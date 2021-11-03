联合国气候会议今日开幕

（德国之声中文网）本周日，联合国气候大会在格拉斯哥拉开序幕。今后两周时间内，来自世界190多个国家的代表将在此间就如何贯彻巴黎气候协定展开讨论。根据巴黎气候协定提出的目标，全球气候变暖的幅度应当被控制在两摄氏度之内，尽可能只比工业化前的全球气温高出1.5摄氏度。而根据联合国气候机构的估算，目前全球气候温度正在向极其危险的2.7摄氏度增幅方向发展。

迄今为止的气候保护措施远远不够

有鉴于此，在人类抗击气候危机的努力中，本次联合国气候会议扮演着至关重要的角色。联合国、科学家以及环保积极分子均认为，当前世界各国在气候保护方面所采取的措施还远远不够。

联合国气候大会主会场 - 克莱德大厅，民间戏称其为“犰狳”建筑。



按照会议议程，各国际机构及与会国代表将首先发表开幕演说。包括德国总理默克尔和美国总统拜登在内的上百名政府首脑和国家领导人将于周一或周二发表讲话。会议期间，环保组织也计划在格拉斯哥发起一系列示威活动。

气候变化与难民危机

气候会议开幕前夕，联合国难民事务高级官员署发出警告称，气候危机已经对难民造成了严重的影响。难民事务高级官员署驻德代表伦普（ Katharina Lumpp）对媒体表示：“我们观察到，气候变化加剧了贫富差距和社会不公现象，使现有难民问题进一步趋于严重化。”她呼吁国际社会，为减少气候变化造成的人道危机做出更多的贡献。她表示，贫困、食品短缺、气候变化以及地区冲突的交互作用下，越来越多的人不得不背井离乡成为难民。

（德新社，法新社，路透社、美联社）

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