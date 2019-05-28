 联合国报告：朝鲜公开处决越狱囚犯 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.08.2019

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时政风云

联合国报告：朝鲜公开处决越狱囚犯

联合国秘书长古特雷斯在一份有关朝鲜恶劣人权记录的报告中指出：在朝鲜，囚徒因试图越狱或窃物而被公开处决；囚徒成为性侵对象，遭受毒打。

Nordkorea Gefängnis (AP)

（德国之声中文网）根据美联社本周五（8月2日）获得的呈交给联合国大会的这份报告，在朝鲜监狱，狱卒命令囚徒脱光衣服，对其反复搜身、寻找可能被隐藏的钱、物；对囚徒的审问可长达月余；囚室空间狭小、拥挤不堪，被关押者难以躺平。  

古特雷斯表示，联合国人权办公室收集并分析了曾遭关押的脱北人士的陈述。古特雷斯指出，为撰写这份报告，从去年9月到今年5月，联合国人权办公室采访了330多名脱北者，其中的大多数是逃亡中国的女性。

古特雷斯指出，这些前囚徒指控监狱保安严重侵犯个人对于生存、自由与人身安全的权利。

朝鲜一再声称未侵犯人权。然而，除2017年允许国际社会派员了解监狱关押条件外，朝鲜拒绝发给联合国人权官员入境签证。

报告指出，"根据前囚徒们的陈述，关押条件极不卫生、食物不足导致普遍营养不良、疾病以至死亡。"  

古特雷斯指出，根据联合国人权办公室官员获得的证人陈述，朝鲜监狱监管人员常性侵女囚徒，其中包括侵入肉体搜身；一些狱卒强迫囚徒全天采取坐姿或跪姿，每小时只能伸展肢体两分钟，若未经许可动弹身体，个人以至集体都会遭肉体处罚。

  • Although China and North Korea have maintained close diplomatic relations in the past, the relationship has declined in recent years. Unprecedented border controls on the south of the Jilin Province in China reflect the atmosphere: Apart from passports, travelers must hand in all their devices and luggage for an exhaustive, lengthy inspection.

    难以逾越的朝鲜国境

    并不亲密的友谊

    几十年来，中国与朝鲜都维持着紧密的关系。然而，最近几年，中朝友谊在不断降温。本图摄于吉林省的中朝边界。中国士兵不仅仅要检查旅客证件，还要花费大量时间检查所有的行李。

  • Despite all the restrictions, a viable connection to China is vital for North Korea. A new bridge over the Yalu river, which divides the two countries, is supposed to replace the derelict Sino-Korean Friendship Bridge that covers 70 percent of all bilateral trade. Construction on the North Korean side has stopped due to lack of finance in spite of Chinese private investments.

    难以逾越的朝鲜国境

    迟迟不通的桥梁

    尽管中国也逐步加强了对朝鲜的制裁，但北京依然是平壤极其依赖的盟友。2014年，一座新的鸭绿江大桥竣工。按照计划，它应当为不远处的中朝友谊桥分担压力。不过，由于朝鲜方面资金紧张，大桥南侧的引桥一直没有开工，导致大桥无法通车。目前，中朝友谊桥承担了中朝两国七成的双边贸易量。

  • North Hamgyong Province, which borders with Russia and China, was hit by massive flooding last year that damaged or washed away barbed wire fences that prevent North Koreans from defecting or smuggling goods. It did not take long for the local administration to start building new fences and deploying guards to the border areas who are under orders to shoot any possible defectors on site.

    难以逾越的朝鲜国境

    牢不可破的边境

    朝鲜咸境北道与中国隔图们江相望。2016年，咸境北道遭遇了严重的洪涝灾害，边境的铁丝网也被冲走。不过，朝鲜当局很快就重新修建了铁丝网，并加强了边境的兵力部署。朝鲜国民若试图偷越边境，会面临被边防军射杀的危险。

  • The number of North Korean defectors has been decreasing for several years in a row, but it is still a sensitive subject for the regime. The photo above shows a South Korean television celebrity Lim Ji Hyun (Jeon Hye Song by her real name) who returned to North Korea under suspicious circumstances and made a public statement in July on the local propaganda TV channel about the hell in the South.

    难以逾越的朝鲜国境

    "迷途知返"的脱北者?

    近年来，朝鲜"脱北者"的数量持续下降。对于平壤政权而言，逃亡国外的"脱北者"绝对是个敏感话题。就在今年7月，朝鲜脱北者、韩国电视明星林智贤重新出现在朝鲜，并公开表示"在韩国的每一天都是地狱"。韩国方面怀疑，重新回朝的"脱北者"，很有可能受到了胁迫。

  • Many North Korean defectors return to their country after their families are detained or blackmailed. Following a recent report, the regime has dispatched agents to border regions in China to locate and kidnap defectors. The abduction teams stay in the Jiangbin International Hotel and Life's Business Hotel in Dandong, the release stated.

    难以逾越的朝鲜国境

    行踪莫测的特工

    韩国媒体的一则近期报道披露，朝鲜向中国边境地区派遣了不少特工人员，搜索并绑架"脱北者"。据报道，这些特工居住在丹东市的江滨国际酒店、莱弗仕商务快捷酒店、中联大酒店(图)等处。

  • Even though it is impossible for its inhabitants to leave North Korea, the country invites foreign tourists to discover the many attractions of the country. The official North Korean travel agency even launched its international website in August, offering trips to various parts of North Korea and even theme tours focused on architecture, biking, sports or - as cynically as it sounds - labor.

    难以逾越的朝鲜国境

    内外有别的旅行

    一方面，朝鲜当局不让本国民众离境；同时，该国则对外国游客开放。近日，朝鲜旅游局的官方网站上线。除了介绍本国的旅游名胜，该网站还推出了建筑、自行车、运动等各类主题旅游产品。甚至还有一条主题游路线专门聚焦于朝鲜的实验室。不过，外国游客入境朝鲜后，并不允许自由行动，而是要处处听从朝鲜导游的安排。

    作者: Jan Tomes


根据该报告，候审期间，当事人没有接触律师的机会，而只是最后被通知调查后的判刑结果。他们常被判短期劳改营，服刑6个月。即使获得庭审机会，囚徒门也无权选择辩护人；律师不做辩护；也从没有人获无罪释放。

古特雷斯秘书长指出，朝鲜监狱里，营养不良普遍存在，饿死现象多有发生，肺结核、肝炎、伤寒、胸膜炎等多种疾病在狱中肆虐，但狱方很少或根本不提供医疗护理。

古特雷斯指出，大量受访人报告说，有囚徒被狱卒毒打致死。他指出，囚徒被强迫每天长时间劳动，常酿成血腥事故，导致死亡。

报告称，试图逃跑、窃物或有其它过失的囚徒被公开处决，也有囚徒被囚于单人牢房，在隔绝状态中离世。  

古特雷斯秘书长指出，在狱中，关押、殴打、强制劳动、处决及其它暴行，显示出是系统性的普遍行为，其实施者均为朝鲜国安部和人民保安部人员。

他指出，不管是在政治监狱、普通监狱还是其它关押设施，囚犯均被强迫从事危险条件下的劳动，没有足够的食物、医疗护理和其它符合国际标准的生活条件。

古特雷斯表示，联合国人权办公室官员的报告揭露出朝鲜惩教体系"普遍贪腐"，当事人可通过付贿金免于被拘押、获减刑或免于被判刑、免遭殴打、减轻强制劳动的严厉程度、确保家人探监。

凝炼/洪沙（美联社）

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