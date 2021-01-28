 联合国盼中美合作 北京强调互利 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.01.2021

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时政风云

联合国盼中美合作 北京强调互利

美国候任联合国代表誓言对抗中国在联合国推动「独裁议程」。此后，联合国秘书长出面缓颊，希望两国关系能够「重新开始」，在有共识的气候问题上共同努力。

Deutschland UN-Generalsekretär Guterres im Bundestag

古特雷斯还表示，他「特别担心」社交媒体公司的力量，应该建立一个监管框架，以便能够「依法」禁止像是特朗普使用推特等决定。

(德国之声中文网) 联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）周四 (1月28日)表示，他希望美中关系能够「重新开始」(reset)，承认虽然两国在人权问题上有「不同的看法」，但应该在气候行动上共同努力。

北京一直扩大全球影响力，挑战美国的传统领导地位。去年，在美国前总统特朗普执政期间，这两个超级大国之间的紧张关系在联合国因新冠病毒大流行而达到了沸点。

古特雷斯告诉记者：「我希望我们能看到美国和中国之间的关系重新开始。很明显，在人权方面，有两种完全不同的观点，很明显，在人权方面没有达成协议或共同愿景的空间。」

他说：「有一个领域，我认为双方的利益越来越趋于一致，我的呼吁是希望双方与整个国际社会一起在这个领域努力，这个领域就是气候行动。」

美国新总统拜登提名的驻联合国大使人选27日指责中国试图在这个有193个成员的世界机构「推行独裁议程」。

当被要求回应时，古特雷斯说：「关于联合国，我可以保证，我们非常坚定地致力于确保联合国是所有价值的灯塔... 安全、发展、人权。」

Fahnen von USA und China auf gebrochenem Glas, Handelskrieg

面对美国新政府，北京至今的回应都相当谨慎，持续摸索拜登团队会如何应对中国挑战。

DW.COM

美国候任驻联大使表态愿强硬对抗中国的影响力。美国国务卿布林肯也在上任首日表示他认定北京在新疆对维吾尔人进行种族灭绝，但同时称美国在特定议题上仍应与中国政府合作。中国外交部则强调所谓种族灭绝是“蓬佩奥之流的世纪谎言”。

美国总统拜登在选前承诺要重新与盟友建立良好关系，除了重新加入巴黎气候协议和世卫，他也再次改变特朗普的路线，考虑重新加入伊朗核协议。

在美国候任商务部长26日於国会听证会中批评华为与中兴後，白宫27日也重申将确保美国电信网络不受华为等供应商的影响，并承诺扩大使用美国与盟国电信商的设备。

过去几天来，北京加强了针对台湾的军事动作，作为回应，华盛顿则向南中国海域派遣了航空母舰。该地区是否已经成了一触即发的火药桶呢？

合作的代价?

中国外交部在28日被问到中美两国在气候问题上的合作，强调「中美在具体领域的合作不是『温室里的花朵』，必然与整体的中美关系息息相关」。

外交部发言人赵立坚说：「任何一方都不应指望一方面肆意干涉中国内政、损害中国利益，另一方面又要求中国在双边和全球事务中给予理解和支持。我们希望美方能够为中美在重要领域的协调与合作创造有利条件。」

在这场例行记者会上，中美两国在不同议题上的交锋依旧是焦点。针对美国国务卿布林肯称，中方对新疆少数民族实施「大规模拘禁」和「强制绝育」措施构成「种族灭绝」。

中国外交部再次严辞否认，并怪罪美国前国务卿蓬佩奥「炮制涉疆世纪谎言」，但还是没有直接批评现任的国务卿以及美国新政府继承这样子的立场。

此外针对南海问题，北京说：「中国在南海的主权和权益是在长期历史过程中形成的，符合国际法和国际实践。」外交部发言人赵立坚也说：「钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土。」

回应皆未直接抨击美国新政府拒绝中国在南海提出超出国际法范围的主张，以及对于印太地区的目标，还有按照《美日安保条约》认定钓鱼岛 ，也就是日本所称的尖阁诸岛为日本领土一事。

邹宗翰/杨威廉 (路透社等)

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