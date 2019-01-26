联合国报告：未来人类健康的几大杀手

（德国之声中文网）这份周三（3月13日）在内罗毕发表的报告列举了多个例子：大概在2050年前后，对抗生素具备抗药性的细菌感染将成为全球最大的杀手。为避免这一现象的出现，必须让更多的人有机会获得净化水质的技术，此外，不论在人体还是在农业界使用抗生素必须得到更为严格的监督。

这份报道还提到海洋里塑料垃圾、动物生存空间的恶化以及空气污染等问题。所有这一切均会导致物种死亡，长此以往，地球也将不再适于人类生存。

塑料垃圾是一大问题

就空气污染而言，中国科学家和美国科学家最新出炉的一份联合调研显示，长期吸入雾霾里的微粒污染物会提高罹患糖尿病的风险。与世界其他国家相比，中国面临的糖尿病问题最为显著，大约11%的中国人口患有这一代谢疾病。每立方米增加10微克PM2.5微粒污染，罹患糖尿病的风险便增加16%。世界卫生组织此前估计，中国每年因空气污染过早死亡的人超过100万。

科学研究得出的结论非常清晰：人类的健康状况和富裕程度同其生存环境息息相关。在内罗毕环境大会期间，这份被称为GEO6的报告是联合国最近5年来发表的最详细环境研究结果，有来自70个国家的250名科学家和专家参与其中。

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李鱼/苗子（德新社、法新社）