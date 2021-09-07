 联合国：新冠疫情未减缓气候变化步伐 | 科技环境 | DW | 19.09.2021

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科技环境

联合国：新冠疫情未减缓气候变化步伐

联合国最新报告指出，疫情并未让气候变化放缓，2020年初首波新冠疫情导致的减排只是短期现象，导致全球变暖的主要温室气体的浓度仍在增加。联合国秘书长古特雷斯提醒说，“今年是气候行动的关键一年”。

目前全球电力和工业部门化石燃料二氧化碳排放量与 2019 年持平

目前全球电力和工业部门化石燃料二氧化碳排放量与 2019 年持平

（德国之声中文网）联合国9月16日发表《2021 团结在科学之下报告》，警告说，新冠大流行瘟疫并未放缓气候变化。9月16日也是国际臭氧层保护日。

世界气象组织 (WMO) 指出，与疫情相关的经济放缓和"停摆"仅导致去年二氧化碳排放量暂时地下降。该机构秘书长塔拉斯（Petteri Taalas）在新闻发布会上说："有人认为新冠肺炎导致的停摆会对大气产生积极影响，但其实不然。" 

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《2021 团结在科学之下报告》收集了与气候变化有关的最新科学数据和认知。报告指出，从 1 月至 7 月，电力和工业部门的全球化石燃料二氧化碳排放量已回复到大流行瘟疫爆发前的 2019 年同期水平，甚至更高。

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暴雨、热浪、海平面上升：联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）在其最新报告中再度发出对全球变暖后果的紧急警报，要求立即大幅减少温室气体排放。

联合国的气候报告发表后，联合国秘书长古特雷斯要求各国政府为遏制气候变化立即采取行动。德国环境部长舒尔茨发出警告说：“我们的星球正处在生死存亡的关头。”

美国国家海洋和大气管理局公布最新数据表示，今年7月是全球有记录以来最热的月份。这无疑再次向人类敲响了气候危机的警钟。

气候科学家进一步确定了气候变迁和今年7月份西欧极端降雨的关联。该研究的结果显示：人为造成的温度上升，不但提高极端降雨的机率，也使降雨量增加。

中美有可能放下政治歧见在全球气候议题上合作吗？美国气候特使克里近日出访天津，中国外长王毅强调两国在气候议题的合作不可能脱离中美关系大环境，不过克里认为，气候无关意识形态，不是地缘战略的武器。

联合国秘书长古特雷斯提醒说，"今年是气候行动的关键一年，……联合国和全球科学伙伴组织的这份报告是"对我们偏离预定目标有多远的惊人评估"。"

新冠危机只导致短暂减排 

世卫组织在报告中指出， 2020 年初首波新冠疫情导致的减排只是短期现象。 

报告称，"2020 年的总体减排可能会降低大气中长寿命温室气体浓度的年增长率，但其效果太小，无法影响自然变化。" 

报告指出，尽管 2021 年道路交通形成的二氧化碳排放量低于大流行瘟疫爆发前的水平，但导致全球变暖的主要温室气体的浓度仍在增加。 

联合国秘书长古特雷斯表示，"我们仍远落后于实现《巴黎协定》目标的计划安排。" 他强调，"除非立即、迅速、大规模减少温室气体排放，否则将不可能将升温限制在 1.5 摄氏度，而这将对人类和我们赖以生存的地球带来灾难性后果。"

（德新社，路透社） 

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