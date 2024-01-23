 联合国涉华人权审查会议召开 香港代表挺国安法 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.01.2024

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时政风云

联合国涉华人权审查会议召开 香港代表挺国安法

联合国人权理事会对中国人权记录的重要审议会议周二拉开帷幕。一些西方国家借此机会对北京发出呼吁，希望对方采取更多措施保障言论自由、保护少数民族权利以及废除香港国安法。出席会议的香港政务司司长陈国基发言时强调，国安法让社会恢复稳定安全。

会议上的中国常驻联合国日内瓦办事处代表陈旭（图右）

会议上的中国常驻联合国日内瓦办事处代表陈旭（图右）

（德国之声中文网）本周二（1月23日）举行的联合国人权理事会对中国人权记录的重要审议会议上，中国常驻联合国日内瓦办事处代表陈旭率领约20人代表团到场参加。他发言时强调了中国在消除贫困方面的进展，并表示宗教信仰自由得到了保障。

陈旭表示：“中国把尊重人权保障列为管治的重要工作，走出一条顺应时代潮流、适合本国国情的人权发展道路，人权事业取得历史性成就。“

一些西方国家借此会议的机会对中国提出呼吁，希望北京采取更多措施，保障言论自由、保护少数民族权利以及废除《香港国安法》等等。

加拿大驻联合国大使诺顿（Leslie Norton）敦促中国停止针对人权捍卫者、少数民族所有形式的强迫失踪，并敦促对方废除香港国安法。

捷克共和国常驻联合国日内瓦办事处代表巴莱克（Václav Bálek）呼吁北京“停止跨境绑架和恐吓居住在国外的中国公民。”

韩国常驻联合国日内瓦办事处代表尹圣德表示，韩方建议中方对脱北者等逃离本国的人员提供适当的保护。韩联社指出，这是韩国首次在联合国涉华人权审查中直接提及脱北者人权问题。

美国常驻联合国人权理事会代表泰勒（Michele Taylor）提出了一系列关切，她指出：“我们谴责正在新疆进行的种族灭绝和反人类罪行，以及跨国打压海外个体的行为。”

香港政务司司长陈国基也在会议上发言，根据香港01报道，他讲话时强调《香港国安法》让社会恢复稳定安全，并符合《基本法》和《公民权利和政治权利国际公约》的规定。

就在会议召开的前夕，本周一，4位联合国的特别报告员对黎智英案发声，呼吁港府撤销对他的所有指控，并立即释放他。“过去几年来，黎智英被捕、被拘留，面臨一系列刑事诉讼，这些似乎都跟他批评中国政府且支持香港民主，有直接相关。”特别报告员也对黎智英的言论、集会结社自由遭侵犯，以及他获得公平审判的权利被剥夺表达了关切。针对壹传媒创办人黎智英涉嫌危害国家安全的审讯进入到第14天，前壹传媒行政总裁张剑虹本周二（1月23日）出庭作供。根据香港01报道，张剑虹表示，人大2020年5月宣布订立《香港国安法》后，黎智英指示《苹果》要发起“一人一信救香港”行动，呼吁港人透过Twitter（现为社交媒体平台X）、Facebook等渠道向时任美国总统特朗普发信，促请美国“出手干预”立法事宜。

拒绝认罪 黎智英案开庭

人权理事会对中国人权记录的重要审议会议上也有对中国的肯定：玻利维亚大使赞扬了中国减少森林砍伐的努力，伊朗则肯定了中国的“人权国家行动计划”。

就在会议召开之前，路透社报道，据知情外交官和相关文件透露，中国在广泛游说非西方国家，在这场审议会议上赞扬中国人权记录。

周二会议上一些是对北京持批评态度的国家，也有北京的盟友。与会代表众多，超过160个国家，这意味着每个国家最多有45秒的发言时间，使得一些大使有些赶时间的感觉。中国代表团总共有70分钟来陈述他们的立场。为期大约3个半小时的讨论旨在提供建设性的批评，并出台一份提供建议，而非批评的书面报告。

 

（美联社，法新社等）

 

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