联合国禁运不灵 金正恩奢华如昨

（德国之声中文网）全是豪华车： 罗尔斯-罗伊斯、梅赛德斯-奔驰，或者，雷克萨斯，-这是过去数月，与他国领导人会晤时，朝鲜领导人金正恩的座驾。假使联合国对朝鲜的禁运政策切实得到实施，那么，他本不该拥有这样的豪车。

禁运政策如何遭到破坏，可从联合国的一份报告中略见一斑。联合国制裁委员会专家小组协调员格里菲斯（Hugh Griffiths）对法新社承认，朝鲜人想要什么就能弄到什么，"只消有需要，他们就能弄到最好的东西"。

嘲弄禁运

去年10月，金正恩在平壤前往会晤来访的美国国务卿蓬佩奥时，乘坐的是一辆崭新的罗尔斯-罗伊斯（目录标价约40万欧元）；去年6月，在新加坡与美国总统特朗普举行峰会时，朝鲜代表团的整个车队均由梅赛德斯豪车组成，且没有车牌；去年9月在平壤举行的朝鲜半岛峰会期间，朝方代表坐的是奢华的雷克萨斯。

金正恩在河内峰会期间的奢华座驾

展示这些豪车被视为金正恩发出的一个信号，即：他并不在乎对他的国家实施的禁运。格里菲斯对此提出批评。他称，在国际舞台上公然展示对禁运的明显违反"毫无助益"，"不能如此嘲弄禁运"。

该专家委员会在这一报告中还列举了更多事实，揭示朝鲜如何绕开引起核武器和导弹计划而实施的禁运。根据该报告，不顾国际惩罚措施，平壤依旧能出口煤、进口油，其做法是，相关货物在公海上从一艘船转卸到另一艘船上。格雷菲斯不无惊讶地指出，眼下在国际水域发生的事情"可谓疯狂"，"乱象一片"。

他指出，朝鲜还想方设法向也门的叛乱武装提供军事支持。该专家委员会现任主席、德国驻联合国大使豪伊斯根（Christoph Heusgen）表示，问题尚未解决，"因此，我们必须继续落实禁运政策，而这是主要任务"。

凝炼/苗子（德新社、法新社）