 联合国报告：朝鲜或已研发微型核装置 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.08.2020

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时政风云

联合国报告：朝鲜或已研发微型核装置

继金正恩上周扬言核武保护朝鲜丶「未来不会有战争」后，联合国指出朝鲜已掌握弹道导弹弹头的核武装置技术。

Nordkorea I Dringlichkeitssitzung des Politbüros des WPK-Zentralkomitees (Reuters/KCNA)

朝鲜领导人金正恩上周表示，核武计划属防卫性质，「未来不会再有战争」。

DW.COM

美国2020年总统大选前，第三次“特金会”是否有望举行，一直是各界关注焦点。但朝鲜外交部副部长明确表示目前没有意愿与美国面对面对话，此时举行美朝会晤不过是为特朗普选战做嫁衣。

韩国有关当局证实，上周，一名24岁脱北者重返他2017年逃离的朝鲜。有消息称，此人感染新冠病毒。逃离事件背景不清楚。

朝鲜领导人金正恩在国际制裁和新冠疫情的双重困境下到访黄州郡的一处养鸡场，表扬该设施是全国现代化养鸡场的模范。

（德国之声中文网）联合国一份机密报告指，朝鲜仍在推动研发核武计划，且部分国家相信平壤已研发出可安装於弹道导弹弹头的微型核装置。

路透社报导，该份报告由独立监察朝鲜的委员会撰写，指朝鲜的核计划项目包括提炼浓缩铀丶兴建实验性的轻水式反应堆等。

多个国家都认为，朝鲜在过去6次核爆试验中，或已掌握研发可安装在导弹弹头的小型核武装置技术。有国家更估计北韩或会寻求将核武进一步小型化，制造可携带多个核弹头的导弹系统。

报告没有指明提供该资讯的国家名称。朝鲜驻联合国使团对报告没有置评。

金正恩：核武属防卫

朝鲜领导人金正恩上周曾表示，朝鲜的核武计划属防卫性质，能保障国家的安全与未来，「未来不会再有战争」。

朝鲜因发展核武和弹道飞弹，自2006年起遭联合国制裁。平壤在2018年关闭并炸毁丰溪里核试场，金正恩和美国总统特朗普其后三次会面，希望达成去核化共识，换取解除经济制裁，惟三次谈判破局。

  • Korea Krieg 1950 Jeep an der 38. Parallele

    七十年前的朝鲜战争

    越过冷战下的三八线

    1950年6月25日，朝鲜人民军越过38线向南部挺进，并在短短数天内控制了朝鲜半岛绝大部分地区，而这一突袭也宣告战争的正式开始。朝鲜战争历时37个月，据估计近450万人在战争中丧生。

  • 2.WK Besetzung Koreas Flash-Galerie

    七十年前的朝鲜战争

    战争之前

    1910年起，朝鲜沦为日本殖民地。1945年二战结束后，朝鲜半岛陷入分裂状态：北纬38度线以北受苏联控制，38度线以南受美国控制。1948年8月大韩民国宣布建国。同年9月9日，金日成领导下的朝鲜人民民主共和国成立。

  • Korea Krieg 1950 Plakat Kriegspropaganda

    七十年前的朝鲜战争

    联合国的干预

    在北朝鲜方面越过38线后，联合国在美国的迫切要求下，派遣军队支援韩国。该部队由20国组成，共4万人，其中美军人数为3万6千。联合国部队迅速扭转了此前的不利局面，很快就拿下了几乎整个半岛。

  • Korea Krieg 1950 US General Douglas MacArthur

    七十年前的朝鲜战争

    “仁川登陆”

    1950年9月15日，美军将领道格拉斯·麦克阿瑟（Douglas MacArthur）指挥下的联军部队成功在西南部港口城市仁川附近登陆，由此切断北部的供应枢纽。不久后，联军重夺汉城，并在10月中旬控制了平壤。此时战争似乎已经接近尾声，但中国随后的出兵让局势再度生变。

  • Korea Krieg 1951 südkoreanische Soldaten

    七十年前的朝鲜战争

    毛泽东派兵入朝

    中国于1950年10月中旬出兵，开始进入朝鲜只是少量支援力量。10月底，毛泽东开始大规模派遣“抗美援朝志愿军”参战，同年12月5日，中朝军队夺回平壤——这个冷战时期唯一曾被西方军队占领的共产主义国家首都。

  • Flash-Galerie Korea Krieg 1950 1953

    七十年前的朝鲜战争

    麦克阿瑟失宠

    1951年1月，中国（40万人）和朝鲜（10万人）组成的联合部队发起了大规模攻势，进一步击溃了联军。此后麦克阿瑟呼吁美国总统杜鲁门对中国使用核武器，他本人于1951年4月被调离。继任者是马修·李奇微（Matthew B. Ridgway）。

  • Korea Krieg 1950 US Soldaten

    七十年前的朝鲜战争

    旷日持久的阵地战

    1951年中期，朝鲜半岛南北部基本回到战前格局，此后南北双方陷入了两年激烈的阵地战。尽管和平谈判在1951年7月已经开始，战争一直延续到了1953年夏天。

  • Korea Krieg 1950 Nordkorea Soldaten

    七十年前的朝鲜战争

    两个体制间的战争

    朝鲜战争被认为是第一场代表着东西方体制对抗的战争。支援韩国的部队大部分来自资本主义阵营的美国，支援朝鲜的则来自社会主义阵营的中国和苏联。

  • Korea Krieg 1950 US Flugzeug Bomben

    七十年前的朝鲜战争

    满目疮痍的朝鲜

    自开战起，朝鲜战争中狂轰滥炸不断。三年时间里，联合国军对北部的空中袭击超过100万次，使用炸弹数量约45万吨，其中也包括凝固汽油弹。这给朝鲜带了极大破坏，几乎所有主要城市都被夷为平地。

  • Korea Krieg 1950 US Soldaten Rückzug

    七十年前的朝鲜战争

    伤亡人数

    1953年联军部队从韩国撤退时，战争死亡人数已上百万。针对阵亡士兵数目，各种说法不一。分析估计，战争中身亡的有50万左右朝鲜士兵、40万中国士兵，以及4万联合国军——其中90%以上是美国士兵。

  • Korea Krieg 1950 gefangene Soldaten Nordkorea

    七十年前的朝鲜战争

    小而关键的转折点

    早在战争仍在进行的1953年4月中旬至5月初，交战各方就进行了囚犯交换。南方交出七万五千名朝鲜人和六千七百名中国人；北方放回了一万三千五百人，其中包括八千三百名韩国士兵和超过三千七百名美国大兵。

  • Korea Krieg 1951 US Soldaten Flammenwerfer

    七十年前的朝鲜战争

    停火但未实现和平

    在1951年7月的停战谈判开始近两年后，交战各方终于签署了板门店协议：规定朝韩以北纬38度线为界，这也巩固了朝鲜半岛的分裂格局。尽管停火，但南北双方一直没有签署和平协议，也就是说，从国际法角度上两国仍处于战争状态。

  • Flash-Galerie Korea Krieg 1950 1953

    七十年前的朝鲜战争

    朝韩间的无人区

    尽管两国边界的门板店风景如画，直到今天，沿着三八线的250公里长、4公里宽的非军事区仍然受到士兵的严格把守，驻守在三八线两侧的朝韩士兵每天都处于对峙状态。


李澄欣/杨威廉（路透社）

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