联合国支持美国塔利班和平协议

（德国之声中文网）联合国安理会周二(3月11日)一致支持美国和塔利班刚刚签署的和平协议。内容表示「欢迎这些重要步骤替结束战争和阿富汗内部谈判打开大门」。

批准的决议案文还「敦促阿富汗伊斯兰共和国政府推进和平进程，像是透过由包括妇女在内的阿富汗政治和民间社会领导人组成多元化和包容性谈判小组，一同参加阿富汗内部谈判」。

安理会成员在原始草案中增加了关于妇女权利的文字，希望这些进程中能够关注到这个面向，特别是此前塔利班禁止女孩接受教育，也禁止妇女工作。

阿富汗政治局势动荡

不过就在安理会批准协议一天前，阿富汗现任总统加尼（Ashraf Ghani）和他的前统一政府党的竞争对手阿卜杜拉（Abdullah Abdullah）居然同时宣誓为总统。

去年总统大选后，双方都宣称获选。

塔利班囚犯获释

同样在周二，阿富汗总统加尼宣布，本周末将释放1500名塔利班囚犯。此举被视为在和塔利班会谈前释出的善意。他过去一向拒绝这种做法。但这次如果塔利班确实将攻击次数下降，总共释放人数可能达到5千人。

总统发言人塞迪奇（Sediq Sediqqi）表示，政府即将发布该法令的细节。获释的囚犯必须提供书面声明，表明他们将不参与今后的战斗。

塔利班把释放囚犯当做阿富汗内部会谈的前提。该措施也是美塔和平协议的一部分。

外交圈人士表示，美国本周二（3月10日）寻求在联合国安理会通过一份决议支持其与塔利班达成的协议。在就相关决议草案进行谈判后，美国要求安理会进行表决。

在美国与塔利班签署和平协议后，联合国秘书长古特雷斯曾发表声明，对实现阿富汗"持久政治解决方案"的努力表示赞许。作为安理会常任理事会之一的中国，也表示支持这项和平协议。

美国开始从阿富汗撤军

在与阿富汗塔利班签署和平协议后，美国开始从阿富汗撤军。如果一切按照协议顺利进行，美国部队将在未来14个月内完全撤离，结束这场旷日持久的战争。

从周一（3月10日）开始，美国部队开始从阿富汗撤离，不过五角大楼方面也表示，驻阿美军将继续保留"所有达成任务所需的军事手段和机构"，这些任务中就包括针对"基地组织"和"伊斯兰国"的作战任务。

在2001年的9·11事件后不久，美军进军阿富汗，推翻了塔利班政权。战争分为两个阶段，即2001年至2014年、代号"持久自由行动"（ Operation Enduring Freedom）的第一阶段和2015年至今、代号"自由哨兵"（Operation Freedom's Sentinel ）的第二阶段。在过去18年里，一直有美军驻扎在阿富汗。

美国和塔利班方面的代表今年2月29日在卡塔尔首都多哈签署了和平协议。该协议内容包括美军从阿富汗逐步撤出。美国将在135天之内，将目前驻扎在阿富汗的1.2万名士兵减少到8600人。

该协议也规划出了一个长达14个月的撤离期限，这包括"美国以及盟国的所有军事力量，这包括所有非外交文职人员、私人安保人员、培训师，顾问和辅助服务人员"。

美国国防部长埃斯珀（Mark Esper ）表示，当驻军人数减少到8600人后，美国将暂停撤军并重新评估局势，这其中就包括塔利班是否履行其在协议中的承诺。

塔利班在和平协议中承诺，不再让阿富汗成为恐怖分子的庇护所，并与喀布尔政府进行和平谈判。

华盛顿和塔利班都称该协议是具有历史意义的里程碑，是饱经战祸的阿富汗实现和平的重要一步。阿富汗政府虽没有直接参与协议签署，但派遣了一支代表团见证了在多哈举行的签署仪式。

邹宗翰/杨威廉/王凡/叶宣（路透社、美联社、法新社等）