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总部位于巴黎的的联合国专门机构
全称联合国教育、科学及文化组织，缩写UNESCO
德国境内有51处世界文化遗产。除了科隆大教堂、马丁·路德曾在那里将圣经翻译成德语的瓦尔特堡这些举世闻名的景点之外，德国还有大量不为大众所知的世界文化遗产。
联合国教科文组织（UNESCO）正在更新世界遗产名单。在新增加的世界遗产中，德国多个城市和中国的泉州榜上有名。
利物浦周三被联合国教科文组织从世界遗产名录中剔除，原因是新建筑破坏了其维多利亚时代码头的历史特色。这个英国港口城市成为第三个被从该名单中剔除的地点。
联合国教科文组织（UNESCO）世界遗产委员坚持建议将大堡礁列入《濒危世界遗产名录》，并称这是一种“行动呼吁”。为了防止大堡礁被列入濒危名单，澳洲政府在此次世界遗产大会前邀请了多国驻澳州大使到大堡礁进行浮潜。
澳洲媒体称，中国在联合国教科文组织下属的世界遗产委员会“偷袭”大堡礁，建议将其列为“濒危”。然而也有澳洲环境专家认为这是政府在推诿责任。
《世界报》发表杂文反思欧洲数十年来实施的“以贸易促转变”的对华政策是如何失败的。文章指出，“欧洲人逐渐明白过来，中国是要坚持搞国家资本主义”，而欧洲人应该掌握自己的“欧洲主权”。《法兰克福汇报》关注北京系统性扩大对联合国教科文组织的影响令法国人大为光火。
德语是联合国教科文组织认定“全球最难学的十种语言”之一。尽管如此，学德语也可以充满乐趣——只要你选对了课程！无论是初学者，还是进阶水平，无论使用电脑或手机，德国之声免费基础德语课程“Nicos Weg”随时随地陪你轻松学德语。
联合国教科文组织，生日快乐！这个机构成立的75年之间，将全球近170个国家的逾1000处古迹列为世界文化遗产。这些要得到妥善保护的地方也是值得一去的旅游胜地。
2017年，那不勒斯风味的披萨被联合国教科文组织列为世界遗产。但是由于爆发新冠病毒疫情，披萨店关闭。因此披萨师傅和粉丝们便开始各显其能。
比利时阿尔斯特市的嘉年华因为受到反犹太主义的指控，遭联合国教科文组织从非物质文化遗产名录剔除。该市市长澄清阿尔斯特并非反犹太主义，未来也永远是嘲弄与讽刺之都。
联合国教科文组织批评众多国家用于成人教育的拨款不足，该组织同时赞扬德国是一个正面榜样。
7月5日至7月7日，联合国教科文组织世界文化遗产委员会将公布被列入世界文化遗产目录的新项目名单。目前共有38个申遗项目进行角逐。我们就来介绍一下其中的几个项目。
从大堡礁到壮丽雄伟的冰川，越来越多的游客选择去参观游览那些在气候变化中遭到严重破坏和威胁的景点。然而游客的增多反而进一步加快了这些美丽景观消失的速度。
位于柏林的“叙利亚遗产档案工程” 搜集了叙利亚战争前后的照片。现在这些照片正在帕加马博物馆（Pergamon Museum）展出。
联合国教科文组织日前决定，将德国北部的赫德比、丹内维尔克两处维京人遗迹列入世界文化遗产名录。该组织指出，这两处遗迹体现出了德国北部地区在中世纪早期的独特文化风貌。
2017年德国有34项文化传统、工艺、习俗等入选国家非物质遗产，它们因此有机会进入联合国教科文组织的“人类非物质文化遗产”名录。这五个“候选者”，你听说过吗？
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