领导了一场公民抗命运动，其他一些政府雇员丶学生和青年团体也加入了这场运动。一名过去曾参与反对军政府统治运动的退伍军人告诉路透社：「灯光在黑暗中闪耀。我们需要表明有多少人反对这场不公平的政变。」

面对反对政变的声浪，缅甸军政府4日在国内封锁了脸书，试图关闭反对派的重要沟通渠道。由於人们试图绕过政府禁令的限制，所以缅甸国内的VPN需求激增了4000%以上。

缅甸的通信和信息部表示，缅甸政府会把脸书封锁至2月7日，因为用户在该平台上「传播假新闻和错误信息，造成误解」。

敏昂莱在发动政变後，迅速透过多种行动巩固他对缅甸国内政治的掌控。他3日晚间告诉一个商业团体，在一年的紧急状态结束后，他可能会继续执政6个月，以便缅甸举行公平选举。

但为了继续反对缅甸军方的领导人，十多名来自执政党的立法议员4日召开了一次象征性的议会会议。

昂山素季是前英国殖民地独立英雄昂山的女儿，也是缅甸民主运动的长期领导人。在1989年至2010年期间，她被缅甸军方软禁了约15年。她于1991年获得诺贝尔和平奖。

尽管她的国际声誉因罗兴亚难民的困境而受到损害，但她在缅甸国内仍然深受欢迎。根据缅甸选举委员会的数据，昂山素季所属的政党在去年11月的选举中，赢得了约80%的议会席位，击败了一个亲军方的政党。

但缅甸武装部队总司令敏昂莱 (Min Aung Hlaing) 为掌权发动政变。缅甸民主转型受到破坏。敏昂莱声称去年11月缅甸举行的选举存在舞弊现象，但缅甸选举委员会曾表示，该场选举结果是公正的。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、美联社)

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