联合国维和预算过关 中国从中作梗?

(德国之声中文网) 外交人士透露，联合国193个成员国周二(6月29日)就维和行动的预算达成了协议，避免了特派团工作停摆的情况。

联合国大会负责处理财务事务的委员会通过了一项决议草案。据消息人士称，批准的预算估计为65亿美元，涵盖2021年7月起的12个月。这一数额与去年大致相同。

一位不愿透露姓名的外交官说：「所有代表团的所有请求都同时被放弃，且允许通过一项决议。」

联合国大会将于30日正式批准该决议，允许部署在世界各地的约10万名维和人员的任务继续进行。

联合国发言人杜加里克（Stephane Dujarric）说：「我们现在将从7月1日起获得必要的支出授权，而不会出现任何行动停顿，这是个好消息。削减行动将限制特派团执行其任务的能力，包括例如支持各国应对贪污腐败、保护平民和其他关键的特派团活动。」

至于先前卡关的原因是什么，一位外交官说，中国哪怕是小范围的预算都想有控制权。中国驻联合国代表团为则自己辩护说：「作为一个负责任的国家，中国总是发挥建设性作用，促进委员会在最后阶段的进展。」

欧盟批评了先前缺乏共识的情况。欧盟外交官卡梅利（Thibault Camelli）说：「我们长期不能尊重最后期限，使整个维和架构处于前所未有的危险之中。我们希望恢复......更具建设性的方法。」

特别预算卡关

联合国官员和外交官周一(6月28日)表示，如果联合国大会无法在30日以前就未来一年的新预算达成一致，全球12个联合国维和特派团可能在7月1日就会停止运作。

由193个成员组成的的联合国正在讨论是否通过到2022年6月30日的预算60亿美元。一些外交官谈判延迟归咎于程序的变化、后勤工作以及中国与西方国家之间的关系。法新社报道，消息人士指出，谈判障碍源于中国和非洲国家在最后一刻提出的多项要求。

联合国管理战略、政策和合规负责人波拉德（Catherine Pollard）告诉路透社，建议这12个主要在非洲和中东的维和特派团开始制定应急计划，以防新预算未能及时通过。

她说，如果错过了6月30日的最后期限，那么秘书长古特雷斯只能自己想办法保护联合国的资产和维和人员。她告诉记者：「与此同时，我们仍然希望并相信成员国将完成他们的谈判。」

联合国发言人杜加里克(Stephane Dujarric)也说，维和特派团已被告知这一情况，并被要求在特派团不得不中断时制定应急计划。

她说：「削减行动将限制特派团执行其任务的能力，包括支持东道国应对贪污腐败、保护平民等。」

根据法新社，联合国全球维和行动的预算与超过30亿美元的联合国主要行动预算是分开的。年度维和预算金额约为65亿美元，涵盖每年7月1日开始的12个月期间花费。

联合国维和主管拉克鲁瓦（Jean-Pierre Lacroix）说，少了预算的特派团将受到严重限制，无法开展诸如保护平民、帮助解决新冠疫情有关问题以及支持政治议题和调解等措施。

他补充说：「这是一个令人担忧的情况，特别是在我们的大多数特派团是在非常困难、有问题和危险的环境中运作。」

美国是维和预算的最大分摊国，负责约28%，其次是中国的15.2%和日本的8.5%。

(路透社、法新社)

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。