联合国气候变化大会有哪些值得期待的内容？

（德国之声中文网）旨在避免气候灾难的联合国年度峰会周四（11月30日）拉开帷幕，石油资源丰富的阿联酋主办此次大会。

第28届气候谈判主办国的选择，以及任命阿联酋工业和先进技术部长兼阿布扎比国家石油公司首席执行官贾巴尔（Sultan al Jabar）主持这次谈判的决定此前都引起了争议。

尽管各国领导人对这一任命表示欢迎--美国气候特使克里称他是一个"很棒的选择"，但许多政治家和环保组织对此表示愤怒。130多名欧盟和美国议员签署了一封公开信，称贾巴尔担任主席"有可能破坏谈判"。

在我们使用化石燃料导致地球升温的当下，第28届联合国气候变化大会（简称"COP28"）的讨论涵盖从解决农业排放和粮食安全问题，到各国如何适应极端天气的方方面面。

纽约的街道最近在高峰时段因暴雨而被淹

有三个关键问题将主导会谈：为脆弱国家提供气候融资、加强减排承诺和逐步淘汰化石燃料。

"损失与损害"基金的下一步是什么？

长期以来，为遭受极端天气影响的低收入国家设立"损失与损害"基金一直受到富裕、高污染国家的抵制，这些国家担心要承担巨额资金。2018年的一项研究估计，截至2030年，气候变化造成的损失可能使脆弱国家损失2900亿至5800亿美元。

总部设在波恩的气候行动网络（Climate Action Network，CAN）的全球政治战略负责人辛格（Harjeet Singh）告诉DW，最容易受地球升温后果影响的发展中国家的化石燃料排放比例很低，而化石燃料排放导致了气候变化。

辛格说："谁（对气候变化）的责任最大？是富裕国家，这些国家向大气排放了近80%温室气体，是气候危机的罪魁祸首。"

不过，在去年的COP27会议上，代表们取得了重大突破，同意设立一个基金，帮助发展中国家在气候面对灾害后恢复、重建。在迪拜，与会代表须就更细节的内容达成一致，比如哪些国家能够获得该基金，谁将向该基金支付多少资金，以及如何管理该基金。

会谈之前，针对这些悬而未决的内容，一个由发展中国家和发达国家代表组成的过渡委员会起草了建议。激烈的讨论几度失败，最终达成了一项临时协议，建议由世界银行暂时托管该基金。

这被发展中国家看作是一项重大让步，因为这些国家担心世界银行会给富裕国家更大的影响力。

该委员会还建议反对让付款具有法律约束力这一有争议的想法，而是敦促、呼吁发达国家向基金捐款。

辛格说："作为公民社会，我们极为担忧，因为我们认为这些建议并不有力，尤其在是让发达国家承担责任、为损失和损害买单问题上"。

乌干达的气候抗议希望世界银行和国际货币基金组织停止资助化石能源项目

各国的气候承诺进展如何？

2015年，近200个国家的政府签署了具有历史意义的《巴黎协定》，这是一项具有法律约束力的条约，目标是将全球气温升幅与工业化前水平相比控制在2摄氏度以下。到目前为止，平均气温已经上升了1.2摄氏度，2023年预计将成为有记录以来最热的一年。

今年的COP28大会将首次进行"全球盘点"（global stocktake），检查各国在减排以实现控制气温上升承诺方面的进展情况。

"这是一个审视已取得的成就、差距在哪里以及还需要做些什么的过程"，辛格说，"这是一个回应科学发现的过程。"

全球盘点始于2021年，包括收集和分析有关各国政府气候行动计划、减排和做出调整的数据。这些数据被纳入一份于9月发布的联合国报告中，该报告向地球以及气候变化大会的代表们发出了严峻的警告：各国已经偏离了轨道，确保地球是"宜居星球的时间框架正在迅速缩短"。

报告说，在COP28大会上，各国和企业必须加大力度，迅速实现去碳化。提高减排目标将是议程上的重点。

逐步淘汰化石燃料

尽管各国政府早就知道自己通过燃烧煤炭、石油和天然气助长了气候变化，但许多国家并不打算停止。事实上，一份新的联合国报告发现，石油国家正在计划大规模扩张，这将使世界"碳预算"严重超标，使"人类的未来受到威胁"。

气候变化大会的代表们从未正式承诺停止使用化石燃料。在格拉斯哥举行的COP26上，各国政府同意逐步淘汰 煤炭的使用，但不是完全停止使用。

然而即便是在该承诺后，燃煤数量仍在上升。去年，气候大会的代表未能就逐步淘汰全部化石能源达成一致，尽管该提案得到了由大约80个国家组成联盟的推动。

尽管如此，一些运动人士仍然乐观地认为，9月全球盘点报告中的新建议会将这一问题列入COP28的会议议程。联合国报告呼吁扩大使用"可再生能源的规模，同时逐步淘汰所有化石燃料"。

肯尼亚内罗毕的气候活动人士呼吁在逐步淘汰化石能源方面加快步伐

倡导组织"国际石油变革组织"的尤瓦拉伦（Romain Ioualalen）说，这表明在这一问题上，人们的观点已经发生了很大变化。 他告诉DW："即使在几年前，由于石油和天然气生产国的影响，在气候大会上就逐步淘汰化石燃料做出决定也是不可想象的。"

然而，鉴于石油和天然气生产国（例如COP28的东道主阿联酋）如此抵制，这次峰会上可能会出现严重反弹。阿联酋气候部长阿尔迈里（Mariam Almheiri）告诉路透社记者，此举将对依赖化石燃料获得收入的国家造成伤害。

"国际石油变革组织"的尤瓦拉伦则表示，如果不能就逐步淘汰化石燃料达成一致，就会损害气候大会的公信力。他说："人们会开始质疑，如果我们不能就我们试图解决问题的实际驱动因素达成一致，那么我们为什么还要开会？"他表示，这也将向石油和天然气行业发出信号，表明政府对转型并不认真。

尽管如此，尤瓦拉伦和其他活动人士还是认可气候大会的价值。他表示，它虽有缺陷，但弥足珍贵。"在外交领域，你找不到任何其他程序，可以让一个拥有5万、10万人口的国家站出来，向美国和中国叫板，指责他们在气候变化问题上缺乏雄心。"

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