联合国秘书长警告中美避免新冷战

（德国之声中文网）联合国自本周二（9月21日）开始将举行为期一周的联大第76届会议一般性辩论，新冠疫情、气候变迁等全球问题将成为会议关注重点。联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）在会议前夕接受美联社专访时表示，全球两大主要经济体中国和美国应该在气候方面合作，并在贸易和技术方面进行更强有力的谈判。

“不幸的是，今天我们只有对抗。”

“我们需要重新建立两大势力间的功能性关系。”古特雷斯认为这对解决疫苗问题、气候变迁以及许多其他全球挑战至关重要，国际社会尤其是超级强国之间若缺少具建设性的关系便无法解决这些问题。

古特雷斯在两年前就警告全球领导人世界可能一分为二，美国和中国将在互联网、货币、贸易和金融规则、零和地缘政治和军事战略等方面展开竞争。

如今古特雷斯再次重申上述警告并称，两个敌对的地缘政治和军事战略将构成危险并分裂全球。因此，他认为必须尽快修复正在崩裂的关系。

“我们必须不惜一切代价避免一场与过去不同的冷战，这样的冷战甚至可能更危险而且难以应对。”

二战结束后，苏联及东方集团与美国和西方盟国之间爆发冷战，直至1991年苏联解体才告终。这是两个拥有核武的超级大国之间的冲突，在意识形态上相互对立；一方是共产主义及威权主义，另一方则是民主和资本主义。

联合国秘书长古特雷斯表示，新冷战可能更加危险，因为苏联-美国的对立创造了明确规则，双方都意识到核毁灭的风险，这衍生出台面下的渠道，“以确保局面不会失控”。

“如今一切都更加不稳定，过去的危机管理经验也不复存在。”

古特雷斯称，美国和英国协助澳大利亚发展核动力潜艇的协议“在中美完全失调的关系中……只是更为复杂的拼图中的一小片”。

美英澳上周宣布成立新印太联盟（AUKUS）惹恼了中国与法国。法国此前已与澳大利亚签订价值660亿美元的12艘常规动力潜艇购买合同。在澳大利亚取消与法国协议转而支持美国的核动力潜艇后，法国前所未有地召回了驻堪培拉和驻华盛顿大使。

（美联社）

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