 联合国：朝鲜为扩充军备而践踏人权 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.08.2023

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时政风云

联合国：朝鲜为扩充军备而践踏人权

朝鲜的局势似乎变得更加糟糕。当局不断扩充军备，而民众的生活则变得更加艰苦，遭受着饥饿和强权的双重压迫。

Nord Korea l Pendler fahren im Bus vorbei an Bildern von Führer Kim Il Sung und Kim Jong , Pjöngjang

（德国之声中文网）联合国安理会指责朝鲜当局，将大笔金钱投入核武和导弹计划，而置民众死活于不顾，民众的温饱及基本需求都得不到满足。

由美国提议召开的朝鲜人权状况会议上，联合国人权专员图尔克（Volker Türk）表示，朝鲜民众面临着越来越严酷的政治打压，与此同时，该国经济形势也每况愈下，践踏人权的事件变得越来越普遍。

 

 严格监控民众 实施酷刑厉法

图尔克表示，联合国掌握的数据显示，朝鲜对言论自由、私人空间、行动自由等基本人权的打压变得越来越严重，强制劳动的做法也变得愈加普遍。图尔克说："我们掌握的情况是，朝鲜民众变得越来越绝望，因为地下集市以及其他谋生手段都受到限制，而对政府监控、逮捕、审问和拘押的担心却在与日俱增。" 只要收看了同金正恩当局官方路线不相符的外国内容，尤其是来自韩国的文字和视频，都可能被判处多年监禁。而传播这类内容者，则可能面临终身监禁甚至死刑。

联合国：朝鲜民众谋生手段越来越少，遭受打压的恐惧与日俱增。

联合国：朝鲜民众谋生手段越来越少，遭受打压的恐惧与日俱增。

            

 

扩充军备导致践踏人权

图尔克说，很多践踏人权的事件都同"朝鲜民主主义人民共和国扩充军备的努力直接相关"。他指出，越来越多的劳改营都在效力于国家的军事机器，提升军火生产能力。被投入强制劳动的甚至也包括儿童。

 

来自52个国家的代表参加了朝鲜人权问题会议，其中也包括德国。美国驻联合国大使托马斯-格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）在一份联合声明中表示，朝鲜当局践踏人权和虐待民众的行为，同该国的核武及导弹计划密不可分。声明中称："我们呼吁所有联合国成员国，充分认识到朝鲜人权状况与世界和平与安全之间的关联。"

在处于国际孤立状态的朝鲜，当权者金正恩不断发出地区军事升级的威胁。前不久，金正恩还宣布，将大规模增加该国的核武器库存。有鉴于此，过去几个月来，华盛顿和首尔已多次发出朝鲜近期内可能再次进行核爆试验的警告。这将是2017年以来，平壤当局首次进行的核武试验。

另据朝鲜官方的朝中社报道，朝鲜领导人金正恩再次视察今年第6号台风"卡努"灾区江原道安边郡，指示向修复农场投入空军，保障农业生产顺利进行。 报道称，金正恩视察当地农场，听取有关灾后抢修进展报告，并指示做好农场灾后重建修复工作。金正恩为了改善浸水农田农作物的生长环境，动员人民军空军部队的直升机和运输机，亲自组织指挥农药喷洒工作。 江原道安边郡梧溪里地区是"卡努"重灾区。金正恩此前已视察过此地，并将该地区受灾归咎于干部在工作上马虎敷衍。

 

(美联社等)

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