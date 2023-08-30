联合国:数十万人在东南亚被强迫从事网络诈骗

（德国之声中文网）联合国的一项报告指出，至少有12万人在缅甸以及大约10万人在柬埔寨被强迫从事网络犯罪活动。另外，在老挝、菲律宾以及泰国也有一些受害者。报告称，由于当地政府提供的信息相当不全面，所以这一地下犯罪网络的具体规模目前仍难以估量。报告称，受害者多为男性，大多来自东南亚、中国、台湾，也有部分来自非洲和南美洲。

报告称，犯罪团伙以施用酷刑为要挟，威逼受害者从事网络欺诈活动。联合国人权事务高级官员图尔克（Volker Türk）："他们是受害者，不是犯罪分子。当我们为那些网络诈骗的受害者们伸张正义的时候，也不应忘记，在这一复杂现象背后，存在两组受害群体。"

网络诈骗

犯罪团伙强迫这些人从事虚拟货币交易、网络赌博以及网络交友活动。比如在交友平台寻找目标，然后以花言巧语博得对方信任，最后则编造各类谎言，骗取对方钱财。联合国报告指出，他们从事这类欺骗活动纯属被逼无奈，而犯罪团伙头目则每年都可以通过这类网络诈骗行为获取数十亿美元的受益。

联合国认为，上述地区网络欺诈以及人口贩卖活动如此猖獗，同新冠疫情的爆发有直接关系。因为一些受害者是边境关闭后被迫滞留当地的，更多的人是因为疫情丢掉了工作，沉重的生活压力使他们很容易成为犯罪团伙的招募对象。除此之外，疫情防控期间，一些黄赌毒场所被迫关闭，经营者不得不将其非法生意转移至管控比较薄弱的边境地区或网络上。

另据法新社报道，印尼警方周三破获了一个有数十名中国公民组成的网络诈骗团伙。印尼警方称，他们根据中国警方提供的线索，在巴淡市一个工业区内逮捕了83名男子和5名女子，该集团在中国对数百人实施了敲诈勒索，其中包括一些政府官员。被捕的女性被控勾引受害者参加视频裸聊，其他嫌疑人则对整个过程进行录制。犯罪团伙随即威胁受害者，如果拒绝汇款，将会在社交媒体上发布相关视频。印尼警方表示，目前尚不清楚这一犯罪团伙运营了多久，也不知道他们骗取了多少钱财。

印尼警方表示，由于中国加大了打压网络欺骗行为的力度，一些诈骗团伙已经转移至印尼及其他东南亚国家。

（法新社，德新社，基督教福音通讯社，路透社）

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