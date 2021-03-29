联合国特使忧缅甸情势恶化 中国不支持制裁

(德国之声中文网) 联合国缅甸问题特使伯格纳 (Christine Schraner Burgener) 31日在一场联合国安理会的会议上表示，由于缅甸军方加强了镇压反政变示威者的力道，她担忧缅甸将发生一场流血事件。



路透社报导，伯格纳会议上表示，2月1日在缅甸夺取政权的军方没有能力管理这个国家，并警告说，当地的局势只会恶化。她说：「联合国安理会应考虑所有可用的工具，采取集体行动，做正确的事，做出对缅甸人来说应做的事，并防止这个亚洲中心发生不同面向的灾难。」



她认为，联合国安理会必须考虑采取「重大行动」来扭转事件的进程，因为「一场血腥的灾难即将来临」。此前，英国要求在纽约的联合国总部举行会议，以应对缅甸不断恶化的暴力事件。



根据缅甸当地非政府组织政治犯援助协会的数据，政变发生至今已有521名平民在示威行动中丧命。缅甸军队和少数民族的武装份子近日在缅甸边境地区也爆发了武装冲突，迫使不少居民逃离动荡，到邻国寻求安全。



英国驻联合国大使芭芭拉-伍德沃德 (Barbara Woodward)在安理会会议结束后的线上新闻发布会上说：「缅甸军方的这些暴力行动是完全不可接受的，国际社会需要发出强烈的信息。」





她补充说，联合国安理会「应该在国际各界反应中发挥自己的作用」。安理会迄今已发表了两份声明，表示关切并谴责针对抗议者的暴力行为，但由于中国丶俄罗斯丶印度和越南的反对，联合国安理会放弃了谴责军队接管为政变的措辞，也没有警告会采取进一步行动。

中国不赞成制裁

同日，中国驻联合国代表张军也针对缅甸的情势发布声明，强调中国认为鼓吹采取制裁不是具有「建设性」的作法，并称中国希望缅甸尽快恢复和平稳定和宪法秩序，继续推动「民主转型进程」。





张军在声明中写道：「中方始终强调，缅甸各方都应负起维护国家稳定和发展的责任，从人民的根本利益出发，坚持通过对话协商，在宪法和法律框架下找到解决危机的办法，维护政治和社会稳定，继续推进国内民主转型。」



他表示，国际社会应该在尊重缅甸主权丶政治独立丶领土完整和国家统一的前提下，「加大外交努力，积极推动缅甸各方弥合分歧，找到化解危机的办法」。张军重申，片面施压与鼓吹采取制裁等措施会「激化矛盾，加剧对立，使局势进一步复杂化」。



与此同时，美国国务院发言人普莱斯31日在例行记者会上也呼吁中国运用对缅甸的影响力，让那些发动政变的人付出代价。他告诉现场媒体：「军政府在缅甸的所作所为不符合美国的利益，不符合我们的伙伴和盟友的利益，也不符合北京的利益。」

William Yang/邹宗翰 (路透社、美联社)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。