联合国秘书长周四会晤乌土两国领导人

（德国之声中文网)泽连斯基在其例行视频讲话中表示，古特雷斯已经抵达利沃夫，双方将"努力为乌克兰争取到必要的结果。"

联合国发言人哈奇（ Farhan Haq）表示，古特雷斯将就一系列议题展开磋商，其中包括同各方展开会谈，"尽最大努力为各方降温。"

上个月，得益于土耳其和联合国的居中斡旋，为乌克兰出口2200万吨玉米及其他粮食铺平了道路。俄罗斯发动对乌克兰的侵略后，黑海各港口积压了大量粮食, 无法启运出口。

迄今为止，有关粮食出口的协定似乎得到了执行。土耳其方面表示，已有62万两千吨粮食从乌克兰港口运出。

周三，古特雷斯发表声明，要求尽快允许国际原子能机构对扎波罗热核电站展开核查。



德国之声驻利沃夫记者柏林格（Mathias Bölinger）表示，核查一事需要同俄乌双方分别进行协商。俄乌双方一直在相互指责对方向核电站实施炮击。

与此同时，莫斯科方面拒绝了联合国就扎波罗热核电站安全问题提出的建议。俄罗斯外交部发言人周四表示，联合国有关核电站周边地区实现非军事化的建议"是无法接受的"。

俄罗斯国防部则否认了有关俄军在核电站四周部署重型武器的报道。

扎波罗热核电站是欧洲最大规模的核电站，目前处于俄军控制之下。各方普遍担心，一旦交火导致核事故，后果将不堪设想。

安卡拉同基辅和莫斯科都保持着密切关系，俄乌战争爆发以来，安卡拉在外交斡旋中一直扮演着重要角色。

德国之声驻伊斯坦布尔记者哈恩（Julia Hahn）说，预计埃尔多安总统将在周四的会谈中推动停火谈判。

（法新社，美联社）

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