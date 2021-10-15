联合国：“气候定时炸弹正在滴答作响”

研究:中国多省被列全球最易遭受气候变化相关灾害地区

总部位于悉尼的一家气候变化研究机构最新发布的报告显示，在全球10个最容易受到气候变化引起的极端天气的破坏的地区当中，有9个位于中国，其中江苏和山东位列前二。另外美国和印度也有多个地区进入风险最高前50名。