 联合国气候大会或将无果而终 | 科技环境 | DW | 14.12.2019

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科技环境

联合国气候大会或将无果而终

在马德里举行的联合国气候大会可能将以失败告终。多国代表和非政府组织纷纷对最终成果文件草案提出批评。

Spanien UN-Klimakonferenz 2019 COP 25 l Logo - Messe (Reuters/S. Vera)

原定于周五晚在马德里落下帷幕的气候大会却因为未能达成协议而被延长

（德国之声中文网）绿色和平的全球总干事摩根（Jennifer Morgan）将草案称作一场"对全人类的欺骗"。德国观察负责人巴尔斯（Christoph Bals）也不排除各方无法达成一致的可能，并认为全球要为此在2020年做出更多新的努力。

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第25届联合国气候大会原定于周五晚（12月13日）在马德里落下帷幕，会谈却因为未能达成协议而被延长。本届气候大会的主席国智利的环境部长施密特（Carolina Schmidt）表示，最终成果文件是一个大家都能接受的解决方案。但是这种说法于周六上午遭到大批代表的反对。

芬兰的环境部长米科宁（Krista Mikkonen）以欧盟的名义指出："对于欧盟而言，若（最终成果文件）没有表现出勃勃雄心，就不会离开气候大会。" 执掌欧洲气候政策的欧盟委员会副主席蒂默曼斯（Frans Timmermans）则发表推文强调："我们不能向世界宣布，我们的雄心不增反减。"

最不发达国家、拉美及加勒比地区和中国的代表也因为草案体现的雄心不足而要求修改最终成果文件的草案。   

环保雄心并不是此次马德里联合国气候大会的正式讨论议题。明年在格拉斯哥举行的气候大会上，各国才需要公布其执行巴黎协定的最新环保计划。根据联合国成员国2015年达成的《巴黎协定》，各国将努力使本世纪末地球的升温幅度限制在摄氏两度以内。但是从目前的各国计划看来，目前全球可能将继续升温至少三度。

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“没有紧迫感 如何改变自己的行为”

因此各方期待此次大会至少应该为加强明年的环保目标而做出明确的表态。虽然大会上已有约80个国家对此达成共识，但是他们仅为全球温室气体排放量的10%负责。

根据联合国网站消息，本届气候变化大会主席国智利的协调员兰德雷奇（ Andres Landerretche ）周五在记者上表示："人们的目光在关注着我们。" 他强调，193个成员国必须达成一致，会议才能结束。 同时他也承认，磋商一直都很艰难。 兰德雷奇还表示，虽然国际社会的优先事项一直是呼吁加强雄心、努力减缓和适应气候变化，但磋商最根本的问题始终是资金这一关键元素。一些国家要求获得更多的资金来进一步加强气候行动计划，包括技术转移和能力建设。

 

安静/文木（法新社、联合国网站）

 

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