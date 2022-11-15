联合国气候大会在埃及开幕

（德国之声中文网）第27届联合国气候变化大会（COP27）周日（11月6日）在埃及沙姆沙伊赫开幕。本届气候变化大会最受关注的议题预计将与损失和损害补偿有关-由富裕国家向那些对碳排放及气候暖化几乎不负有责任的低收入国家提供财政补偿。

各国代表将在开幕全体会议期间批准会议议程，接着展开为期两周的谈判进程。各方密切关注富裕国家是否会同意将财政补偿正式列入议程。预计来自130多国的官员将推动在COP27建立专门的损失损害融资机制。

去年在格拉斯哥举行的COP26期间，高收入国家否决了关于建立损失损害赔偿机构提案，转而推动为期三年的资金讨论对话。

目前，处理损失和损害问题的会议已列入临时议程，在周日开幕期间则将决定是否将其列入官方议程。

气候变化引起饥荒?

"人类正走向深渊"

在本届气候大会召开前，德国政府承诺在气候保护措施和对较贫困国家的气候援助方面取得决定性进展。

德国外长贝尔博克周日表示，"人类正在走向深渊，气温将升高超过2.5度，对我们在唯一拥有的星球上的生活带来毁灭性后果。" 因此德国希望在COP27上 "与其他国家携手合作"，"为更远大的目标和更强而有力的工作计划努力，采取具体减排措施。" 贝尔博克称，世界"掌握了所有必要的手段来限制气候危机并走上1.5度的道路"。

COP27是自2016年以来首次在非洲举行的联合国气候大会，预计将有4万名参加者。近200个国家的代表将在沙姆沙伊赫就如何对抗全球暖化进行谈判。过去七年是有记录以来最温暖的年份。巴基斯坦、尼日利亚、索马里等国遭遇的极端天候都显示出气候变化的致命破坏力。

研究人员指出，全球温室气体必须在2030年减少约一半，除此之外没有其他方法可以实现2015年巴黎气候大会共同商定的目标，即与工业化前时期相比，将全球暖化限制在1.5度之内。然而，根据各国目前提出的气候保护计划，全球暖化甚至将进一步加剧。

贝尔博克表示，尽管俄罗斯在乌克兰发动侵略战争，2022年"不应该是气候保护失落的一年。对许多国家而言，这关乎其人民及文化的生死存亡。对他们来说，气候危机仍然是最重要的安全议题，而不是俄罗斯在欧洲的战争。" 她补充说，这些国家希望得到富裕国家更多的支援。

鉴于乌克兰战争以及伴随而来的能源、粮食和经济危机还有不断增加的国家债务，各界对此次气候大会的期望与COP26相比有所降低。德国总统施泰因迈尔认为成功的可能性微乎其微。知名气候经济学家艾登霍费尔（Ottmar Edenhofer）和气候学家拉蒂夫（Mojib Latif）都不抱期望。

北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃 长江流域旱情严重 持续高温少雨导致长江流域发生严重旱情，出现汛期反枯现象。比如在流经重庆市东部云阳县的长江上游河段，大片江滩裸露，土地龟裂。据重庆水利局的消息，截至8月15日8时，重庆市51条河流断流，24座水库干涸，2138眼机电井出水不足。

北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃 部分地区生活用水出现困难 重庆市巫山县等地遭受旱灾，民众生活用水出现困难。这是送水车到巫山县骡坪镇救灾供水。

北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃 四川工业用电企业停工6日 据官方消息，8月16日，长江汉口站水位较历年同期日均值已偏低6.7米以上，为历史同期最低水位。在四川省，极端高温、降雨量小以及江河来水量大减导致严重依赖水力发电的该省发电量严重不足。8月14日，四川省宣布工业用电企业将在8月15日—20日期间生产全停，“让电于民”。

北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃 建筑制冷增加能耗 在上海，今年夏天的40度以上极端酷热天数已经突破了6天，创下了1873年有正式气象记录以来的新高。不论是企业，还是公共建筑，抑或民宅，空调设备都在全力制冷，显著推高了电力消耗。在中国，尽管新能源比重不断上涨，但是煤电比重依然居高不下。

北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃 刷新极值 在北京，有6个国家级气象站在今年8月刷新了建站以来的高温极值记录。图为亮马河边一名市民正在试图纳凉。

北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃 中国气象局：全国40摄氏度以上地区史上面积最大 中国气象局国家气候中心8月17日发布的数据显示，本轮高温已持续64天，为1961年来最长。40摄氏度以上地区覆盖范围历史最大，达136.5万平方公里。

北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃 北半球集体发烧 由于拉尼娜现象等多方因素，北半球今年夏天普遍出现高温干旱。除了中国，欧洲也深受其害。在西班牙东南部地区，地方政府已经发布了高温红色警报。

北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃 山火频发 伴随着极端高温而来的还有极度干旱，欧洲各地也因此频发森林火灾。许多村镇不得不被消防部门紧急撤离。图为7月中旬法国西南部的一场山火。

北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃 农业歉收 高温干旱还严重威胁到了农业生产。在中国，水利部已经启动了长江流域干旱防御Ⅳ级应急响应。在欧洲，干旱将严重降低今年的农作物收成。据德国农业部数据，近年来，由于夏季干旱，德国多个地区的农业收成比历年平均值低15%左右。

北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃 工业也受影响 高温干旱同样也会干扰工业运行。比如近期水位严重降低的莱茵河，货船不得不削减超过一半的载货量，否则就有搁浅的危险，这导致许多工厂的原材料供应、成品发货受阻，从而不得不减产。河流水位过低、水温过高，还导致煤电厂、燃气电厂、核电厂的冷却水供应紧张，不得不减小发电量。



德国加速能源转型

联邦经济事务和气候行动部长哈贝克在共同声明中表示，气候暖化是"我们时代的结构性危机"，尽管发生了乌克兰危机，但"现在比以往任何时候都需要更多气候保护"。

哈贝克宣布，德国正加速能源转型，追求2030年达到"80%电力来自可再生能源"的目标。此外，德国希望在全球范围内通过"工业化国家及全球南方之间的进一步能源和气候伙伴关系"来推动变革。

联邦发展部长舒尔策（Svenja Schulze）则宣布，德国将会在沙姆沙伊赫成为"工业化国家和发展中国家之间的重要桥梁建设者"。"我们必须承认，如今已经存在相当大的气候破坏，尤其是在最贫穷的国家"。舒尔策也承认，工业化国家到目前为止"没有给出适当的答案"。

联邦环境部长莱姆克（Steffi Lemke）在声明中提到，当前存在三个重大危机，即气候危机、物种快速灭绝和日益严重的污染危机，因此COP27必须"发出一个明确信号：我们会共同思考这些危机并找到共同解决方案"。

与此同时，联邦政府人权专员阿姆茨贝格（Luise Amtsberg）在气候大会召开前呼吁埃及释放政治犯。"承担全球责任首先意味着保护人权的责任。然而，埃及的人权状况并不公正。"

第27届联合国气候变化大会在周日上午正式开幕。英国COP26会议主席夏尔马（Alok Sharma）将交棒给埃及外交部长舒克里（Samih Schukri）。周一开始，约100名国家元首及政府首脑将会抵达红海，其中包括德国总理肖尔茨和美国总统拜登。中国国家主席习近平和印度总理莫迪则将缺席会议，这两国与美国皆为二氧化碳排放大国。俄罗斯总统普京也不会与会。

(路透社、德新社、法新社)

德国气候保护团体“扰民”行为犯众怒

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