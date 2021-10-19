 联合国：欧美再批新疆人权 新增17国支持中国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.10.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

联合国：欧美再批新疆人权 新增17国支持中国

43个国家呼吁中国充分尊重新疆维吾尔族权利，要求中国立即允许独立观察员进入新疆。但另外有62国称新疆是中国的内部事务，支持中国立场的国家比去年多了17个。

UN Symbolbild Flagge

DW.COM

澳大利亚智库在一份新的新疆报告中，解析中国政府如何透过「运动式执法」在新疆对维吾尔人进行迫害。专家告诉德国之声，此举的最终目的是为了提高共产党在社会基层的统治力，并消除不稳定的因素。

德国即将退位的体育高官建议接受美国众议院议长佩罗西"外交抵制"北京冬奥的主张。目前只有俄罗斯总统普京明确表达将亲自出席冬奥。

2022冬奥圣火已抵达北京，但在中国进入最后筹备期时，人权活动人士也纷纷表达抗议、要求国际社会抵制赛事，他们提出了哪一些方式?

（德国之声中文网）43个包含美国与欧洲各国在内的国家周四（21日）在联合国批评中国对维吾尔族和其他宗教及民族的酷刑和镇压，并共同发表声明呼吁中国尊重新疆维吾尔族的权利。

这43个国家在联合声明中写道；「我们看到越来越多关于广泛且有系统性地侵犯人权的报告。包括记录酷刑或残忍、不人道和有辱人格的对待或处罚，以及强迫绝育、性暴力和基于性别的暴力以及强迫儿童分离。」

声明中也提及，「宗教或信仰自由、行动自由、结社自由和言论自由以及维吾尔文化受到严重限制。维吾尔人和其他少数民族成员继续受到不成比例的监视。」

法新社报导，法国在联合国宣读这些国家的联合声明，称「要求中国允许独立观察员立即、有意义且不受限制地进入新疆，包括联合国人权事务高级专员及其公署。」

中国驳斥

针对这项声明， 中国驻联合国大使张军随即做出回应驳斥这些指控，并称之为「毫无根据的指责和谎言」，并指责美国和其他几个不具名的声明签署国破坏了合作气氛。

他极力为新疆的发展辩护，并称新疆人民的生活正日益改善，而「阻碍中国发展的阴谋是注定要失败的」。 

另外，古巴则代表62个国家发表声明称，新疆发生的事情是中国的内部事务。

这些对立的声明凸显了中国和西方在人权问题上的紧张关系。美联社称，包括对新冠疫情究责、贸易问题及南海冲突等议题在内，紧张局势皆已升级。

这是过去三年来，美国和欧洲国家第三次通过人权委员会的会议来追究中国对维吾尔人的镇压。2019年和2020年，分别有23国和39国签署了类似声明。今年则增加了4个国家，分别是土耳其、葡萄牙、捷克和史瓦帝尼。

不过，支持中国的国家也持续增加，今年增加了17个国家，有62个国家发表声明称新疆为中国内部事务。

（美联社、法新社等）

© 2021年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

Police officers stand at the outer entrance of the Urumqi No. 3 Detention Center in Dabancheng in western China's Xinjiang Uyghur Autonomous Region on April 23, 2021. Urumqi No. 3, China's largest detention center, is twice the size of Vatican City and has room for at least 10,000 inmates. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

澳智库：中国透过「运动式执法」强化新疆基层统治力 19.10.2021

澳大利亚智库在一份新的新疆报告中，解析中国政府如何透过「运动式执法」在新疆对维吾尔人进行迫害。专家告诉德国之声，此举的最终目的是为了提高共产党在社会基层的统治力，并消除不稳定的因素。

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Xinjiang - Uighuren/Baumwollanbau *** 25.03.21 ***A children from the Uyghur community living in Turkey wears a mask during a protest against the visit of China's Foreign Minister to Turkey, in Istanbul on March 25, 2021. - Hundreds protested against the Chinese official visit and what they allege is oppression by the Chinese government to Muslim Uyghurs in the far-western Xinjiang province. (Photo by Bulent KILIC / AFP) (Photo by BULENT KILIC/AFP via Getty Images)

新疆人权活动家遭禁入哈萨克 07.09.2021

一名为中国新疆穆斯林发声的知名人权活动家对法新社表示被禁止进入哈萨克。哈萨克在经济上高度依赖中国市场。这两者有相关吗？

This photo taken on June 2, 2019 shows buildings at the Artux City Vocational Skills Education Training Service Center, believed to be a re-education camp where mostly Muslim ethnic minorities are detained, north of Kashgar in China's northwestern Xinjiang region. - As many as one million ethnic Uighurs and other mostly Muslim minorities are believed to be held in a network of internment camps in Xinjiang, but China has not given any figures and describes the facilities as Òvocational education centresÓ aimed at steering people away from extremism. (Photo by GREG BAKER / AFP) / TO GO WITH China-Xinjiang-media-rights-press,FOCUS by Eva XIAO (Photo credit should read GREG BAKER/AFP via Getty Images)

受欧美制裁 新疆政法王升任西藏党委书记 20.10.2021

十月19日，中国官方宣布任命王君正担任西藏党委书记。而这位王君正恰恰是受到欧美多个国家制裁的中共官员之一，原因是他直接参与了新疆践踏人权的行为。

广告

媒体看中国

China Wuhan | Coronavirus | WHO Untersuchung | Symbolbild

德语媒体：新冠病毒起源和BioNTech老总的市场误判

《时代在线》发表文章指出，即便新冠病毒不是起源于武汉病毒实验室，“也无法减轻中国共产党的连带责任”。《法兰克福汇报》撰文指出，以为德国疫苗可以进军中国市场，这是德国拜恩泰科公司首席执行官吴沙忻“迄今为止职业生涯中最大的误判之一”。  