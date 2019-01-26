 联合国报告：未来人类健康的几大杀手 | 科技环境 | DW | 17.03.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

科技环境

联合国报告：未来人类健康的几大杀手

联合国的一份报告指出，地球的环境污染问题日益恶化，对人类健康已构成威胁。因此，地球人必须彻底改善环境，否则，到本世纪中叶，亚洲、中东以及非洲一些城市和地区数以百万计人口将过早死亡。

China Smog in Peking (picture-alliance/Imaginechina/Wang Xin)

中国每年因空气污染过早死亡的人超过100万

（德国之声中文网）这份周三（3月13日）在内罗毕发表的报告列举了多个例子：大概在2050年前后，对抗生素具备抗药性的细菌感染将成为全球最大的杀手。为避免这一现象的出现，必须让更多的人有机会获得净化水质的技术，此外，不论在人体还是在农业界使用抗生素必须得到更为严格的监督。

这份报道还提到海洋里塑料垃圾、动物生存空间的恶化以及空气污染等问题。所有这一切均会导致物种死亡，长此以往，地球也将不再适于人类生存。

Plastikmüll in Indien (Getty Images/AFP/B. Boro)

塑料垃圾是一大问题

就空气污染而言，中国科学家和美国科学家最新出炉的一份联合调研显示，长期吸入雾霾里的微粒污染物会提高罹患糖尿病的风险。与世界其他国家相比，中国面临的糖尿病问题最为显著，大约11%的中国人口患有这一代谢疾病。每立方米增加10微克PM2.5微粒污染，罹患糖尿病的风险便增加16%。世界卫生组织此前估计，中国每年因空气污染过早死亡的人超过100万。

科学研究得出的结论非常清晰：人类的健康状况和富裕程度同其生存环境息息相关。在内罗毕环境大会期间，这份被称为GEO6的报告是联合国最近5年来发表的最详细环境研究结果，有来自70个国家的250名科学家和专家参与其中。

观看视频 02:29

绿色城市改善气候

 

李鱼/苗子（德新社、法新社）

 

DW.COM

为消除贫困、为环境保护：人造肉

批评者们指出，肉有害于健康和环境。然而，肉业兴旺，-也因为印度和中国市场的不断增长。企业家们走上全新的道路。 (28.01.2018)  

欧洲空气质量好？每年43万人早逝！

据欧盟环境署报道，欧洲的空气质量很糟糕，并且对人体健康构成极大威胁。据称，每年有40多万人因此而过早离世。 (05.12.2015)  

“平均每四名死者中，就有一人死于环境问题”

世界卫生组织表示，受污染的空气、水、土壤等环境因素在2012年导致1260万人死亡，占全球死亡总数的近四分之一。这一点在亚洲东南部尤为明显。 (15.03.2016)  

相关音频视频

绿色城市改善气候  

相关内容

China Smog in Peking

研究：空气不好令中国民众郁闷 26.01.2019

一项科学研究分析了中国网民在微博上的发文后发现，中国空气污染越严重，人们心情越忧郁。

Junge Frau streckt Arme zum blauen Himmel

绝处逢生：罹癌改变人生观 09.03.2019

派崔西亚从得知罹癌的震惊中恢复过来，并发现心理健康的重要性。一场癌症让她更积极面对人生。心理学家表示，这绝非个案。

Gedeckter Frühstückstisch

早餐喝咖啡可预防糖尿病 18.11.2018

要想预防二型糖尿病，就不能空腹就去上班。早餐时喝咖啡也很健康。这是欧洲糖尿病会议在柏林举行之前得出的新的研究结果。

广告

经济纵横

Symbolbild Geldbeutel (Imago/allOver-MEV)

100变97：取现金要付费？

在经济和金融危机的情况下，如何防止民众将存在银行的钱取出来放在家里？在国际货币基金组织的一份内部文件中，专家的一条建议是，对提取现金收取高额的手续费。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  