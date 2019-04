联合国推文惹议 当事人抗议台湾被矮化

(德国之声中文网) 联合国妇女署 (UN Women) 周二在官网介绍了台湾首位女性棒球裁判刘柏君,表扬她因透过体育赋予女性更多权力,而获得今年获得国际奥委会颁发的国际女性与运动奖。 刘柏君除了是台湾首位女棒球裁判外,也曾被富比士杂志选为2018年国际体坛最具影响力女性之一,并参与美国国务院的全球运动导师计划。 此外,她也是知名电视剧「通灵少女」的原生角色。

然而,联合国妇女署在推特上分享该篇访问时,却介绍刘柏君来自「中国台湾省」,而该叙述也立即触碰到敏感的台湾主权议题。 推文发出后的几小时内,不少台湾网友及公众人物立即留言纠正联合国妇女署,强调台湾不是中国的一省。 刘柏君本人也在周四 (4月4日) 下午在脸书公开征求网友一起纠正联合国妇女署的叙述。 她透过贴文表示: 「我很荣幸得奖,我是台湾人。 请帮我一起发声:Taiwan is NOT a province of China.」该文一出,立即被上千位网友转载,不少人也在下方留言感谢她挺身而出。

联合国妇女署在周四晚间删除了该则贴文,并将原本网站上文章内容中的台湾叙述,改成「中华台北」。 刘柏君也在脸书表示,虽然脸书跟推特的贴文已被联合国妇女署删除,这样的结果仍比将台湾形容成中国的一省好。 她写道: 「感恩大家一起帮忙,文章已修正。 再次感谢大家齐心合力一同发声。 」

台湾外交部也在推特发文赞扬刘柏君的成就,并指责联合国妇女署以错误的方式介绍她来自中国的一个省份。 外交部重申: 「她来自台湾,就这样。 」

刘柏君并非首位公开表态自己来自台湾的公众人物。 台湾的知名作家与学者吴明益去年3月因国际文学大奖「曼布克国际奖」擅自将他的国籍从「台湾」改成「中国台湾」,而向该奖项主办单位提出抗议。