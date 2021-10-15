联合国：“气候定时炸弹正在滴答作响”

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联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)发布最新报告指出，气候变迁冲击地球的速度比想象中更快。联合国秘书长古特雷斯表示，人类正如履薄冰，这层薄冰正在融化，世界必须更快速做出应对。
总部位于悉尼的一家气候变化研究机构最新发布的报告显示，在全球10个最容易受到气候变化引起的极端天气的破坏的地区当中，有9个位于中国，其中江苏和山东位列前二。另外美国和印度也有多个地区进入风险最高前50名。
延期两天后，联合国气候大会终于就闭幕共同声明达成了一份共识：与会各国同意为气候灾害造成的损失设立一项专门基金。但是，既没有明确基金的规模，也没有明确出资方。共识文本同时对告别石油、天然气能源只字未提。
联合国气候峰会COP27即将落下帷幕。各国围绕建立气候损害补偿基金议题依旧争论不断。欧盟最新提出的妥协性建议是将包括中国在内的门槛国家和新兴工业国家扩大为补偿基金的出资国。
欧盟、中国商界人士近期在布鲁塞尔举行论坛会议，聚焦合作实施去碳化项目。中方对双边目前政治关系欠佳表示不满。
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