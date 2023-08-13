联合国报告：朝鲜规避国际制裁 继续推动核武和导弹计划

（德国之声中文网）监督对朝制裁措施实施情况的独立监察员小组在其致联合国一个专门委员会的报道中写道："2022年，朝鲜的网络偷盗行为达到了前所未有的猖獗程度，涉案金额大约为17亿美元。朝鲜黑客不断对虚拟货币及其他金融机构展开成功的网路攻击。



据朝鲜官方通讯社报道，本周四，朝鲜领导人金正恩解除了参谋总长的职务，并要求军队积极备战，应对随时可能爆发的战争，他还要求继续扩大军事演习的规模。

2006年，联合国因朝鲜的导弹及核武计划对该国实施制裁。此后，对朝制裁措施不断收紧。但联合国安理会有关朝鲜去核化的努力目前已经陷入停顿，因为同为安理会常任理事国的中国和俄罗斯不断要求放松针对朝鲜的制裁措施。

联合国监查员小组表示，朝鲜侦察总局是该国最主要的对外情报机构，为该机构工作的黑客们"窃取技术和资金的技术手段仍在不断完善。"下周即将发表的这一报告中称："一些涉及虚拟货币交易、国防技术、能源以及医疗保健领域的公司，尤其容易成为朝鲜黑客的攻击目标，朝鲜民主主义人民共和国也仍然拥有进入国际金融系统和参与非法资金交易的渠道。"

监查员们表示，朝鲜仍在继续进行非法的煤炭交易以及"利用各种非法手段将石油产品船运至朝鲜境内。"除此之外，朝鲜还违背制裁禁令，购买了14艘新船。

报告称，尽管该国的边境仍基本处于关闭状态，但得益于铁路交通的恢复，朝鲜贸易总额仍在不断攀升。报告中还写道，"朝鲜境内目前已经出现了多种多样的外国产品，而且非法的奢侈品进口也相当活跃。"

这些监察员表示，他们也对朝鲜涉嫌武器出口以及其他成员国转卖朝鲜产武器装备的可能案例展开了调查。

（路透社）

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