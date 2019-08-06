联合国报告: 过度开垦威胁粮食未来

(德国之声中文网)联合国机构｢政府间气候变迁问题小组」(IPCC)集结了52个国家的103名科学家展开研究，并在8月8日发表气候评估报告。 该报告强调，人类应该要改变土地利用与生产粮食的方式，否则在将来数十年之间，不只是气候问题，人类还会面临到粮食安全问题。

该报告指出，不健康的土壤与森林除了加速气候变迁之外，也会反过来造成土地退化、荒漠化，进一步扩大气候问题，甚至造成粮食安全问题。

该报告也提到，如果地球的温度真的升高到超出先前巴黎协议当中订下的摄氏两度标准，现在还丰腴的土壤很有可能会变得贫瘠。极端气候也会导致粮食作物的生产忽高忽低。另外，建造在永冻层上的基础建设，如铁路等设施，在全球暖化之后也会因为冻土融化而崩塌。

报告的主要内容摘录如下:

1. 粮食生产、畜牧业等土地利用活动所产生的温室气体排放占全球总排放量的23%。

2. 如果碳排放量继续维持在当前水平，极端气候会变得更频繁、农作面积减少、营养含量下降，粮食安全将会全面陷入危机。

3. 如果全球温度上升摄氏1.5度，在2050年之前估计会有1.78亿的人口将面临水资源短缺以及土地荒漠化。 如果全球温度上升摄氏2度，受害人数将会扩大到2.2亿人。

4. 如果世界各国能够用更具备永续性的方式使用土地，那么树木与土壤将会显著的抑制气候变迁的负面影响。

畜牧业排放的甲烷也是全球温度升高的原因之一

草原生态系的重要性

目前，地球上没有结冰的土地面积中，大约7成已经被开发为粮食生产用。

草原生态系可以储存二氧化碳，对气候的稳定来说十分重要，但是却常被忽略。 如果直接把草原拿来做畜牧使用，就可以不必砍伐树林。但是现在有许多草原都被开发，转而种植农作物，导致许多二氧化碳被释放到大气当中。

世界自然基金会(WWF)的全球食物行动领导人坎帕里(Joao Campari)告诉德国之声: ｢大部分的人都把注意力放在森林，但是我们却要提倡草原的重要性。 」她说:｢若要提高粮食生产力的话，可能有50%以上的改变会发生在温带草原与热带草原。 」

粮食问题近在眼前

坎帕里也告诉德国之声，根据美国农业局的报告，如果碳排放继续增加的话，未来60年内，气候变迁会导致美国的大豆与玉米产量骤减80%。

此外，亚洲开发银行也警告气候变迁会影响到主要粮食作物的生产状况。 例如印度南部的稻米可能在2030年之前，产量会减少5%，并在未来三十年内产量减少14%。

粮食产量的减少也会助长粮食价格的提高。 现在，大约有三分之一的粮食是在生产过程中被抛弃或浪费。 不必要的生产以及食物腐烂所排出的二氧化碳，令人意外的占据了全球碳排量的8%。

学者还发现，二氧化碳的浓度也会影响到食物的营养价值: 二氧化碳越浓，营养价值越低。

｢食物不是从盘子变出来的」

IPCC报告的共同作者梅札贝夫(Alisher Mirzabaev) 以个人名义告诉德国之声，IPCC的这份报告不只是警告，也是行动呼吁: ｢解决方案是可行的。 大部份的情况下，这牵涉到扩大应用规模的问题。 」坎帕里则说: ｢首先要停止砍伐森林，也不要再为了种植粮食开垦土地。 」

坎帕里也希望可以提高消费者的环保意识。 他说: ｢消费者应该要意识到他们所吃的东西不是凭空从盘子变出来的。 在他们看到的食物背后，还牵涉到很多劳工跟自然资源。 」他呼吁减少食物的浪费，并提倡消费者的饮食多样化。 他说，现在人类所吃的食物当中，光是12种植物和5种动物就占去75%的来源。

联合国防治荒漠化公约首席科学家奥尔(Barron Joseph Orr)说，要求消费者做点改变不至于让消费者不舒服。 对于关心粮食作物对土地的影响的人，应该找到更轻松简便的追踪方式；如果努力倡导消费者有意识的进行消费，长期而言也应当可以改善土地跟气候。 奥尔呼吁，人们不应该因为联合国的最新报告感到灰心丧志，而应该更坚决的往前看，采取行动。