联合国终止塔利班官员的旅行禁令豁免

（德国之声中文网）由于未能达成延期协议，联合国终止了对13名塔利班官员的旅行禁令豁免。这些豁免于周五（8月19日）午夜到期。

根据2011年联合国安理会决议，135名塔利班官员受到制裁，包括资产冻结和旅行禁令。其中，13人获得了旅行禁令的豁免。

俄罗斯和中国希望延长对这13人的旅行禁令豁免。但是，据联合国外交官称，美国和西方国家希望减少这一数字，以抗议塔利班打压妇女权利以及未能组建一个包容性政府。

法新社援引外交人士的话说，爱尔兰也反对延期。

由美国提出的最新提案将禁止7名塔利班官员的旅行，而其他6名官员的旅行豁免权将延期90天，没有地域限制。

如果在星期一下午之前没有安理会成员反对，该提案将自动生效，限期三个月。与此同时，目前对13人的豁免权在周五午夜到期。

塔利班政权损害阿富汗妇女权利

在美国从阿富汗仓促撤军、塔利班重新掌权后的一年时间里，阿富汗女孩和妇女的权利及自由受到了严重损害。

塔利班停止让女孩接受教育，并将妇女从工作场所赶走。阿富汗妇女的行动也受到限制。

塔利班下令阿富汗妇女需穿戴全身式罩袍 莎依拉（Schaila） 莎依拉是长方形围巾，包住头和头发。落在肩上的两边，一长一短，长的那边从前身绕到另一肩膀上，向后摆，也可用夹子夹上。莎依拉的颜色不拘，佩戴也很随意，常常露出脖子或头发。莎依拉流行于海湾国家。

塔利班下令阿富汗妇女需穿戴全身式罩袍 喜佳伯（Hidschab） 喜佳伯遮盖头发、耳朵、脖颈和胸部，肩部也略有掩饰，但露出全部面容。这一头巾是穆斯林宗教以及信仰该宗教女性的象征，可以以不同的颜色和形式佩戴。它也是当代世界各地最普遍的盖头形式，被广为接受，认为是国际大众化。

塔利班下令阿富汗妇女需穿戴全身式罩袍 阿米拉（Al-Amira） 阿米拉是双层头巾，里面是一顶帽子，稍有露边，拢住头发，外面是一层桶形轻纱或棉布。阿米拉露出面孔，过双肩，覆盖胸膛。两层的颜色不同。阿米拉也是颜色和佩戴形式很随意的，多出现在阿拉伯海湾国家。

塔利班下令阿富汗妇女需穿戴全身式罩袍 喜玛尔（Chimar） 喜玛尔是连着头巾的帽子，头巾很长，可以达到腰部并遮盖半背，但面部露出。喜玛尔多为黑色或白色，在传统的中国穆斯林地区，很多妇女穿戴喜玛尔。

塔利班下令阿富汗妇女需穿戴全身式罩袍 卡多尔（Tschador） 卡多尔是全身罩袍外套，里面用深色头巾拢住头发，露出全部面庞，但全身从头至脚都被外套包住。有时在罩袍内还有一个内巾。卡多尔在伊朗比较多。

塔利班下令阿富汗妇女需穿戴全身式罩袍 尼卡布（Nikab） 尼卡布几乎盖住全脸，只留下眼睛部位。黑色的尼卡布也常常同黑色的长罩袍配套穿戴。尼卡布在北非、中东部分地区较为常见。

塔利班下令阿富汗妇女需穿戴全身式罩袍 布卡（Burka） 布卡是从头到脚包裹最严实的罩袍，头上有一顶帽子，顺着帽子下来是一袭蒙面长袍。只在眼睛部位，留有网格式的"窗口"供向外看。布卡多为蓝色，流行于阿富汗和巴基斯坦山区。 作者: Uta Steinwehr



今年6月，联合国安理会阿富汗制裁委员会因妇女权利问题将两名塔利班教育部长从豁免名单中删除。

塔利班政府极力维持统治，在国际上受到孤立。

随着外国援助的减少，阿富汗经济衰退，数百万人陷入贫困和饥荒。

(美联社、法新社)

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