 联合国等声援彭帅 中国面临更多国际压力 | 足坛体坛 | DW | 19.11.2021

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联合国等声援彭帅 中国面临更多国际压力

中国官媒公开了中国网球将彭帅“报平安”的电邮后，联合国呼吁中方就彭帅的行踪提供证据。在国际女子网球协会和多国球星持续发声之际，德国奥体联也作出表态。

Tennis | US Open | Peng Shuai

中国网球将彭帅目前下落不明

（德国之声中文网）联合国周五（11月19日）呼吁中国提供证据，证明中国网球将彭帅安好。联合国人权高级专员办事处发言人特罗塞尔（Liz Throssell）当天在日内瓦表示，掌握有关彭帅的行踪和健康状况的证据将是很重要的，"我们敦促中方对她的性侵犯指控进行全面且透明的调查"。

现年35岁的彭帅11月2日在微博上发布长文，对中国国务院前副总理张高丽做出性侵指控后，其社交媒体遭全面封锁，而人也不知去向。

在联合国表态的前一天，中国官媒CGTN发布了一封据称是来自彭帅的电子邮件，声称她一切很好，并说自己之前在微博帖子中对张高丽做出的性侵指控不是真的。

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「彭帅在哪」的热搜词持续在推特上被广传，前球后小威廉姆斯等各国男女球星加入声援。而曾为奥运选手的彭帅在北京冬奥举办前夕消失，也让奥委会面对另一波舆论压力。

在国际网坛连日追问中国网球名将彭帅的安危後，中国官媒CGTN17日突然公开一封署名「彭帅」的电邮内容，强调自己「没有失踪，也没有不安全」，更说性侵指控的内容也不是真的。然而，各界对邮件的真实性存疑。

彭帅指责前中共高官张高丽性侵事件尚未出现平息的现象。日本网球名将大坂直美公开谴责彭帅被失联，高声询问"彭帅在哪"。

网球名将彭帅公开指控中国前任副总理张高丽性胁迫，引发舆论震动。时评人长平认为，彭帅的抗争让人们得以透过受害女性的讲述，而不是中纪委的通报或者宫斗剧去了解官场腐败和社会不公。

WTA威胁撤出中国

这封邮件署名给国际女子网球协会（WTA）主席西蒙 (Steve Simon) 。西蒙在第一时间做出回应，表示他怀疑这封邮件的真实性，并表示这让他对彭帅的安全产生了担忧。

西蒙周五又发出警告，如果北京对彭帅消失事件不做出澄清，国际女子网球协会将取消在中国的所有赛事。"我们完全准备好终止我们的活动，并承担一切因此带来的后果"，他在接受CNN采访时说，彭帅的指控"比商业利益更重要"，"女性必须得到尊重，不能被噤声。"据估计，如果真的撤出中国，WTA可能将会损失数亿美元。

波及奥运会

距离北京冬奥会开幕不到一百日，曾经参加过三次奥运赛事的彭帅在此时行踪成迷，国际奥委会（IOC）的态度由此额外受到关注。在看到中国官媒有关彭帅邮件的消息后，国际奥委会当天表示："我们已看到了最新的报道，并对彭帅安全的保证感到鼓舞。"

对此，国际非政府组织人权观察19日发表声明，质疑国际奥委会的言论。人权观察指出："中国政府是国际奥委会的冬奥会合作伙伴，它经常强迫那些它认为观点或行为有问题或令人尴尬的人失踪，采用法外拘留的形式，并公布强迫供词，使可疑的案件显得合法。有鉴于此，国际奥委会接受（中国）政府的保证是令人惊讶的。"

在彭帅事件发生之前，已有不少人权组织以及西方政界人物多次呼吁，至少在政治层面上抵制北京2022年冬奥会，以抗议中国的恶劣人权状况。

德国奥林匹克体育联合会(DOSB)周五对中国网球运动员彭帅的案件作出了反应。该联合会发表推文表示，他们"忧心忡忡地关注着奥运选手彭帅的事件，需要清楚地了解她的安危和目前的状况"。

此前，包括美国天后级网球女将小威廉姆丝（Serena Williams）在内的多国网球球星也纷纷公开对彭帅表示声援。"彭帅在哪"（#whereispengshuai）由此成为推特上广为流传的关键词。

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