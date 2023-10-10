联合国称国际法禁止“全面封锁”加沙地带

（德国之声中文网）联合国人权事务高级专员蒂尔克（Volker Turk）说，以色列宣布全面封锁加沙地带是受到国际法禁止的。

蒂尔克周二（10月10日）在一份声明中说：“国际人道法律禁止剥夺平民获得生存所必需的物品的权利，因为这将危及平民的生命”。

以色列国防部长加兰特（ Yoav Gallant）周一（10月9日）宣布对加沙地带实施 “全面封锁”以回击哈马斯武装分子的恐怖袭击。这名部长称，“切断供电、没有食物、断水、断气 - 一切都将关闭。”

以色列宣布的以上措施，引发人们对加沙地带人道主义状况急剧恶化的担忧，那里生活着230万人。据联合国的数据，过去24小时，加沙近19万人因以色列空袭失去住宅，成为无家可归的人。

世界卫生组织（WHO）周二呼吁建立一条人道主义走廊，允许医疗用品进入加沙地带。世卫称，自上周六以来，在加沙有13医疗设施受到袭击，目前，该机构在加沙的医疗物资已经用完。

自2007年以来，这片由哈马斯统治的沿海地区一直处于以色列和埃及的封锁之下。

以色列国防部长：围困“人形禽兽”

德国总理肖尔茨：“我们同以色列站在一起”

德国总理肖尔茨在与到访的法国总统马克龙周二在新闻发布会上重申对以色列的支持。

德法两国领导人正在汉堡就深化双边关系举行政府磋商。周一晚间，肖尔茨、马克龙与美国总统拜登、英国首相苏纳克和意大利总理梅洛尼通了电话。

肖尔茨表示，“我们一致认为，恐怖分子对以色列平民的野蛮袭击理应受到最强烈的谴责”，他说，"我们共同支持以色列。我们也都认为，以色列有权对卑鄙的袭击进行自卫还击。”与此同时，肖尔茨也表示，“必须避免中东地区局势进一步升级"。“为此，我们正与该地区的许多国家保持密切联系”。

以色列重新控制通向加沙的边境线

以色列军方周二宣称重新控制了同加沙地带接壤的地区。据以色列军方电台报道，在哈马斯突破围墙和铁丝网的地点，以色列军人部署了地雷，从本周一开始，防护设施的漏洞已被堵上，由此阻断了来自加沙的渗透。

以色列宣布进入战时状态后，军方要求公民至少预备足够72小时的食品、水以及药品。这项指示下达后，以色列国内的超市被抢购一空。军方后来改口称，下达的不是新指示，而是一项常规建议。

此前有传闻称，哈马斯利用了地下工事进入到以色列领土。对此以色列军方称没有得到这一资讯。同时，以色列安全部门表示，在以色列领土上已有1500多名哈马斯恐怖分子被击毙。

自哈马斯周六发动大规模恐袭以来，以色列一方已有超过1000人被残杀，其中包括123名士兵，3418人受伤。根据不同的报道，数十名乃至数百名人质被带往加沙：以色列驻美国大使艾丹（Gilad Erdan）周二称，100名至150名人质目前在加沙哈马斯手中；当天早晨，以色列国防部发言人表示军方记录下50名人质的家庭，更多的还在核实过程当中。

以色列昨天夜间已空袭了加沙200多个目标，以军方宣布空袭将继续下去。据加沙卫生局的数据，空袭已造成770多人死亡，其中100多名儿童，100多名妇女，4100多人受伤。

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）称，其位于加沙城的总部大楼昨夜遭到空袭，破坏严重。两名工作人员以及5名学生丧生。目前在加沙的所有联合国国际工作人员都在同一院落内的另一栋建筑中避难。联合国估计，加沙地带有13700多人在他们运营的80多所学校避难。

以巴冲突 人质家属度日如年

哈马斯称战斗结束前不会就人质谈判

据BBC报道，哈马斯政治局主任哈尼加（Ismail Hanija）表示，战斗结束前，哈马斯不会同以色列就人质问题进行谈判。他说，“有关抵抗运动扣留的敌人人质，我们已经通告联系我们的有关各方，在战斗尚未结束前，不会开启这一事项。”哈尼加在提到“条件”时说，必须是抵抗运动愿意接受的价码。

此前有分析认为，被欧盟和美国定义为恐怖组织的哈马斯似乎有意愿同以色列举行谈判。该组织的第二号头目萨勒赫·阿·阿罗伊（Saleh al-Arouri ）暗示，会将150名被绑架的人质作为谈判的砝码，而在以色列狱中的巴勒斯坦囚犯“即将获得释放”。另一名哈马斯高层穆萨·阿布·马苏科德（Mussa Abu Marsukdem）在半岛电视台的采访中表示，哈马斯“达到了其目标”。

据人权组织Betselem的数字，以色列监狱中关押着约4500名巴勒斯坦人。

目前已知在人质当中，除了以色列公民外，还有其它西方国家的公民，其中有一名德国人。

以色列对绑架的人质的命运一直以来非常重视。2011年以色列同哈马斯进行了最后一次囚犯交换，为换取一名被绑架的以色列士兵，以方释放了1000多名巴勒斯坦囚犯。这1000人当中包括目前生活在加沙的哈马斯组织领导人哈尼加，当年德国和埃及都参与了相关的谈判。

在被以色列占领的约旦河西岸，自周六以来已有17名巴勒斯坦人在冲突中丧生，近300人受伤。约旦河西岸远离加沙，不受哈马斯组织的控制。联合国通报的数字显示，死者中有4名儿童。西岸的冲突不仅发生在以色列军队同巴勒斯坦人之间，当地的以色列移民也有介入，据联合国的报道，同以色列移民的暴力冲突造成23名巴勒斯坦人受伤。

这次以巴冲突 究竟是怎么开始的？

（综合报道）

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