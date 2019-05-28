联合国报告：朝鲜公开处决越狱囚犯

（德国之声中文网）根据美联社本周五（8月2日）获得的呈交给联合国大会的这份报告，在朝鲜监狱，狱卒命令囚徒脱光衣服，对其反复搜身、寻找可能被隐藏的钱、物；对囚徒的审问可长达月余；囚室空间狭小、拥挤不堪，被关押者难以躺平。

古特雷斯表示，联合国人权办公室收集并分析了曾遭关押的脱北人士的陈述。古特雷斯指出，为撰写这份报告，从去年9月到今年5月，联合国人权办公室采访了330多名脱北者，其中的大多数是逃亡中国的女性。

古特雷斯指出，这些前囚徒指控监狱保安严重侵犯个人对于生存、自由与人身安全的权利。

朝鲜一再声称未侵犯人权。然而，除2017年允许国际社会派员了解监狱关押条件外，朝鲜拒绝发给联合国人权官员入境签证。

报告指出，"根据前囚徒们的陈述，关押条件极不卫生、食物不足导致普遍营养不良、疾病以至死亡。"

古特雷斯指出，根据联合国人权办公室官员获得的证人陈述，朝鲜监狱监管人员常性侵女囚徒，其中包括侵入肉体搜身；一些狱卒强迫囚徒全天采取坐姿或跪姿，每小时只能伸展肢体两分钟，若未经许可动弹身体，个人以至集体都会遭肉体处罚。

难以逾越的朝鲜国境 并不亲密的友谊 几十年来，中国与朝鲜都维持着紧密的关系。然而，最近几年，中朝友谊在不断降温。本图摄于吉林省的中朝边界。中国士兵不仅仅要检查旅客证件，还要花费大量时间检查所有的行李。

难以逾越的朝鲜国境 迟迟不通的桥梁 尽管中国也逐步加强了对朝鲜的制裁，但北京依然是平壤极其依赖的盟友。2014年，一座新的鸭绿江大桥竣工。按照计划，它应当为不远处的中朝友谊桥分担压力。不过，由于朝鲜方面资金紧张，大桥南侧的引桥一直没有开工，导致大桥无法通车。目前，中朝友谊桥承担了中朝两国七成的双边贸易量。

难以逾越的朝鲜国境 牢不可破的边境 朝鲜咸境北道与中国隔图们江相望。2016年，咸境北道遭遇了严重的洪涝灾害，边境的铁丝网也被冲走。不过，朝鲜当局很快就重新修建了铁丝网，并加强了边境的兵力部署。朝鲜国民若试图偷越边境，会面临被边防军射杀的危险。

难以逾越的朝鲜国境 "迷途知返"的脱北者? 近年来，朝鲜"脱北者"的数量持续下降。对于平壤政权而言，逃亡国外的"脱北者"绝对是个敏感话题。就在今年7月，朝鲜脱北者、韩国电视明星林智贤重新出现在朝鲜，并公开表示"在韩国的每一天都是地狱"。韩国方面怀疑，重新回朝的"脱北者"，很有可能受到了胁迫。

难以逾越的朝鲜国境 行踪莫测的特工 韩国媒体的一则近期报道披露，朝鲜向中国边境地区派遣了不少特工人员，搜索并绑架"脱北者"。据报道，这些特工居住在丹东市的江滨国际酒店、莱弗仕商务快捷酒店、中联大酒店(图)等处。

难以逾越的朝鲜国境 内外有别的旅行 一方面，朝鲜当局不让本国民众离境；同时，该国则对外国游客开放。近日，朝鲜旅游局的官方网站上线。除了介绍本国的旅游名胜，该网站还推出了建筑、自行车、运动等各类主题旅游产品。甚至还有一条主题游路线专门聚焦于朝鲜的实验室。不过，外国游客入境朝鲜后，并不允许自由行动，而是要处处听从朝鲜导游的安排。 作者: Jan Tomes



根据该报告，候审期间，当事人没有接触律师的机会，而只是最后被通知调查后的判刑结果。他们常被判短期劳改营，服刑6个月。即使获得庭审机会，囚徒门也无权选择辩护人；律师不做辩护；也从没有人获无罪释放。

古特雷斯秘书长指出，朝鲜监狱里，营养不良普遍存在，饿死现象多有发生，肺结核、肝炎、伤寒、胸膜炎等多种疾病在狱中肆虐，但狱方很少或根本不提供医疗护理。

古特雷斯指出，大量受访人报告说，有囚徒被狱卒毒打致死。他指出，囚徒被强迫每天长时间劳动，常酿成血腥事故，导致死亡。

报告称，试图逃跑、窃物或有其它过失的囚徒被公开处决，也有囚徒被囚于单人牢房，在隔绝状态中离世。

古特雷斯秘书长指出，在狱中，关押、殴打、强制劳动、处决及其它暴行，显示出是系统性的普遍行为，其实施者均为朝鲜国安部和人民保安部人员。

他指出，不管是在政治监狱、普通监狱还是其它关押设施，囚犯均被强迫从事危险条件下的劳动，没有足够的食物、医疗护理和其它符合国际标准的生活条件。

古特雷斯表示，联合国人权办公室官员的报告揭露出朝鲜惩教体系"普遍贪腐"，当事人可通过付贿金免于被拘押、获减刑或免于被判刑、免遭殴打、减轻强制劳动的严厉程度、确保家人探监。

凝炼/洪沙（美联社）