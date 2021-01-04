联合国特别报告员：“阿桑奇的权利受系统性侵犯”  

德国之声：作为联合国酷刑问题特别报告员，您密切关注维基解密创办人阿桑奇案，关注美英两国对他采取的措施。您如何评价引渡司法程序和与此相关的听证？

梅尔策：很清楚，相关司法程序违反了人权、正式程序及法治的基本标准。引渡申请的动机本身即违反了基本法治标准。阿桑奇受到美国的迫害，指控他搞间谍活动，而他不过是从事了新闻调查。

他公布了政府的秘密情报，他不是政府雇员，因此，对之不承担责任。他并非自己窃取了这些信息，而是能获得相关信息的人向他提供了这些信息。然后，他公布了它们，因为，公布它们符合公共利益。

“腐败、战争罪和其它刑事犯罪行为的明确证据”

维基解密的相关公布为什么对公众社会而言是重要的呢？



因为，所公布的文件提供了有关腐败、战争罪和其它刑事犯罪行为的明确证据。从根本上说，在这里，美国是试图将新闻调查刑事犯罪化。这就是引渡申请的根本目的！



可惜，英国司法体系在这里对美国亦步亦趋。我们看到，英国人系统性地侵犯了阿桑奇的基本权益，使他难以好好准备辩护、见到自己的律师、得到司法文件。阿桑奇被单人关押，得不到亲友的探访，正像每一个长期孤处的人一样，他心力憔悴、严重抑郁。而所有这些都缺乏任何一个法律依据。



您于2019年5月访问过阿桑奇，那是他被捕后约一个月。那时，他已在厄瓜多尔驻伦敦使馆内避难7年。他当时的健康状况怎样？



他当时的健康状况不好。他带了两名医疗专家，一位是心理大夫，一位是法医专家，他们从事酷刑受害人的治疗30年。两位专家各自得出的结论是，阿维奇具有心理酷刑受害人的所有症状：强烈的害怕情绪、长期压力症候群，对他的语言能力和神经功能已造成可测度的影响。

因忧虑被引渡去美国，他始终处于强烈的害怕状态。而他知道，在美国，他将面临何种政治审判程序和非人道惩罚。

2020年1月13日阿桑奇在伦敦离开法院





阿桑奇在美国会有何样遭遇？



可以明确地说：在美国，与国家安全问题有关的被告人得不到公正审判。他们将在不公开的境遇下，受到基于辩方无法看到的秘密证据的指控，而陪审团立场偏颇，因为，其成员是从以华盛顿特区为中心的大都亲政府的人们中遴选的。众所周知，在弗吉尼亚的亚历山大利亚“间谍法庭”，还从无哪名被告被判无罪。

可是，在调查期间，当事人也被特殊关押，得不到任何司法上诉可能。这基本上意味着，当事人会在数年时间里处于完全隔离状态，不能与任何人说话。即使一天当中放风45分钟，也是被从一个水泥箱进入另一个水泥箱，来回转圈。这种关押方式无异于酷刑和其它残酷的、非人道的或侮辱性的关押。这不只是我一个人的看法，也是大赦国际的看法、我的各位前任的看法、世界上任何一个严肃的人权组织的看法。

阿桑奇面对这一威胁已经10年。加上日益严重的社会隔离、无休止的诽谤和侮辱，所有这些都给他的心理稳定造成了深层影响。

我访问他时，他虽是单人囚室，但还不是单独关押，每天还可以有一到两次同其他囚犯说话。可是，一星期后，他就被转入病人部，此后不久便被同所有其他囚犯完全隔绝。这些措施只是在2月份庭审启动时才稍稍放宽，但随着新冠疫情爆发又马上重新强化。其最终结果就是，阿桑奇一年多来被隔绝。

2021年1月4日阿桑奇在伦敦庭审的画图

“我竟敢提出批评，英国人恼羞成怒。”



您批评英国有关当局的关押及审判条件。他们对此有何仲反应？

我关于他的关押条件违法的评估首先刺激了英国有关当局，并要求英方，如何如何不能将阿桑奇引渡给美国。

我也向英国当局摊牌了我得到的有关引渡程序中违法现象的信息：一名有偏见的法官，他在法庭上无端侮辱阿桑奇；一名涉嫌有成见的女法官，其夫曾多次被维基解密点名；明显过少得见律师及案卷；压制重要证人以及其它在求证程序中的被歧视现象。因新冠疫情，阿桑奇的律师整整6个月不能见他，而只能短时间通电话。而另一方面，美国则拥有无限资源和专门准备对付他的庞大律师团队。这是对平等对待原则的明显侵犯。



我竟敢放言批评，让英国人恼羞成怒，但拒绝向我提供反驳意见，或同我进行建设性对话。相反，他们干脆就不再对我的干预做出反应。几天前，我再度进行干预，要求在引渡程序的最后阶段至少让他转为家中软禁，但无任何反应。

“看看如何对待皮诺切特的吧”



英国司法体系里，在家软禁是一种选项吗？

看看如何对待皮诺切特的吧。这名前智利独裁者曾在伦敦被引渡拘押一年半。可他并没有被送入高安全级别监狱，而是软禁在一栋别墅内。英国前首相撒切尔还曾前往探望，并给他带了威士忌。在引渡司法审理过程中，皮诺切特可是过着非常受优待的生活。

您得知道：引渡司法审理程序中，当事人不是刑事犯，之所以被关押，是为使当事人不能潜逃，以备他最终还是要被引渡。阿桑奇不是被判刑的刑事犯，而只因预防性措施便关入高安全级别监狱，完全不恰当、无任何必要、缺乏法律依据。当局是要借此威吓其他新闻从业人员，使阿桑奇本人沉默，使他无法再从事新闻工作，而他完全有权从事这一工作。





您刚才谈了这么多，您认为，伦敦地方法院1月4日会做出何种裁决？司法之战还能如何继续？



在此一审判程序中，阿桑奇的司法权利遭到系统性侵犯，证人不让出场，公众得不到足够的旁听机会，受到限制的总只是辩方，而不是检方。很清楚，它不是一个公正的程序。据此，我可惜只能预期，地方法院会批准引渡。

除非美国新当选总统告诉英国人，他希望有一个别的解决办法。在这里，人们不能有幻想：在这么一个完全政治化的审判程序中，重要的已非法律，而且，司法的独立性可惜也无保障。过去十年里对阿桑奇的各种司法程序非常清楚地显示了这一点。

“特朗普总统应赦免阿桑奇”



还有另一种可能：特朗普总统在其任期的最后几天内赦免阿桑奇。要求赦免他的呼声越来越响亮。您觉得有可能发生这样的事情吗？

这很难说。不过，我倒是愿意鼓励特朗普总统，赦免阿桑奇。特朗普曾一再表示过，他之所以当总统是为清除华盛顿“腐败的建制派”。如果他真想这么做， 那就该鼓励“吹哨”和公布有关腐败和战争罪行的证据。

阿桑奇并非美国的敌人。如果美国有敌人的话，那就是腐败和官员及政府成员享有的免予刑事处分的自由，他们虽然违反了美国自定的、必须遵守的法律，依然享有这一特权。如果美国崇尚真理、公正和人权，那么，它就不能给予背叛了国家、蔑视其法律的战争犯不受司法追究的自由，必须保护发现了这些犯罪行为的吹哨人和记者。如果特朗普总统恪守这些价值，就应赦免阿桑奇。



瑞士国际法专家梅尔策从2016年起担任联合国酷刑问题特别报告员。此前，他任职国际红十字委员会12年，去过众多战争地区。



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