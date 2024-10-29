联合国秘书长：近东救济工程处不可或缺

联合国秘书长古特雷斯表示，以色列通过法律禁止近东救济工程处在以色列开展活动，“可能对被占领的巴勒斯坦领土上的巴勒斯坦难民产生毁灭性影响，这是不可接受的”。他表示，将把此事提交给联合国大会评估。

（德国之声中文网）联合国秘书长古特雷斯表示，以色列通过法律禁止联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（简称近东救济工程处或UNRWA）在以色列开展活动，"可能对被占领的巴勒斯坦领土上的巴勒斯坦难民产生毁灭性影响，这是不可接受的"。

"当下时局动荡，近东救济工程处比以往任何时候都不可或缺，近东救济工程处比以往任何时候都不可替代。"古特雷斯在一份声明中说。

"没有可以替代近东救济工程处的机构，"他强调说，"这些法律的实施将对以色列和巴勒斯坦冲突的解决以及整个地区的和平与安全造成损害。正如我之前所说，近东救济工程处是不可或缺的。"

古特雷斯表示，他将把此事提交给由193个成员国组成的联合国大会评估。

周一（10月29日），以色列议会通过两项法律，威胁到近东救济工程处在战乱中的加沙地带的援助工作。

这些法律将禁止近东救济工程处在以色列领土上的运作，以色列切断与它的关系，并将其视为恐怖组织。

这些法律虽未立即实施，但显示了以色列与联合国之间本已混乱的关系进一步恶化。

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尽管美国反对，联合国安理会也发出警告，以色列议会仍以压倒性多数通过了这两项法律。

该联合国机构是加沙地带主要的人道主义援助提供者。以色列的举措可能会威胁到该机构加沙的其他工作，因为它需要通过以色列的边境口岸进入该地区。

以色列政府指控近东救济工程处参与了去年10月7日的恐怖袭击，声称该援助组织已被哈马斯渗透。

这些指控导致包括美国、德国和其他欧盟国家在内的若干捐助国暂停了对近东救济工程处的捐助。

联合国对此展开内部调查。在2024年8月5日发表的一份声明中，联合国表示，因可能参与去年10月7日由哈马斯策划的针对以色列的恐怖袭击，有9名近东救济工程处员工被解雇。对其他10名近东救济工程处职员的指控未能得到证实。

（综合报道）

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