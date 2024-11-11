联合国气候峰会：补偿多少才是公正？

本届世界气候大会COP29上，一个焦点是，发展中国家在应对气候变迁的严重后果时，应当从发达工业国、气候危机的责任国获得多少资金支持。

（德国之声中文网）"作为一个化石燃料资源丰富的国家，我们将捍卫相关国家开采、投资化石燃料的权利"，阿塞拜疆总统阿利耶夫4月在柏林的彼得斯贝格气候对话上说道。或许，这将是该国在即将举行的气候谈判中的路线。

第29届世界气候大会COP29正是在阿塞拜疆举行。近200个国家的政府领导人与会。

阿塞拜疆是油气出产国，尽管也有巨大的可再生能源潜力，油气的盈利仍占到该国国家收入的六成。

谁来出钱？

除减排外，今年的气候大会还面临一个有挑战性的任务：各国首脑须决定，发展中国家将获得多少资金支持，以应对气候变迁的后果，实现可持续发展的过渡。

包括美国、日本、欧盟在内的富有国家多年前就已承诺，自2020年起每年提供1000亿美元，帮助发展中国家应对气候变迁。这一目标于2022年才实现。其中很大部分是以高利息贷款的形式提供，这受到严厉的批评，认为违背了承诺。

非洲以及包括印度在内的发展中国家多次要求每年获得约一万亿美元，也就是迄今承诺金额的十倍。发达工业国则认为这一数字不现实。与此同时，发达工业国认为，石油资源丰富的海湾国家以及中国也应共同出资。

德国非政府组织New Climate Insititue专家霍讷（Niklas Höhne）估计，或许可达成的妥协金额是每年2000亿至7000亿美元。"这样就能在为气候变迁负责的富有国家与承受气候变迁后果的较不富有国家之间实现公平的补偿。"

下届气候大会的东道主巴西也打算扩大化石能源的开采 图像来源: Pedro Devani/Secom Acre

谁负有责任？

富有国家在历史上对气候危机负有最大的责任，不过如今，中国是最大的温室气体排放国。在正式文件中，中国却仍被列为发展中国家，理论上，是气候资金的接受国。

去年的气候谈判也是在一个石油产国举行。阿联酋是上届气候大会的东道主。该国在正式文件中也仍被列为发展中国家。不过，阿联酋承诺为更贫穷国家在气候转型以及气候灾害后重建方面提供资金支持。这令观察人士看到一线希望，即富有的发展中国家也可能开始承担责任。

阿联酋的气候大会上，国际社会首次将化石燃料作为气候危机的主要原因，并长远呼吁"转型脱离"化石燃料。但全球变暖仍在继续。巴黎气候协定中197个国家达成的目标--与前工业化时代相比，升温限制在1.5摄氏度，要实现还非常遥远。

学者预计，按照目前的气候政策，本世纪末，全球将升温3.2摄氏度。

现实中扩大化石能源开采的趋势

国际智库E3G专家迈尔（Alden Meyer）指出，无论是阿联酋、阿塞拜疆，还是联合国气候大会的下一届东道主巴西，都计划扩大化石燃料的产量。同样的趋势在美国、加拿大、挪威、澳大利亚和英国也能看到。

与此同时，欧盟要求为发展中国家提供的资金更多与气候保护挂钩。

据德国与绿党关系紧密的伯尔基金会数字，2023年，发展中国家发生的九个最严重的灾害就造成370亿美元损失。

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美国大选、各国财政吃紧、战争--1.5摄氏度目标能实现吗？

今年围绕资金的角力也受到各国在新冠疫情后财政吃紧、经济上的不确定性、乌克兰战争以及世界范围内大幅提高军费预算的影响。

特朗普在美国大选中获胜也可能对气候谈判带来影响。

特朗普在其第一任期内，曾退出气候协定。在第二任期内，他也可能会加强对油气开采的扶持。

要实现巴黎气候协定1.5摄氏度以内的目标，全球必须在2025年以前达到碳峰值。分析认为，这一目标还能勉强实现。

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