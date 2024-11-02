联合国教科文组织：记者遇害事件激增

在2022到2023年间，全世界平均每四天就有一名记者遇害身亡——这是联合国教科文组织（UNESCO）一份最新报告提供的数据。而这些罪行的实施者大多逍遥法外。

（德国之声中文网）联合国教科文组织（UNESCO）周六发布的一份报告显示，在2022到2023年期间，全球记者遇害人数比之前两年激增了38%，已核实的死亡人数为162人。

该组织总干事阿祖莱（Audrey Azoulay）在一份声明中指出：“2022 年和 2023 年，平均每四天就有一名记者因履行追寻真相的重要职责而被杀害。”

高危地区

在2022至 2023 年，超过一半的记者遇害事件发生于存在武装冲突的国家，大多数记者在本国被害。

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报告指出，其他记者是在对有组织犯罪、腐败进行调查或是对抗议活动进行报道时遭到杀害。

2022年，墨西哥发生的记者遇害案件数量最多，有 19 起；而 2023 年在巴勒斯坦领土发生的记者遇害案数量最多，有 24 起。

10月31日，人们悼念墨西哥遇害记者Mauricio Cruz和Patricia Ramirez 图像来源: REUTERS

联合国教科文组织的报告指出，对记者来说最危险的地区是拉丁美洲和加勒比地区以及阿拉伯国家。

北美和西欧是记者工作最危险系数的地区，有 6 起遇害事件。

2022到2023年间遇害的记者中有14名女性——占总数的9%。

有罪不罚现象普遍存在

该报告显示，大多数对记者的加害罪行都未得到惩罚。根据各国提供的回复，联合国教科文组织自2006年以来发现的所有案件中，有85%都没有结案或者是放弃调查审理。

这一有罪不罚比例与2018年的89%和2012年的95%相比，有轻微下降。

“这些罪行的加害者不应该也绝不能逍遥法外。尽管如此，将近85%的案件就处于这个情况”，阿祖莱说。

联合国教科文组织总部位于巴黎，这一联合国机构每两年发布一次有关全球记者安全状况的分析报告。



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（法新社、德新社）

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