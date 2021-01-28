联合国盼中美合作 北京强调互利

(德国之声中文网) 联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）周四 (1月28日)表示，他希望美中关系能够「重新开始」(reset)，承认虽然两国在人权问题上有「不同的看法」，但应该在气候行动上共同努力。

北京一直扩大全球影响力，挑战美国的传统领导地位。去年，在美国前总统特朗普执政期间，这两个超级大国之间的紧张关系在联合国因新冠病毒大流行而达到了沸点。

古特雷斯告诉记者：「我希望我们能看到美国和中国之间的关系重新开始。很明显，在人权方面，有两种完全不同的观点，很明显，在人权方面没有达成协议或共同愿景的空间。」

他说：「有一个领域，我认为双方的利益越来越趋于一致，我的呼吁是希望双方与整个国际社会一起在这个领域努力，这个领域就是气候行动。」

美国新总统拜登提名的驻联合国大使人选27日指责中国试图在这个有193个成员的世界机构「推行独裁议程」。

当被要求回应时，古特雷斯说：「关于联合国，我可以保证，我们非常坚定地致力于确保联合国是所有价值的灯塔... 安全、发展、人权。」

合作的代价?

中国外交部在28日被问到中美两国在气候问题上的合作，强调「中美在具体领域的合作不是『温室里的花朵』，必然与整体的中美关系息息相关」。

外交部发言人赵立坚说：「任何一方都不应指望一方面肆意干涉中国内政、损害中国利益，另一方面又要求中国在双边和全球事务中给予理解和支持。我们希望美方能够为中美在重要领域的协调与合作创造有利条件。」

在这场例行记者会上，中美两国在不同议题上的交锋依旧是焦点。针对美国国务卿布林肯称，中方对新疆少数民族实施「大规模拘禁」和「强制绝育」措施构成「种族灭绝」。

中国外交部再次严辞否认，并怪罪美国前国务卿蓬佩奥「炮制涉疆世纪谎言」，但还是没有直接批评现任的国务卿以及美国新政府继承这样子的立场。

此外针对南海问题，北京说：「中国在南海的主权和权益是在长期历史过程中形成的，符合国际法和国际实践。」外交部发言人赵立坚也说：「钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土。」

回应皆未直接抨击美国新政府拒绝中国在南海提出超出国际法范围的主张，以及对于印太地区的目标，还有按照《美日安保条约》认定钓鱼岛 ，也就是日本所称的尖阁诸岛为日本领土一事。

邹宗翰/杨威廉 (路透社等)