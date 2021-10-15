 联合国：“气候定时炸弹正在滴答作响” | 科技环境 | DW | 21.03.2023

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科技环境

联合国：“气候定时炸弹正在滴答作响”

联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)发布最新报告指出，气候变迁冲击地球的速度比想象中更快。联合国秘书长古特雷斯表示，人类正如履薄冰，这层薄冰正在融化，世界必须更快速做出应对。

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