联合国报告：朝鲜黑客资助金正恩核计划

（德国之声中文网）根据联合国的数据，朝鲜去年通过网络犯罪获取的资金至少高达6.3亿美元。根据德新社看到的一份联合国专家保密报告，这表明2022年是朝鲜黑客盗取虚拟资产有记录以来，总额最高的一年。

在过去六年左右的时间里，据说这些为朝鲜政府效劳的黑客在网上总共盗取了约12亿美元的资产。这些通常以匿名方式投资于加密货币的钱被用于资助朝鲜的核武器和导弹计划，这也是朝鲜最高领导人金正恩最近一直在推进的计划。

金正恩想让他的国家发展为核武大国

2022年，被国际孤立的朝鲜违反联合国安理会决议，发射了至少73枚弹道导弹。根据去年的卫星图像分析发现，朝鲜丰溪里核试验场地下核试验设施也有进一步的建设进展。

攻击方式日益复杂

从去年的网络攻击可以追溯到来自朝鲜国家黑客组织「Lazarus」及其附属组织，并且已经观察到越来越复杂的勒索软件攻击。在这些攻击中，黑客们渗透到计算机系统，控制并锁定合法用户，并且借机将数据加密，用户们只有在支付赎金后才能再次访问。

根据联合国的报告，黑客的另一个伎俩是用恶意软件感染某些活跃在加密货币业务中的组织，以拦截资金转移。此外，该黑客组织还注册了模仿知名银行和风险投资公司的假域名。朝鲜还试图通过网络钓鱼攻击窃取所谓的非同质化代币（NFT）。有了这些，数字内容可以获得一个不可更换的证书，从而被标记为原创，有时会令其价值大幅增加。

带你回顾比特币的前世今生 创造新货币的好时机 2009年问世的比特币，是世界上第一个分散性的数字货币。在金融危机爆发后的不确定性中，它迅速获得了成长的动力。比特币的设计理念让它和黄金一样稀有，最多只能有2100万枚。刚开始的时候，它只是一美分的几分之一。然而到了2011年2月，比特币已经基本和美金同值，随后更是飞了起来。

带你回顾比特币的前世今生 匿名的创始人 Satoshi Nakamoto(中本聪)这个名字是比特币的代名词。据说这位身份不明的IT专家发明了比特币。虽然有说法表示他是一名30岁左右的日本人，但人们普遍认为，几位计算机科学家搭建了这个数字货币背后的技术平台。还有一种阴谋论甚至认为特斯拉的首席执行官马斯克是比特币真正的发明人，他已经予以否认。

带你回顾比特币的前世今生 看不到的硬币 与打印在纸上的欧元美元不同，比特币存在于全球的计算机网络中。由于这个系统不是由银行来提供验证服务的，所以没有交易费用。人们可以购买的最小单位是一“中本聪”——等于一比特币的百万分之一。购买可以匿名，甚至在数字货币的ATM机上进行。购买的比特币会被存在数字钱包里。

带你回顾比特币的前世今生 复杂的谜题 为了确保不让太多的比特币进入流通，设计者创建了一个被称为挖掘的过程。也就是通过复杂的数学运算来限制交易量。现在，这些运算难度已经复杂到必须用大型计算机来破解。挖掘比特币的用电量巨大也是让人担忧的地方。

带你回顾比特币的前世今生 比特币财富合法吗？ 由于其匿名的性质，比特币的成功背后很有可能是犯罪组织的推动，包括洗钱和购买非法商品。该货币网同时也是网络犯罪分子的袭击目标。最近，朝鲜黑客的袭击导致一家韩国数字货币交易所破产。报告显示，恐怖组织“伊斯克兰国”在购买武器时也会使用比特币。

带你回顾比特币的前世今生 比特币领先 其它人跟随 比特币是世界上最有价值的加密货币。它的成功招来了很多效仿者。其中大型数字现金的发币方包括以太坊、Zcash、比特币现金、Ripple和Litecoin。截止至2017年11月，这类货币的总数量已经达到1324种。其中数百种货币经历了发币失败的过程。如今监管机构正在加强对数字货币市场的规范和审查。

带你回顾比特币的前世今生 眼看着飙涨 对于比特币来说，2017年是不平凡的一年。1月时它的价值就已经接近1000美元。12个月后，一个比特币的价格飙升至19784美金。尽管存在许多怀疑，但这个货币开始引起机构投资者的浓厚兴趣。已经有两家交易所开展了比特币交易业务，允许投资者对这个波动性令人难以致信的加密货币进行投资。

带你回顾比特币的前世今生 到处都是警告 从各国央行到有一定威望的投资者，几乎整个金融体系都就比特币催生的大规模泡沫发出过警告。他们认为这只会让数字货币的持有者陷入灾难。其中包括获得过诺贝尔奖的经济学家斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）。他曾表示“比特币应该被取缔”。摩根大通（JPMorgan Chase）首席执行官戴蒙（Jamie Dimon）将购买这个数字货币的人形容为“愚蠢”。

带你回顾比特币的前世今生 未来如何？ 就在2017年圣诞节之前，比特币经历了戏剧性的起伏。先是突破了20000美金的大关，然后又在5天内缩水三分之一。在新年期间经历了大起大落，贬值一半多后走势才趋于平稳。如果华尔街也推出比特币交易业务，我们会经历更加刺激的过山车之旅吗？ 作者: Nik Martin



（德新社）

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