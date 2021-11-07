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联合国教科文组织

总部位于巴黎的的联合国专门机构

全称联合国教育、科学及文化组织，缩写UNESCO

Mathildenhöhe mit dem Hochzeitsturm , Ausstellungsgebäude für freie Kunst, Künstlerkolonie, Mathildenhöhe, Darmstadt, Hessen,Deutschland.

德国境内的世界文化遗产 07.11.2021

德国境内有51处世界文化遗产。除了科隆大教堂、马丁·路德曾在那里将圣经翻译成德语的瓦尔特堡这些举世闻名的景点之外，德国还有大量不为大众所知的世界文化遗产。
Bad Ems. Grand Hotel Häckers (das ehemalige Badeschloss) am Flussufer der Lahn. Bad Ems, Rheinland-Pfalz, Deutschland, 26.07.2015 | Verwendung weltweit

新入选世界遗产：泉州古迹、欧洲温泉 25.07.2021

联合国教科文组织（UNESCO）正在更新世界遗产名单。在新增加的世界遗产中，德国多个城市和中国的泉州榜上有名。
An aerial view shows Bramley Moore Dock (C), next to the River Mersey in Liverpool, north west England, on February 24, 2021. - Everton have secured planning permission for a £500 million ($705 million) 53,000-capacity stadium at Bramley Moore Dock in Liverpool's docklands as they seek to compete with the Premier League's Big Six. The club, who currently play at Goodison Park, have been English champions nine times in their illustrious history but have not won any silverware since 1995. (Photo by Paul ELLIS / AFP) (Photo by PAUL ELLIS/AFP via Getty Images)

"历史美感不再" 利物浦被从世界遗产名录中剔除 21.07.2021

利物浦周三被联合国教科文组织从世界遗产名录中剔除，原因是新建筑破坏了其维多利亚时代码头的历史特色。这个英国港口城市成为第三个被从该名单中剔除的地点。
2019 Australien | Great Barrier Reef A school of damselfish on a coral reef in the Great Barrier Reef, Australia

UNESCO：建议将大堡礁划归“濒危”是“行动呼吁” 18.07.2021

联合国教科文组织（UNESCO）世界遗产委员坚持建议将大堡礁列入《濒危世界遗产名录》，并称这是一种“行动呼吁”。为了防止大堡礁被列入濒危名单，澳洲政府在此次世界遗产大会前邀请了多国驻澳州大使到大堡礁进行浮潜。
19.05.2020, Japan: ©Kyodo/MAXPPP - 19/05/2020 ; File photo taken Oct. 9, 2016, shows corals in the Great Barrier Reef in waters off the northeastern coast of Australia. (Kyodo) ==Kyodo Foto: MAXPPP |

深度解读：为何澳洲和中国为了大堡礁起争执？ 26.06.2021

澳洲媒体称，中国在联合国教科文组织下属的世界遗产委员会“偷袭”大堡礁，建议将其列为“濒危”。然而也有澳洲环境专家认为这是政府在推诿责任。
Gestapelte Container in den Nationalfarben von der EU und der Volksrepublik China, Symbolfoto Handelsbeziehungen *** Stacked containers in the national colors of the EU and the Peoples Republic of China Symbolfoto trade relations

德语媒体：“以贸促变”改变了中国还是欧洲？ 16.12.2020

《世界报》发表杂文反思欧洲数十年来实施的“以贸易促转变”的对华政策是如何失败的。文章指出，“欧洲人逐渐明白过来，中国是要坚持搞国家资本主义”，而欧洲人应该掌握自己的“欧洲主权”。《法兰克福汇报》关注北京系统性扩大对联合国教科文组织的影响令法国人大为光火。
学德语也可以充满乐趣——只要你选对了课程！无论是初学者，还是进阶水平，无论使用电脑或手机，德国之声免费基础德语课程“Nicos Weg”随时随地陪你轻松学德语。

边追剧边学德语:“Nicos Weg”德语课程中文版上线 25.11.2020

德语是联合国教科文组织认定“全球最难学的十种语言”之一。尽管如此，学德语也可以充满乐趣——只要你选对了课程！无论是初学者，还是进阶水平，无论使用电脑或手机，德国之声免费基础德语课程“Nicos Weg”随时随地陪你轻松学德语。
Es zeigt die Altstadt von Riga. Copyright: Nicole Meißner, die Kollegin stellt das Foto der Welle rechte- und kostenfrei zur Verfügung. Zulieferung durch Kerstin Schmidt

震撼人心的世界文化遗产： 百闻不如一见！ 19.11.2020

联合国教科文组织，生日快乐！这个机构成立的75年之间，将全球近170个国家的逾1000处古迹列为世界文化遗产。这些要得到妥善保护的地方也是值得一去的旅游胜地。
Inside a pizzeria making traditional Neapolitan style pizza März 2020

疫情令披萨更受青睐 15.04.2020

2017年，那不勒斯风味的披萨被联合国教科文组织列为世界遗产。但是由于爆发新冠病毒疫情，披萨店关闭。因此披萨师傅和粉丝们便开始各显其能。
11.02.2018 BRUSSELS, Feb. 11, 2018 Revelers attend the 90th carnival parade in Aalst, some 30 kilometers northwest from Brussels, capital of Belgium, on Feb. 11, 2018. Thousands of revelers participated in the annual Aalst Carnival on Sunday, which was inscribed on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity by UNESCO in 2010 |

比利时嘉年华被指反犹 自联合国非遗除名 14.12.2019

比利时阿尔斯特市的嘉年华因为受到反犹太主义的指控，遭联合国教科文组织从非物质文化遗产名录剔除。该市市长澄清阿尔斯特并非反犹太主义，未来也永远是嘲弄与讽刺之都。
Erwachsenenbildung, erwachsene Männer zur Alphabetisierung auf der Schulbank der Dorfschule im Landlosencamp Acampamento 12 de Otubro der brasilianischen Landlosenbewegung Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra, MST, Munizip Claudia, Mato Grosso, Brasilien, Südamerika | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

联合国：成人教育投资要增加 德国是榜样 08.12.2019

联合国教科文组织批评众多国家用于成人教育的拨款不足，该组织同时赞扬德国是一个正面榜样。
Hercules Fountain Publication date: Thursday, 23 June 2016 Author: Sandra Kaiser Copyright: © Planinghaus architekten Quelel: https://whc.unesco.org/en/documents/166555

2019年哪些项目会申遗成功 05.07.2019

7月5日至7月7日，联合国教科文组织世界文化遗产委员会将公布被列入世界文化遗产目录的新项目名单。目前共有38个申遗项目进行角逐。我们就来介绍一下其中的几个项目。 
Eisbär (Ursus maritimus), Hudson Bay, Kanada | Verwendung weltweit

如果每个人都想着“去晚了就没有了”…… 10.05.2019

从大堡礁到壮丽雄伟的冰川，越来越多的游客选择去参观游览那些在气候变化中遭到严重破坏和威胁的景点。然而游客的增多反而进一步加快了这些美丽景观消失的速度。
叙利亚文化遗产的前世今生

叙利亚文化遗产的前世今生 02.03.2019

位于柏林的“叙利亚遗产档案工程” 搜集了叙利亚战争前后的照片。现在这些照片正在帕加马博物馆（Pergamon Museum）展出。
20.06.2018, Schleswig-Holstein, Busdorf : Blick auf das Gelände der Wikingerhäuser von Haithabu (Luftaufnahme). Das Unesco-Welterbe-Komitee entscheidet auf seiner Sitzung in Bahrain vom 24. Juni bis 3. Juli über die Aufnahme neuer Denkmäler in die Welterbeliste. Aus Deutschland sind Wikingerzeitliche Stätten in Danewerk und Haithabu bei Schleswig dabei. Foto: Carsten Rehder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

德国维京人遗迹被列入世界文化遗产 01.07.2018

联合国教科文组织日前决定，将德国北部的赫德比、丹内维尔克两处维京人遗迹列入世界文化遗产名录。该组织指出，这两处遗迹体现出了德国北部地区在中世纪早期的独特文化风貌。
Märchen Rotkäppchen und der böse Wolf. Little Red Riding Hood. history, historical, 1910s, 1920s, 20th century, archive, Carl Simon, exquisit collection, hand coloured glass slide, fairy tale, Grimm Brothers, legend, myth, wood, forest, girl, child, wolf, animal, predator, threatening UnitedArchives01479471 Fairy tale Little Red Riding Hood and the Evil Wolf Little Red Riding Hood History Historical 1910s 20th Century Archives Carl Simon exquisitely Collection Hand Coloured Glass Slide Fairy Tale Grimm Brothers Legend MYTH Wood Forest Girl Child Wolf Animal Predator threatening UnitedArchives01479471

这五项传统，你知道它们来自德国吗？ 26.06.2018

2017年德国有34项文化传统、工艺、习俗等入选国家非物质遗产，它们因此有机会进入联合国教科文组织的“人类非物质文化遗产”名录。这五个“候选者”，你听说过吗？
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