联合国没钱了？ 下月或付不出员工薪水

（德国之声中文网）联合国秘书长古特雷斯(Antonio Guterres) 本周二告知联合国预算委员会，除非会员国缴纳费用，否则该组织可能在"进入11月时没有足够的现金支付工资"。

他介绍说，今年10月，联合国将面临十年来最高赤字水平，联合国的工作和改革将面临风险。

为了填补预算缺口，古特雷斯在这一年里采取了一系列节省资金和削减开支的措施。他表示，如果没有这些措施，联合国"就不会有流动性资金来支撑"9月份在纽约举行的联大年度会议。

目前，职位空缺并没有招新人填补，员工的行程也受到调整，只有最重要的行程会安排出差。

谁欠会费？

联合国一名发言人透露，193个成员国中只有129个缴纳了2019年的费用，大约20亿美元，但相对今年33亿美元的预算，这笔资金显然不足。

联合国经常性预算用于政治、人道主义、裁军、经济和通讯项目。联合国维和预算，包括联合国军事人员，是单独拨款的。

那些尚未全额支付会费的国家包括美国。华盛顿是联合国正常经费的最大贡献国，分摊总预算的22%。美国驻联合国使团证实，美国政府2019年还应支付6.74亿美元的经费，而且还有旧债未还，以前还拖欠3.81亿美元。

美国总统特朗普曾抱怨，华盛顿对联合国预算责任过大，他呼吁进行改革。

古特雷斯呼吁欠费的会员缴清费用。除了拖欠员工工资外，现金短缺还可能导致会议被推迟或取消。

文木/李鱼 (德新社、路透社)