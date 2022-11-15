联合国气候大会共识软绵无力 引各方批评

（德国之声中文网）在这份11月20日上午出炉的共识文本中，与会的约200个国家代表强调，将减少燃煤使用量，但是却并未提及同样属于矿物燃料的石油与天然气。

联合国秘书长古特雷斯对此批评说，气候大会错失了其核心目标，没能为"大规模削减排放"铺平道路。他强调："我们的星球正躺在急诊室里。我们必须急剧降低温室气体排放，但是气候大会却没能往这个方向前行。"

欧盟委员会副主席蒂默曼斯(Frans Timmermans)也指责闭幕声明共识文本无法令人满意。"我们现在的文本不足以被视为人类和地球的前进步伐。"蒂默曼斯认为，在本年度气候大会的谈判期间，多次发生了某些国家代表甚至要求在去年格拉斯哥大会共识基础上进行倒退的情况。这名欧盟代表批评说，本届大会的与会者必须明白，他们没有为阻止气候变暖做出足够努力。

气候灾害基金：有共识无细节

不过，与会的德国外长贝尔伯克(Annalena Baerbock)则强调，各国同意设立气候灾害基金，已经是一项突破性成就，能够为遭到气候变暖严重影响的穷国提供资金援助。"国际社会设立了共同出资机制，为遭受最严重气候灾害影响的人群提供有针对性的帮助，这是气候政策的新篇章。"

在闭幕声明共识文本中，各国虽然就气候灾害基金达成了一致，但是却没能明确基金的规模，更没能明确出资方。这份所谓的"共识"只是提到要成立一个过渡委员会来提出各项建议，以供明年的气候大会讨论。该委员会将囊括10名工业国家代表以及13名发展中国家代表。

按照设想，气候灾害基金将为遭受旱灾、洪灾、风暴、海平面升高、沙漠化冲击的国家提供援助。在气候变化的背景下，此类灾害今后发生的频度将显著上升，而且经济欠佳的发展中国家将受到特别大的影响。根据学界的估算，到2050年，全球每年气候灾害造成的经济损失将达到1.8万亿美元。

不开倒车已经是成就

德国外长贝尔伯克还说，本年度大会至少成功地阻止了将往年大会的气候保护目标重新下调，各国至少同意维持控制升温幅度1.5摄氏度的目标。她同时承认，部分碳排放大国以及产油国阻挠限制矿物燃料的做法"极其令人失望"，全世界"失去了实现控温1.5摄氏度目标的宝贵时间"。

本届联合国气候大会上，各国重申了2015年巴黎气候协定的目标：控温2摄氏度、尽量实现控温1.5摄氏度。各国在共识文本中强调，为实现这一目标，必须立刻进行持久的减排。具体而言，到2030年，碳排放量必须在2019年基础上再降低43%；到2050年，全球必须实现碳中性；所有没有为此出台足够措施的国家，必须在2030年前进一步加强其气候保护计划。

根据中国出台的气候保护时间表，该国要到2060年才会实现碳中性。

目前，全球平均气温已经比工业革命前上升了1.1摄氏度。科学家担心，一旦升温幅度突破了1.5摄氏度，将会导致气候系统失稳，引发不可控的连锁反应加速全球变暖。

(综合报道)

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