 联合国的「中国」代表权：会否成为美中交锋新战场？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.10.2021

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时政风云

联合国的「中国」代表权：会否成为美中交锋新战场？

1971年联合国大会通过「第2758号决议」恢复中华人民共和国在联合国的合法席位，该决议届满50年之际，美中关系也越来越紧张，美国从议员和行政部门纷纷表示支持台湾参与联合国。

Bildkombo Joe Biden Tsai Ing-wen Xi Jinping

（德国之声中文网）恢复中华人民共和国在联合国合法席位的「第2758号决议」通过届满50年，中国领导人习近平周一（25日）称这是「中国人民及世界各国人民的胜利」，台湾总统蔡英文日前则曾表示「加入联合国是很多台湾人的愿望」。

近期，美国除了有国会议员推动台湾加入联合国，行政部门也有国务院亚太副助卿华自强（Rick Waters）表示，支持台湾有意义参与联合国。学者认为，美国支持台湾及国际参与，是要将台湾议题国际化，这与中国将台湾议题视为内政明显不同，并指出，台湾参与联合国已成为美中交锋的重要议题。

「重大胜利」

中国许多官媒周一（25日）对此刊登大篇幅报导，显示北京十分重视在联合国恢复中国合法代表权。1971年10月25日，第26届联合国大会以76票赞成、35票反对、17票弃权的压倒多数通过由阿尔巴尼亚、阿尔及利亚等23国提出的「第2758号决议」，以恢复中华人民共和国在联合国的一切权利。

《人民日报》称之为「新中国外交的重大胜利，也是世界正义力量的胜利」。《参考消息》则引述法媒当年的报导称「联合国开创了一个新纪元」，且该决议「对美国来说，是个严重失败。」

该决议通过50年后，习近平周一（25日）在北京出席「中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年」纪念会议时表示，「这是中国人民的胜利，也是世界各国人民的胜利」，并称「新中国恢复在联合国合法席位以来的50年，是中国和平发展、造福人类的50年」。

习近平也强调，中国人民在这50年始终同世界各国人民团结合作，维护国际公平正义，为世界和平与发展作出了重大贡献，表示应该加强合作，共同应对人类面临的个挑战和全球性问题。并称「国际规则只能由联合国193个会员国共同制定，不能由个别国家和国家集团来决定」。

习近平谈话并未提及台湾，有台湾学者认为，这是为了避免将台湾问题国际化，而这正是美国所期待的。国际关系学者、东海大学政治学系专任教师林子立向德国之声表示，习近平不提台湾，就是不将台湾议题，包括参与联合国等，从「内政问题」转变成「国际问题」。

USA New York - UN Generalversammlung 10. Oktober 1971

中华民国时任外交部长周书楷(右)1971年联合国聆听「第2758号决议」投票结果，随後时任总统蒋介石宣布中华民国退出联合国。

他说：「习近平若像过去针对台湾议题发表激烈谈话，那台湾问题就会国际化，这是北京不想看到的事情，而华府和台湾则持续希望，台湾问题在国际上被拿出来讨论。」

美国挺台参与联合国

美国民间和官方都对台湾参与联合国表示支持，台媒报导称，美国国务院与台湾外交部官员22日举行线上论坛，讨论如何扩大台湾在联合国及其他国际参与，美国重申支持台湾加入不须以国家为资格的国际组织。

美国华府智库美国企业研究所学者施密特(Gary Schmitt)和马明汉（Michael Mazza）24日也在《华尔街日报》发文称「联合国应该为民主的台湾敞开大门」。内文写道，台湾是世界银行和国际货币基金组织的创始成员，每个国家都有权利成为联合国会员国，并呼吁华府应该要就台湾成为联合国成员国作出行动。

淡江大学国际事务与战略研究所所长翁明贤直言，台湾参与联合国的议题是美中交锋新战场的开始，讨论台湾是否要参与联合国及担任观察员等，都是美国在持续测试中国的底线。

他表示，美国支持台湾「有意义的参与联合国」属於灰色地带，存在很多讨论空间，就如同美国支持巴勒斯坦担任观察员，以避免刺激以色列。

Taiwan US Delegation

台湾总统蔡英文4月在台北接见到访的美国跨党派代表团，这是拜登上台後首次访问台湾的美国高层代表团。

翁明贤向德国之声指出，美国支持台湾有意义参与联合国，并不涉及国家定位，符合美国的「一中政策」，并说：「这是为了让美中在台湾问题上增加新的筹码和切入点，这是从特朗普政府友台态度就开始铺陈，循序渐进」。

他指出，美国总统拜登上任后，对台关系持续紧密，9月更传出同意让台湾驻美机构，从台北更名为台湾代表处等，这些都是针对中国而来，并称，11月拜习会可能就会讨论到台湾议题。

他说：「美国正把台湾作为美中核心问题，以及台湾是中国「内政问题」的战略做调整，把台湾问题提升到国际层面，攸关印太区域和平稳定，因此「不是北京说了算」。

台湾的内部矛盾

然而，有了美国的支持，台湾要以何种名义参与联合国，内部也存在矛盾。50年前，中华人民共和国与中华民国争夺「中国」代表权，但时过境迁，是否仍要以「中华民国」重返联合国，或以「台湾」名义参与，台湾内部社会仍有不同声音，各界看法分歧。

台湾最大在野国民党主席朱立伦周一（25日）呼吁台湾总统蔡英文应说出「中华民国曾经在联合国成为唯一代表席次，更是联合国创始会员国」，他向台湾媒体表示：「中华民国作为世上主权独立的国家，对於2300万民众来讲，当然有权参加国际组织。」

Taiwan Demonstration für UN-Referendum

台湾曾在2008年举行台湾入联公民投票，分别为「以台湾名义加入联合国」以「返联公投」，但两项投票都因投票率未达50%而未通过。

台湾从1993年起展开「重返」联合国的行动，当局每年都会请邦交国在联合国发言，支持中华民国重返联合国。2007年台湾前总统陈水扁执政期间，改以台湾名义申请加入联合国，蔡英文则在7日时曾说：「台湾是一个有能力、也愿意付出的国家，台湾如果能够加入联合国，一定会为世界做出更多的贡献。」

翁明贤说，台湾长期讨论如何参与联合国，但内部态度不一致，这就会影响议程进行，特别是国民党看法与民进党不同，如何整合是台湾的最大挑战。

而就台湾担任联合国观察员一事，林子立则表示需要务实看待。他说，就中美两方在联合国力量而言，中国能靠经济制裁让发展中国家妥协，因此若进入表决大赛，美国为首的民主国家未必能获胜。

DW.COM

德语媒体: 联合国不应成为北京的工具

1971年10月25日，联合国大会第2758号决议通过了关于“恢复中华人民共和国在联合国组织中的合法权利问题”的决议。中华人民共和国依此取代中华民国在联合国拥有的中国代表权席位。退守台湾的中华民国政府自此陷入了国际孤立的境地。  

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