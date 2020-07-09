 联合国：新冠瘟疫导致数百万儿童受饥馑威胁 | 经济纵横 | DW | 02.08.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

联合国：新冠瘟疫导致数百万儿童受饥馑威胁

对联合国儿童基金会来说，在正常时期，与儿童饥馑现象的斗争就已非常困难。而新冠大流行瘟疫使情况更趋恶化。

USA New York Henriett Fore (Imago Images/Xinhua/L. Muzi)

联合国儿童基金会执行主任福尔: 新冠大流行瘟疫的经济、社会后果对孩子的影响大于"疾病本身"

DW.COM

据世界饥饿救助组织发出的警告，新冠病毒的大流行将给最贫穷的人带来严重后果。忍受饥饿者人数有可能增加到十亿。蝗虫灾害更是雪上加霜。

联合国世界粮食计划署（WFP）本周警告，新冠疫情会引致大规模的粮食危机，令遭受严重饥饿的人数增至2.65亿。病毒肆虐全球，多国农业生产活动受阻，运输交通不便，欧洲出现农业劳工荒; 同时多国对农产品实施出口限制，粮食价格被推高。

（德国之声中文网）联合国儿童基金会警告说，新冠危机有可能在全球范围导致幼儿营养不足现象的急剧增加。该联合国机构在纽约表示，至今年底，作为大流行瘟疫的经济机社会后果，营养不良孩子的数量将增加670万，每月因此死亡的孩子数量有可能达到1万。

撒哈拉以南非洲地区和南亚受打击尤重

根据联合国儿童基金会提供的数据，去年，全球5岁以下的幼儿中，约有4700万人营养不良。作为大瘟疫的后果，其数量有可能达到进入新千年以来的最高水平。营养不良的孩子大多数生活在撒哈拉以南非洲及南亚地区。

联合国儿童基金会执行主任福尔（Henrietta Fore）指出，情况越来越清楚，新冠大流行瘟疫的经济、社会后果对孩子的影响大于"疾病本身"，家庭贫困现象增加、基本粮食供应和服务链中断。福尔指出，食品价格也急剧攀升，使更多儿童得不到足够的营养。

与此相关，联合国儿童基金会粮食计划负责人阿瓜约（Victor Aguayo）要求放宽抗疫所导致的对人的社会行动限制，以使家庭之间能更好地互相帮助。他指出，"通过关闭学校、中断医疗服务、干扰粮食计划，我们造成了更多伤害。"他表示，几乎在全球都被中止的维生素A片的供应就是一个例子，本来，这一药物能对孩子们发展健全的免疫系统产生决定性的影响。

今年就需24亿美元

该联合国机构称，营养不良幼儿的死亡、身心发展方面滞后的风险更高。因此，与世界粮食组织、世界粮食计划、世卫组织一起，联合国儿童基金会要求在预防和应对营养不良现象领域做出更多努力。该机构在纽约指出，这些组织需要24亿美元（约20亿欧元），以能在今年底前实施营养计划，向儿童和母亲们提供支持。

 

凝炼/乐然（德新社、路透社）

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

相关内容

USA Maryland, Ocean City | Coronavirus | Mia Mason, Demokratin

全球新冠确诊破1200万 联合国：也门孩童恐营养不良 09.07.2020

全球的新冠确诊人数於周三突破1200万人，而路透社的数据统计显示，在过去39天，全球新增了600万起新冠确诊案例。除了美国新冠确诊案例突破300万之外，联合国也警告新冠疫情可能迫使也门超过240万名儿童面临营养不良的情况。

Coronavirus Bestattung der Toten in El Salvador

为何男性更容易死于新冠病毒？ 27.06.2020

男性、女性和儿童感染新冠病毒的风险相同,但是男性感染者的症状经常更严重，死亡比例也更高。女性和儿童感染后致命的危险性较低。为何会有这样的差异？

Nordkorea - Hungersnot

联合国专家：疫情下的朝鲜食品短缺 09.06.2020

联合国一人权问题专家周二（6月9日）警告说，朝鲜国内大范围粮食短缺和饥馑现象有可能因将近5个月的朝中国边界关闭和新冠隔离措施而更严重。

广告
Buschbrände in Australien (picture-alliance/dpa/D. Mariuz)

研究：澳森林大火使30亿野生动物遭殃

一项新的调查研究发现，澳大利亚毁灭性的丛林火灾殃及了30亿只野生动物，而其中尤其以爬行类动物遭殃最甚。环保人士称之为"现代历史上最严重的野生动物灾难之一"。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  