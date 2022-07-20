联合国特别报告员：中国强迫数十万藏人参加“转移就业”计划

（德国之声中文网）六名联合国特别报告员本周四发表声明，对所谓的职业培训和剩余劳动力转移计划破坏藏人的宗教、语言和文化认同，对藏人实行监视、灌输思想的指控表示关切。

声明说， "据报道，自2015年以来，数十万藏人被从传统的农村生活'转移'到低技能和低工资的工作中，该计划声称自愿，但实际上，他们的参与据悉是被胁迫的。"

声明还称，职业培训中心网络为"剩余劳动力转移计划"提供了便利，"这些中心不太注重发展专业技能，而更注重在军事化的环境中进行文化和政治灌输。"

联合国特别报告员发现，在该计划中，藏人被阻止使用藏语，并被阻止表达其宗教认同。此外，"藏人正被从他们传统上比较具有优势的可持续生计，如羊毛和乳制品生产，转移到制造业和建筑业低工资、低技能的工作中"；"藏人被直接从培训中心转移到他们的新工作场所，不清楚他们是否同意这种新的就业。没有任何监督来确定工作条件是否构成强迫劳动。"

上述声明由联合国当代奴役、人口贩运、当代种族主义、文化权利、少数民族问题和发展权问题特别报告员签署。特别报告员是由联合国人权理事会授权，但是没有报酬的独立专家，不代表联合国。

独立人权专家：中国100万藏族儿童与家人分离、被迫在寄宿学校同化

今年3月，受联合国人权理事会委托的三位专家警告称，中国政府旨在通过寄宿学校系统在文化、宗教和语言上同化藏族人民的政策影响了大约100万名藏族儿童。专家们表示，"我们对近几年针对藏族儿童的寄宿制度非常关切，它更像一个大规模的迫使藏族儿童同化到占人口多数的汉族文化中的计划。这种做法与有关人权的国际标准背道而驰。"

专家们表示，寄宿学校的教育内容和环境以汉族文化为主，藏族少数民族儿童被迫以汉语完成"义务教育"课程，无法获得与传统或文化相关的学习。"因此，藏族儿童正在丧失使用母语的能力，也失去了用藏语与父母和祖父母轻松交流的能力，这导致了他们被同化，身份被侵蚀。"

专家们获得的信息表明，绝大多数的西藏儿童都在寄宿学校就读，总数接近100万。

（法新社、联合国网站）

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