联合国秘书长再为气候暖化请命

(德国之声中文网) 联合国秘书长古特雷斯周二(9月17日)表示，在避免气候灾难的分秒竞争中，人类所主导的世界已经落后，而温室气体减排目标仍未实现。

过几天联合国将举办青年气候峰会，随后他也将与世界各国领导人举行会谈，敦促各国实现《巴黎协议》中的承诺。

在这项具有里程碑意义的协议中，各国承诺要将地球均温的长期上升限度，限制在比工业化前的均温高出摄氏2度以内。如果可能的话，希望限制在摄氏1.5度。

古特雷斯说:「我希望让整个社会向政府施加压力，让政府明白他们需要跑得更快，因为我们目前处于落后的状态。」他补充说：「科学告诉我们，今天这些目标仍然是可以达到的。」

他认为，虽然一些主要国家，像是美国在全国层级没有作为，但地方行动仍然继续进行中，例如加利福尼亚州和纽约州的碳中和承诺。

他说:「我认为美国社会最好的事情之一就是，它是一个联邦国家......决策权力下放，所以我始终非常支持要尽可能将气候变迁的决策去中心化。」

古特雷斯还引用了欧盟的例子。他提到，欧盟里目前只有三个国家反对到2050年实现碳中和的目标。他也表示，感受到推动可再生能源的新趋势，特别是在印度和中国的太阳能使用增长。

如果不能达到《巴黎协议》设定的目标，可能会导致「越过临界点」等事件，像是地球永久冻土层融化，进一步加速暖化，让极端气候事件成为常态的。古特雷斯说，他对社会意识的提升感到欣慰，因为这意味着希望还没有消失。

他强调:「但这需要我们改变生产粮食的方式，为经济提供动力的方式，组织城市的方式，生产能源的方式.....我觉得愈来愈多的人、企业、城市和政府都明白这是我们需要做的事情。」

为多边主义发声

古特雷斯周二在纽约联合国大会第74届会议开幕时强调了多边主义的重要性。他说，现在快速变化世界中，人类所遇到的问题相互关联影响日益增加。他说:「我们必须让人们相信，联合国与所有人都有关系。多边主义为全球挑战提供了真正的解决方案。」

他也表示:「透明度、对话和更多的理解至关重要，能减低国家间的不信任......而大会是一个独特而不可或缺的论坛，让世界可以聚集在一起，共同推动敏感和重要问题。」

夏立民/杨威廉 (法新社、德新社)