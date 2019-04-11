联合国秘书长访中提新疆 人权组织质疑避重就轻

(德国之声中文网) 联合国秘书长古特雷斯 (Antonio Guterres) 上周出席由中国举行的第二届一带一路论坛，也在访中期间与中国国家主席习近平跟外交部长王毅举行会晤。 联合国发言人杜加里克 (Stephane Dujarric) 周一 (4月29日) 表示，联合国秘书长古特雷斯 (Antonio Guterres) 在上周访中行程中，向中国官方提起了新疆议题，但消息人士向路透社表示， 古特雷斯是在与王毅会面时，提到中国在新疆对穆斯林进行的打压。

杜加里克说: 「秘书长在与中国政府高层会面时，谈到了所有与中国相关的问题，其中也包括新疆议题。 秘书长向中国高层表示，他全力支持联合国人权事务主任巴切莱特所建议的措施。 」

此前，巴切莱特 (Michelle Bachelet) 不断要求中国让联合国派遣调查团队到新疆，针对国际媒体报导的大规模关押维吾尔人及穆斯林之情况进行考察。 而中国也曾表示欢迎联合国在「在遵守中国法律、履行相应手续的前提下赴新疆参观访问」。

杜加里克表示，古特雷斯针对新疆议题的立场是公私一致。 他尊重中国的团结及领土完整、谴责恐怖攻击、但也强调政府在打击恐怖主义及避免暴力极端主义时，必须尊重人权。 他说: 「每个社群必须感觉他们的身分受到尊重，并对国家有归属感。 」

人权团体质疑古特雷斯避重就轻

虽然联合国极力强调古特雷斯有提起新疆议题，人权团体仍质疑古特雷斯的作法有避重就轻之嫌。 人权观察的执行董事罗斯 (Kenneth Roth) 在推特发文表示，古特雷斯的发言只提到「对话与合作」，并没有要求中国捍卫人权。 他说: 「即便是与中国政府高层私下会谈，古特雷斯都没有批评中国在新疆关押至少1百万名穆斯林的行为。 」

此外，世界维吾尔代表大会的主任艾文 (Peter Irwin) 则在推特上表示，虽然古特雷斯的发言表面上看似正面，但当媒体追问古特雷斯对中方的回答是否满意时，联合国发言人杜加里克仅说: 「 古特雷斯过去便一直与中国政府针对新疆议题进行对话，而他未来也会持续这么做。 」

美国将中国列为迫害宗教自由的重点国家

与此同时，美国周一 (4月29日) 发布了年度的宗教自由报告，连续20年将中国列为特别关注国。 报告中除了提到自从中国新的《宗教事务条例》于2018年2月生效后，中国便开始禁止未经官方许可的宗教教学，并要求所有宗教团体向政府回报网络活动。 此外，该报告也谴责中国透过施行宗教「汉化」运动，对西藏佛教徒及新疆的穆斯林进行打压。

报告表示: 「中国不只透过宗教汉化来减少宗教信仰的独立性，更试图消除少数民族的语言、文化及宗教认同。 去年夏天消息指出，中国政府可能在新疆关押了80到200万名维吾尔人及其他少数民族穆斯林，并派遣100万名共产党员进驻维吾尔人的家中，监视并回报任何他们视为极端的宗教行为。 」

除了详载中国如何打压新疆的穆斯林外，这份宗教自由报告也提到中国政府在提及此议题时，如何从全盘否认到将新疆的再教育营称为对抗极端主义跟提供当地穆斯林专业训练的职训中心。 此外，根据维吾尔人权团体的统计，至少有242名维吾尔知识分子遭中国政府关押于再教育营内，大部分人都没有被正式起诉。

美国政府也在报告中，分享了中国如何运用各种先进科技以及在市区设立检查哨来严格监控新疆当地的穆斯林，形同在新疆建造一个「开放的监狱」。 另外，虽然拥有1000万人口的回族穆斯林并未被政府大规模关押，但中国政府在2018年也开始严加控管他们的宗教活动。 除了在宁夏与云南省关闭或毁坏清真寺外，中国当局也在宁夏与甘肃等地把阿拉伯语标示从建筑物移除，并强迫关闭阿拉伯语学校。

该报告表示: 「由于中国政府持续通过系统性的手段打压宗教自由，美国国际宗教自由委员会决定在2019年再次将中国列为打压宗教自由的特别关注国。 我们也建议美国政府持续对中国进行出口的限制。 」