 联合国：海地帮派团伙不应再得到武器 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.07.2022

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新闻广角

联合国：海地帮派团伙不应再得到武器

加勒比海危机国家海地国内的帮派犯罪现象严重，数月来更形恶化。在中国要求联合国安理会就海地议题进行表决后，安理会通过决议，禁止向“非国家行为者”提供武器。

联合国安理会一致通过涉海地决议  

联合国安理会一致通过涉海地决议  

（德国之声中文网）联合国安理会全票通过一项决议，要求立即停止向海地国内的“非国家行为者”提供小口径武器和弹药，并确认了对团伙头目实施个人制裁的可能性。安理会同时决定将派驻这个充斥暴力和混乱的加勒比国家的使命团任期再延长一年至2023年7月15日。  

据法新社报道，中国近年来在联合国的海地议题上发挥日益重要的作用，主要是因为首都太子港（Port-au-Prince）承认台湾。

更多阅读：北京要求安理会就海地议题进行表决

海地是西半球最贫穷国家。数月来，犯罪团伙流血事件和绑架事件重又增加，迫使大量平民设法逃离家园。  

Haiti | Gewalt in der Hauptstadt Port-au-Prince

太子港郊区一警察检查站（6月底）  

暴力现象在首都太子港尤重。在市郊人口密集的大型贫困定居点Cité Soleil，两个敌对武装帮派相互争夺地盘，警察装备简陋，未予干预。  

根据联合国人道主义事务协调厅（OCHA）提供的数字，仅过去几天，当地就有近百人丧生，约135人受伤。该机构当地办事处在一份声明中指出：由于武力冲突，至少有2500人被迫逃离家园。人道组织“无国界医生”的援助人员报告说，当地成千上万人无饮用水、食品或医疗服务。  

联合国安理会在决议中还呼吁海地所有政治团体展开对话，恢复国家秩序。前总统莫伊兹（Jovenel Moïse）被刺杀一年后，该国仍未能选出新总统，刺杀背景迄今成谜。  

太子港燃烧的路障：周三（7月13日），人们抗议燃料短缺 

太子港燃烧的路障：周三（7月13日），人们抗议燃料短缺 

2021年8月，海地南部发生大地震，导致2200人丧生，数以万计房屋毁坏。几天后，灾区又受到热带风暴“格雷斯”（Grace）肆虐，相关损害迄今没能弥补，与此同时，食品价格急剧上升，燃料极度短缺。  

（德新社，美联社，法新社） 

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时隔11年 海地再次发生大地震

加勒比海国家海地8月14日发生7.2级大地震。目前，地震已造成1200多人丧生。该国政府宣布，将实施为期一个月的国家紧急状态。这次地震也勾起人们对于11年前那场夺去数十万生命大地震的苦涩回忆。  

海地震后死亡攀升 民众苦等救援日益绝望

海地地震造成的死亡人数已升至近2200人，与此同时，余震仍接连不断。幸存者亟需援助，然而某些帮派控制公路交通，导致安全状况堪忧，救援人员最初难以抵达灾区。  

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