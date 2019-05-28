联合国报告：朝鲜公开处决越狱囚犯

联合国秘书长古特雷斯在一份有关朝鲜恶劣人权记录的报告中指出：在朝鲜，囚徒因试图越狱或窃物而被公开处决；囚徒成为性侵对象，遭受毒打。
（德国之声中文网）根据美联社本周五（8月2日）获得的呈交给联合国大会的这份报告，在朝鲜监狱，狱卒命令囚徒脱光衣服，对其反复搜身、寻找可能被隐藏的钱、物；对囚徒的审问可长达月余；囚室空间狭小、拥挤不堪，被关押者难以躺平。
古特雷斯表示，联合国人权办公室收集并分析了曾遭关押的脱北人士的陈述。古特雷斯指出，为撰写这份报告，从去年9月到今年5月，联合国人权办公室采访了330多名脱北者，其中的大多数是逃亡中国的女性。
古特雷斯指出，这些前囚徒指控监狱保安严重侵犯个人对于生存、自由与人身安全的权利。
朝鲜一再声称未侵犯人权。然而，除2017年允许国际社会派员了解监狱关押条件外，朝鲜拒绝发给联合国人权官员入境签证。
报告指出，"根据前囚徒们的陈述，关押条件极不卫生、食物不足导致普遍营养不良、疾病以至死亡。"
古特雷斯指出，根据联合国人权办公室官员获得的证人陈述，朝鲜监狱监管人员常性侵女囚徒，其中包括侵入肉体搜身；一些狱卒强迫囚徒全天采取坐姿或跪姿，每小时只能伸展肢体两分钟，若未经许可动弹身体，个人以至集体都会遭肉体处罚。
根据该报告，候审期间，当事人没有接触律师的机会，而只是最后被通知调查后的判刑结果。他们常被判短期劳改营，服刑6个月。即使获得庭审机会，囚徒门也无权选择辩护人；律师不做辩护；也从没有人获无罪释放。
古特雷斯秘书长指出，朝鲜监狱里，营养不良普遍存在，饿死现象多有发生，肺结核、肝炎、伤寒、胸膜炎等多种疾病在狱中肆虐，但狱方很少或根本不提供医疗护理。
古特雷斯指出，大量受访人报告说，有囚徒被狱卒毒打致死。他指出，囚徒被强迫每天长时间劳动，常酿成血腥事故，导致死亡。
报告称，试图逃跑、窃物或有其它过失的囚徒被公开处决，也有囚徒被囚于单人牢房，在隔绝状态中离世。
古特雷斯秘书长指出，在狱中，关押、殴打、强制劳动、处决及其它暴行，显示出是系统性的普遍行为，其实施者均为朝鲜国安部和人民保安部人员。
他指出，不管是在政治监狱、普通监狱还是其它关押设施，囚犯均被强迫从事危险条件下的劳动，没有足够的食物、医疗护理和其它符合国际标准的生活条件。
古特雷斯表示，联合国人权办公室官员的报告揭露出朝鲜惩教体系"普遍贪腐"，当事人可通过付贿金免于被拘押、获减刑或免于被判刑、免遭殴打、减轻强制劳动的严厉程度、确保家人探监。
凝炼/洪沙（美联社）