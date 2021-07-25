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总部位于巴黎的的联合国专门机构
全称联合国教育、科学及文化组织，缩写UNESCO
联合国教科文组织（UNESCO）正在更新世界遗产名单。在新增加的世界遗产中，德国多个城市和中国的泉州榜上有名。
利物浦周三被联合国教科文组织从世界遗产名录中剔除，原因是新建筑破坏了其维多利亚时代码头的历史特色。这个英国港口城市成为第三个被从该名单中剔除的地点。
联合国教科文组织（UNESCO）世界遗产委员坚持建议将大堡礁列入《濒危世界遗产名录》，并称这是一种“行动呼吁”。为了防止大堡礁被列入濒危名单，澳洲政府在此次世界遗产大会前邀请了多国驻澳州大使到大堡礁进行浮潜。
《世界报》发表杂文反思欧洲数十年来实施的“以贸易促转变”的对华政策是如何失败的。文章指出，“欧洲人逐渐明白过来，中国是要坚持搞国家资本主义”，而欧洲人应该掌握自己的“欧洲主权”。《法兰克福汇报》关注北京系统性扩大对联合国教科文组织的影响令法国人大为光火。
联合国教科文组织日前决定，将德国北部的赫德比、丹内维尔克两处维京人遗迹列入世界文化遗产名录。该组织指出，这两处遗迹体现出了德国北部地区在中世纪早期的独特文化风貌。
包括中国梵净山在内的世界各地的近30处文化和自然遗产申报进入“世界遗产”行列。今年6月，联合国教科文组织将做出最终决定。
联合国教科文组织近年来围绕巴勒斯坦作出的一系列决定，遭致了以色列以及西方国家内犹太团体的强烈反对。周四，美国与以色列分别宣布退出这一组织。
在南德施瓦本地区阿尔伯一带的6个洞穴里发现了人类最古老的艺术品。现在，这些洞穴获封联合国世界文化遗产。
位于中国青海西北部的可可西里拥有独特的自然生态，以及大量珍稀动物。2017年，这里正式被联合国教科文组织认定为“世界自然遗产”。
在联合国教科文组织今年的世界遗产评选中，24处独特的自然和人文景观从36项提名中脱颖而出。
德国共有39处联合国教科文组织认定的世界遗产。德国之声为您选出其中最美的10处
本周日，德国将迎来第十一届世界遗产日。目前，全德国共有39处由联合国教科文组织认定的世界遗产。
中世纪末，贵族们开始修建宫殿，而不是城堡。如今，这些宫殿成为名胜古迹。我们为您展示最漂亮的十个。
本年度德国之声全球媒体论坛的主题是：教育成就未来。来自全世界100个国家的与会者将共同讨论教育、文化和媒体在未来的角色。
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