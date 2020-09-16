联合国：朝鲜无视国际制裁 继续进口原油

(德国之声中文网）2017年国际制裁令生效以来，朝鲜只被获准进口特定数量的原油，而该国向境外输出煤炭、鱼类产品以及纺织品也同样受到限制。

分析人士指出，尽管过去几年当中，朝鲜领导人金正恩和美国总统特朗普就弃核问题举行过三次声势浩大的首脑会晤，但朝鲜仍在一如既往地发展其核武器和导弹技术。

联合国安理会周一发布的一份报告中称，仅在2020年头五个月，朝鲜就已经超过了每年进口50万桶精炼原油的上限。安理会的报告称，基于"图片，数据和统计资料"可以确定，朝鲜独裁政权的进口量已经"远远"超出制裁令规定的上限。

联合国的专家称，朝鲜以及悬挂朝鲜及外国旗帜的船只仍在继续从事规避制裁令的行为。不过，联合国报告中并未明确指出具体有哪些国家参与了对朝鲜的非法进出口行动，这些进口产品中还包括豪华汽车和高档烟酒。

平壤市景

作为朝鲜最重要的盟友，中国和俄罗斯拒绝认同这份报告，称相关指控完全基于"想象和推测"。

联合国的报告还指出，朝鲜继续违反联合国安理会的制裁决议，以海运方式非法出口煤炭。尽管今年1月至3月初，这种非法的煤炭出口曾暂停过一段时间。

朝美两国就朝核计划举行的会谈，因双方在是否放松对朝制裁以及朝鲜应在何种程度上放弃核武计划等议题上相持不下，谈判已经陷入僵局。

报告还指出，朝鲜职业球员韩光宋今年一月从意甲尤文图斯转会卡塔尔的行为也违反了联合国制裁令中不准朝鲜向境外输出劳工的规定。报告称，"韩先生转会的消息刚刚公布，联合国工作小组就立即同意大利及卡塔尔方面进行了交涉，但是他们并没有取消这次转会行动。"

联合国报告称，现年22岁的韩光宋2018年至2020年一月效力意大利尤文图斯队期间，每年的年薪为60.7万美元。而他同卡塔尔新俱乐部签署的合约则将在今后几年内给他带来超过五百万美元的收入。"联合国专家小组已经多次向卡塔尔方面重申此举违反联合国的相关决议。"

根据联合国的相关制裁令，各成员国都必须在2019年12月之前，将该国境内的朝鲜劳工遣返回国。但迄今为止，"只有大约四十个国家"向联合国提交了努力遣返朝鲜劳工的报告。

达扬/洪沙（法新社）

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究