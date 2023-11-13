联合国机构降半旗悼念在加沙遇难的工作人员

（德国之声中文网）本周一（11月13日），联合国各地机构以降半旗及联合国工作人员默哀一分钟的方式，悼念自上个月以哈战争爆发以来在加沙丧生的100多名员工。这是该组织78年历史上人道主义工作者遇难人数最多的一次。

极端伊斯兰恐怖组织哈马斯10月7日对以色列发动突袭，造成1200多人丧生。约240人被哈马斯挟持为人质。

为摧毁哈马斯，以色列对加沙地带进行了空袭并展开了地面军事行动。

据哈马斯控制的加沙卫生部称，以色列的报复性袭击已导致超过11000人在加沙地带丧生，其中大多数是平民，包括许多儿童。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 哈马斯突袭以色列 巴勒斯坦伊斯兰极端组织哈马斯10月7日向以色列发动大规模袭击，造成逾千人丧生。在发射火箭弹的同时，武装分子炸毁了加沙与以色列多处边境围栏，从陆海空三路进入以色列领土。加沙边界雷伊姆聚落的一场音乐节也成为大规模袭击的目标，目击者称其为一场大屠杀。据救援组织Zaka统计，光是音乐节上的遇难者就有至少260人。以色列国防军表示，哈马斯还挟持超过120名人质。以色列形容哈马斯发动的恐怖袭击是以色列人的“911”事件。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 以色列全面围困加沙 袭击发生后，以色列总理内坦尼雅胡称“敌人将付出前所未有的代价”。以色列征召30万预备役对哈马斯武装分子实施报复。以色列空军连续数夜持续轰炸加沙地带的哈马斯目标。以色列防长宣布全面围困加沙走廊，切断电力、食品和燃料供给。加沙地带医院医疗物资短缺，无法及时救治伤患。以色列官方称，反恐打击是针对哈马斯及伊斯兰圣战组织。不过也有加沙平民遭到炮火击中。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 以色列誓言将哈马斯“从地球上抹去” 以色列与巴勒斯坦极端武装组织哈马斯的冲突持续升温，以色列10月11日组成紧急政府与战时内阁，直接对哈马斯发动战争，以色列防长加兰特（左）誓言要将这个巴勒斯坦激进组织“从地球上抹去”。自上週哈马斯对以色列发动袭击、以色列宣战并大规模空袭加沙地帶后，冲突已造成双方逾千人死亡。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 暴力冲突不断升级 随着以哈冲突持续升温，一名哈马斯发言人表示，每一次以色列“在没有事先警告的情况下”轰炸巴勒斯坦地区，哈马斯将杀害一名以色列人质。以色列外长科恩警告哈马斯不得伤害人质，并强调“战争罪行不会被原谅”。哈马斯全称“伊斯兰抵抗运动”，该组织不承认以色列，并将彻底消灭以色列作为其目标。哈马斯被德国、美国、英国、加拿大、日本、欧盟、约旦、埃及等认定为恐怖组织。但中国、俄罗斯、伊朗、土耳其以及一些阿拉伯国家，则没有将之视为恐怖组织，而是承认其抵抗组织身份。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 以色列与黎巴嫩真主党交火 除了在南部的加沙地带，以色列军队也在北部的黎巴嫩边境与极端组织黎巴嫩真主党交火。以色列炮击黎巴嫩村庄，报复发射火箭弹的真主党。真主党二号人物夸西姆（Naim Ghassem）对表示支持哈马斯。夸西姆在黎巴嫩首都贝鲁特对支持者说：“时机成熟时，我们将会采取行动。”以色列观察家担忧，在军事上远胜于哈马斯的真主党可能会从北部对以色列发动大规模袭击。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 穆斯林世界现反以色列示威 伊朗、约旦、伊拉克、巴基斯坦等中东多个国家数以万计民众走上街头，抗议以色列和美国并声援巴勒斯坦。在伊朗首都德黑兰，示威者挥舞著伊朗、巴勒斯坦和真主党的旗帜，许多人拿著“打倒美国”和“打倒以色列”的横幅。在伊拉克首都巴格达市中心的解放广场，示威者高呼“反对占领！反对美国”等口号。孟加拉国也有上万人走上街头，高呼口号“停止压迫巴勒斯坦人”和“我们要一个独立的巴勒斯坦”。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 欧美谴责哈马斯袭击 中国呼吁恢复和谈 美国、德国、法国、英国等多个西方国家谴责哈马斯对以色列发动的恐怖袭击。中国谴责伤害平民的行为，呼吁各方采取克制态度，防止局势升级造成人道主义灾难，落实“两国方案”恢复和谈。由于对以色列负有特殊的历史责任，德国总理肖尔茨强调德国同以色列团结一致打击恐怖主义的决心。“在这一时刻，德国唯一的位置是站在以色列身旁。以色列的安全是德国的国家利益。”

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 加沙地带恐陷人道主义危机 以色列围困加沙，切断当地水电、粮食等基本物资供应后，10月13日凌晨要求100多万加沙北部居民24小时内迁徙至南部，以保护自身安全。这被认为是为大规模打击哈马斯进行准备。联合国秘书长古特雷斯发言人要求以色列军方收回命令。他表示，让110万平民一天内转移，使本已糟糕的情形成为更大的灾难，将导致“毁灭性的人道后果”。根据联合国公布数字，此次加沙被空袭以来，已有超过42万人流浪街头。



联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处(UNRWA)10日称，自巴以爆发新一轮冲突以来，已有101名联合国工作人员在加沙地带丧生。

继纽约之后的第二大联合国总部日内瓦周一也降半旗，并且没有在主通道上悬挂193个成员国的旗帜。联合国发言人戈麦斯(Rolando Gómez)说，联合国工作人员被邀请举行"私人"默哀一分钟。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 哈马斯发动恐怖袭击 2023年10月7日清晨，哈马斯对以色列发起了大规模的袭击。这个伊斯兰极端组织被欧盟、美国等其他国家定义为恐怖组织。在犹太教的西赫托拉节（Simchat Tora，又称妥拉节或诵经节）这一天，数以千计的火箭弹从加沙地带发射到以色列定居点。与此同时，数百名全副武装的恐怖分子从空中利用滑翔伞或是通过海路，登陆到以色列领土。这些武装分子在多个地点进行无差别的杀戮——受害者多为平民。根据以色列提供的数据，有1400人遇难，另有超过240人被当作人质绑架至加沙地带。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 以色列对恐袭的反击 在哈马斯发动袭击后不久，以色列军方很快启动了代号“铁剑”的军事行动，对加沙地带的目标进行轰炸。哈马斯方面称，截至11月8日，已经有超过10500名巴勒斯坦人死亡。相关数字无法得到独立证实。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 围困加沙 10月9日，以色列开始对加沙地带进行封锁，切断水电供应和食品物资的运输通道。此时以军方已经重新夺回对以色列边境地区的控制。10月13日，以色列要求加沙地带北部居民在24小时之内离开该地。数十万居民选择了逃离。10月15日，加沙南部的自来水供应恢复。对加沙地带的封锁在之后略微有所缓和。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 政治上的团结 10月11日，内部政治分裂严重的以色列组建了“民族团结”紧急政府。反对派政治家本尼·甘茨（Benny Gantz，图右）与现任总理内塔尼亚胡和国防部长加兰特（Joav Galant）共同组成了战时内阁。此外以军前参谋总长埃森科特（Gadi Eisenkot）和现任战略事务部部长德尔默（Ron Dermer）在战时内阁获得观察员身份。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 黎巴嫩边境地区的战斗 在哈马斯发动恐袭之后不久，以色列北部靠近黎巴嫩的边界地区就发生了交火。以色列军队和什叶派武装真主党（Hisbollah）之间的交战持续不断，至今已经造成多名记者受伤或者遇难。图为10月30日，在黎巴嫩真主党的一次葬礼上，一名战死者的儿子伏在棺木上。真主党领袖哈桑·纳斯鲁拉（Hassan Nasrallah）11月3日在演讲中威胁要让冲突升级。不过在那之后，以黎边境地区的交火规模并未明显扩大。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 医院爆炸事件 10月17日，加沙城一所基督教医院阿赫利阿拉伯医院发生爆炸。以色列军方认为，伊斯兰圣战组织一枚误射的火箭弹应为此负责。而哈马斯则指责是以军所为。美国情报机构随后估计的死亡人数 “在100到300人之间”；而哈马斯控制的加沙卫生部则称有至少471人遇难。在这一事件发生后，阿拉伯世界多地发生了示威游行。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 被绑架的人质 10月20日和22日，哈马斯先后共释放了四名女性人质。10月30日，以色列军队解救了一名被绑架的女兵。哈马斯在10月底表示，愿意释放所有人质，但前提是以方要释放数千名被判监禁的巴勒斯坦人作为交换。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 以色列展开地面攻势 10月26日，以色列坦克开进加沙地带。次日晚上，以军正式开启地面攻势，并且不断地在这个人口密集的狭长海岸地区推进。11月5日，以军方宣称将加沙地带分隔为两半——北加沙和南加沙，此外加沙城也彻底被包围，并发生了交火。以色列称目前专注于追踪并摧毁被哈马斯用作堡垒和指挥中心的地下隧道。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 加沙地带的人道主义危机 根据两名美国地理学家估算，加沙地带在经历了四周的战火之后，大约15%的房屋建筑遭到损毁或被夷为平地，38000到45000座建筑在以军的轰炸中被毁。根据以色列的统计，开战一个月的时间里，已经有超过90万人离开了加沙北部。根据曾跟随“无国界医生”组织在加沙地带进行救援的美国护士艾米丽·卡拉汉（Emily Callahan）讲述，当地情况十分糟糕，医护人员看到很多“面部、颈部和四肢严重烧伤的儿童”，他们无法在医院得到救治，而是被送去没有干净水源的难民营。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 艰难的人道救援 10月21日，首批运送食品和医疗物资的车队开进加沙地带。此前，以色列和埃及就重新开放拉法边检站达成了一致。在之后的数天内，几百辆搭载救援物资的货车穿过边界。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 违反国际法 联合国秘书长古特雷斯10月24日对于在加沙地带发生的“明显违反国际人道主义法律行为”予以谴责。三天后，联合国大会通过了一份不具有约束力的决议，呼吁“立即实现人道主义停火”。联合国安理会至今未能就相关议题通过任何一份决议。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 国际调解努力 美国国务卿布林肯在10月7日哈马斯发动袭击之后，已经多次前往中东地区。其他的西方国家政要也都前往以色列，与内塔尼亚胡政府寻求对话。布林肯在访问时强调了以色列的自卫权，但同时也敦促以方保护加沙地带的平民安全。10月21日，埃及首都开罗举行了所谓的“和平峰会”，区域内多个以色列的邻国都参加了这一会议，欧洲也有国家派代表与会，但是会议未取得实质性成果。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 以色列：没有占领加沙的计划 11月8日，以色列总理内塔尼亚胡表示，在打击哈马斯的战斗结束之后，以色列并没有占领加沙的计划。“我们不寻求征服加沙、不寻求占领加沙、也不寻求统治加沙。”不过以色列战略事务部部长德尔默在同一天也强调，即使在哈马斯势力被摧毁之后，以色列还是会在那里“无限期地”承担“总体安全责任”。



联合国日内瓦办事处总干事瓦洛瓦亚 (Tatiana Valovaya) 对出席仪式的数十名工作人员表示："过去一个月，我们有101名同事在加沙丧生。这是我们组织历史上在如此短的时间内遇难的救援人员人数最多的一次。"

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处驻加沙事务主任怀特（Tom White）在一份声明中说，"UNRWA在加沙的工作人员感谢联合国在世界各地降半旗。然而在加沙，我们必须让联合国旗帜高高飘扬，以表明我们仍然屹立并在为加沙人民服务。"

加德满都和喀布尔的联合国机构也举行了活动。联合国秘书长阿富汗问题特别代表奥通巴耶娃（Roza Otunbayeva）率领约250 人默哀一分钟。

(法新社）

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