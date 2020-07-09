联合国：新冠瘟疫导致数百万儿童受饥馑威胁

（德国之声中文网）联合国儿童基金会警告说，新冠危机有可能在全球范围导致幼儿营养不足现象的急剧增加。该联合国机构在纽约表示，至今年底，作为大流行瘟疫的经济机社会后果，营养不良孩子的数量将增加670万，每月因此死亡的孩子数量有可能达到1万。

撒哈拉以南非洲地区和南亚受打击尤重

根据联合国儿童基金会提供的数据，去年，全球5岁以下的幼儿中，约有4700万人营养不良。作为大瘟疫的后果，其数量有可能达到进入新千年以来的最高水平。营养不良的孩子大多数生活在撒哈拉以南非洲及南亚地区。

联合国儿童基金会执行主任福尔（Henrietta Fore）指出，情况越来越清楚，新冠大流行瘟疫的经济、社会后果对孩子的影响大于"疾病本身"，家庭贫困现象增加、基本粮食供应和服务链中断。福尔指出，食品价格也急剧攀升，使更多儿童得不到足够的营养。

与此相关，联合国儿童基金会粮食计划负责人阿瓜约（Victor Aguayo）要求放宽抗疫所导致的对人的社会行动限制，以使家庭之间能更好地互相帮助。他指出，"通过关闭学校、中断医疗服务、干扰粮食计划，我们造成了更多伤害。"他表示，几乎在全球都被中止的维生素A片的供应就是一个例子，本来，这一药物能对孩子们发展健全的免疫系统产生决定性的影响。

今年就需24亿美元

该联合国机构称，营养不良幼儿的死亡、身心发展方面滞后的风险更高。因此，与世界粮食组织、世界粮食计划、世卫组织一起，联合国儿童基金会要求在预防和应对营养不良现象领域做出更多努力。该机构在纽约指出，这些组织需要24亿美元（约20亿欧元），以能在今年底前实施营养计划，向儿童和母亲们提供支持。

凝炼/乐然（德新社、路透社）

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