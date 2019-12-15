联合国气候大会 大分岐 小共识

(德国之声中文网) 闭幕声明重申了各国此前就气候保护做出过的承诺，并且强调应当提高2030年前温室气体减排的目标，相应计划应在明年出台。峰会期间，就闭幕声明究竟应当以怎样的措辞来呼吁各国兑现提高目标的承诺，与会代表发生了激烈争执。

原定周五闭幕的大会也因争执而不断延长，周六的一份声明草案还遭到了各国否决。最终，在"加时"40小时后，本届峰会主席、智利环境部长施密特(Carolina Schmidt)宣布，各方终于就闭幕声明达成了共识。这也是历届联合国气候大会中延时最长的一次。为了避免谈判破裂，施密特与多国代表分别进行了一对一的会谈。

不过，这份共识的"含金量"并不高：闭幕声明承认，与会各国在本次峰会核心议题--碳排放交易机制上并未能达成共识。明年在苏格兰格拉斯哥举行的气候峰会，将继续就此话题进行拉锯。

排放交易机制的争议点在于如何折算2015年巴黎气候协定之前的碳排放权，以及富国如何向穷国提供相应的资金援助。而最主要的争议则体现在所谓"碳排放双重计算"问题上：如果一个发达工业国援助一个非洲欠发达国家建造了一座太阳能发电站，由此实现的温室气体减排，到底应当算作谁的成就？除巴西外，几乎所有国家都反对"双重计算"此类成就。

本届气候峰会期间，巴西还在其他议题上与各国发生显著分歧。该国要求闭幕声明涉及提高减排目标的章节中，应当删去两段有关海洋以及土地利用的部分；此立场遭到了多国的反对，巴西最终迫于压力不再坚持这一要求。

文山/洪沙/(德新社、路透社等)