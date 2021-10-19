联合国：欧美再批新疆人权 新增17国支持中国

（德国之声中文网）43个包含美国与欧洲各国在内的国家周四（21日）在联合国批评中国对维吾尔族和其他宗教及民族的酷刑和镇压，并共同发表声明呼吁中国尊重新疆维吾尔族的权利。

这43个国家在联合声明中写道；「我们看到越来越多关于广泛且有系统性地侵犯人权的报告。包括记录酷刑或残忍、不人道和有辱人格的对待或处罚，以及强迫绝育、性暴力和基于性别的暴力以及强迫儿童分离。」

声明中也提及，「宗教或信仰自由、行动自由、结社自由和言论自由以及维吾尔文化受到严重限制。维吾尔人和其他少数民族成员继续受到不成比例的监视。」

法新社报导，法国在联合国宣读这些国家的联合声明，称「要求中国允许独立观察员立即、有意义且不受限制地进入新疆，包括联合国人权事务高级专员及其公署。」

中国驳斥

针对这项声明， 中国驻联合国大使张军随即做出回应驳斥这些指控，并称之为「毫无根据的指责和谎言」，并指责美国和其他几个不具名的声明签署国破坏了合作气氛。

他极力为新疆的发展辩护，并称新疆人民的生活正日益改善，而「阻碍中国发展的阴谋是注定要失败的」。

另外，古巴则代表62个国家发表声明称，新疆发生的事情是中国的内部事务。

这些对立的声明凸显了中国和西方在人权问题上的紧张关系。美联社称，包括对新冠疫情究责、贸易问题及南海冲突等议题在内，紧张局势皆已升级。

这是过去三年来，美国和欧洲国家第三次通过人权委员会的会议来追究中国对维吾尔人的镇压。2019年和2020年，分别有23国和39国签署了类似声明。今年则增加了4个国家，分别是土耳其、葡萄牙、捷克和史瓦帝尼。

不过，支持中国的国家也持续增加，今年增加了17个国家，有62个国家发表声明称新疆为中国内部事务。

（美联社、法新社等）

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