联合国报告: 每小时就有5名妇女死于家暴

（德國之聲中文網）11月23日发表的一份联合国报告稱，2021年全世界至少有45000名妇女和女孩被伴侣或家庭成员杀害。联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）和联合国妇女署表示，这一数字意味着每小时有超过5名女性被其家人杀害。

该报告强调，尽管其关于杀害妇女的调查數據高得惊人，但实际数字可能要高得多。

家不是安全的避風港

根据联合国的数据，去年估计有81100名妇女和女孩被蓄意杀害。

联合国办事处表示：「在去年所有被蓄意杀害的妇女和女孩中，约有56%是被亲密伴侣或其他家庭成员杀害的，……，这表明对许多妇女和女孩来说，家不是一个安全的地方。报告顯示，男人和男孩被杀害的可能性要比女性大得多，占所有受害者的81%。但根据调查结果，女人和女孩在自己家里特别容易受到出于性暴力伤害。

报告补充说，在2021年，亚洲的受害女性人数最多，估计有17800名受害者。排名第二的是非洲，有17200名受害者记录在案。

“我们受够了”

进展太缓慢

联合国声明稱：「现有证据表明，在防止与性别有关的杀害妇女和女孩的行为方面进展太少。」

根据该报告，欧洲的数据显示在过去十年中，与家庭有关的妇女和女孩杀害事件减少了19%，而美洲在同一时期的平均降幅为6%。

报告说，新冠疫情時期的封城可能是2020年對北美女性來說「特别致命」的一个因素。它指出，在冠状病毒大流行开始时记录的女性死亡人数「比2015年以来观察到的任何年度变化都大」。

由于缺乏数据，联合国无法得出非洲、亚洲和大洋洲的跨时空趋势。

联合国办事处表示：「通过讓每个受害者都被计算在内，我们可以确保肇事者被追究责任，正义得到伸张。」联合国敦促对预防基于性别的暴力作出政治承诺，包括出台有利于性别平等的政策，对妇女权利组织进行投资，以及「分配足够的资源用于预防」。

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