联合国秘书长周四会晤乌土两国领导人

联合国秘书长古特雷斯周四在乌克兰城市利沃夫会晤乌克兰总统泽连斯基以及土耳其总统埃尔多安。三方会谈的议题包括粮食出口、扎波罗热核电站安全以及外交解决俄乌冲突的可能途径。
（德国之声中文网)泽连斯基在其例行视频讲话中表示，古特雷斯已经抵达利沃夫，双方将"努力为乌克兰争取到必要的结果。"
联合国发言人哈奇（ Farhan Haq）表示，古特雷斯将就一系列议题展开磋商，其中包括同各方展开会谈，"尽最大努力为各方降温。"
上个月，得益于土耳其和联合国的居中斡旋，为乌克兰出口2200万吨玉米及其他粮食铺平了道路。俄罗斯发动对乌克兰的侵略后，黑海各港口积压了大量粮食, 无法启运出口。
迄今为止，有关粮食出口的协定似乎得到了执行。土耳其方面表示，已有62万两千吨粮食从乌克兰港口运出。
周三，古特雷斯发表声明，要求尽快允许国际原子能机构对扎波罗热核电站展开核查。
德国之声驻利沃夫记者柏林格（Mathias Bölinger）表示，核查一事需要同俄乌双方分别进行协商。俄乌双方一直在相互指责对方向核电站实施炮击。
与此同时，莫斯科方面拒绝了联合国就扎波罗热核电站安全问题提出的建议。俄罗斯外交部发言人周四表示，联合国有关核电站周边地区实现非军事化的建议"是无法接受的"。
俄罗斯国防部则否认了有关俄军在核电站四周部署重型武器的报道。
扎波罗热核电站是欧洲最大规模的核电站，目前处于俄军控制之下。各方普遍担心，一旦交火导致核事故，后果将不堪设想。
安卡拉同基辅和莫斯科都保持着密切关系，俄乌战争爆发以来，安卡拉在外交斡旋中一直扮演着重要角色。
德国之声驻伊斯坦布尔记者哈恩（Julia Hahn）说，预计埃尔多安总统将在周四的会谈中推动停火谈判。
（法新社，美联社）
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